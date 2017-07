2.000 Geflüchtete, neun Anwälte

Das Einfachste wäre die freie Weiterreise: Das Flüchtlingslager Souda (hier im Inneren eines Zeltes) soll laut der Menschenrechtsanwälte und der Diakonie »der Abschreckung dienen«. Foto: Angelos Tzortzinis/dpa

Der Alltag in den griechischen Flüchtlingslagern wird seit dem EU-Türkei-Deal noch quälender. Auf der Insel Chios müssen sich die Schutzsuchenden in zwei chronisch überbelegten Container- und Zeltlagern auf ein viele Monate andauerndes Dahinvegetieren einstellen. Wer keinen Platz bekommt, muss draußen auf der Straße schlafen, darf aber trotzdem nicht weiterziehen.

Chios liegt nur fünf Kilometer von der türkischen Provinz Izmir entfernt. Das Schicksal in den beiden berüchtigten Lagern Vial und Souda entscheidet sich in einem ersten »Interview« mit Vertretern der EU-Agentur EASO, deren Ziel es ist – ob rechtskonform oder nicht – so viele Menschen wie möglich ins Land des türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan abzuschieben. Seit der Blockierung der Balkanroute auch auf Drängen der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, kassiert der türkische Staat für diesen schmutzigen »Deal« von der EU Milliardenbeträge. Für die Fliehenden heißt das heute: Die einzige Hoffnung auf die Weiterreise aufs EU-Festland bieten die rechtliche Option des Familiennachzuges oder die Anerkennung einer »posttraumatischen Belastungsstörung«. Andernfalls droht die Auslieferung in die Türkei, dem »sicheren Drittstaat«, den die meisten Flüchtlinge zuerst betreten haben. Die EU will sie dahin zurückbringen lassen.

All das berichten die Anwälte, die sich auf Chios für die Rechte der Geflüchteten einsetzen. Vinzent Vogt arbeitet für Refugee Law Clinics Abroad e. V. (RLCA, etwa: Verein für Flüchtlingsrechte-Notversorgung im Ausland). Er und seine Kollegen misbilligt den Zustand der Lager, die in keiner Weise einem humanitären Standard entsprächen, obwohl sie seit Jahren bestehen: »Wir reden über EU-Einrichtungen«, moniert Vogt. Er zieht sogar den Vergleich zu prekären Notfalleinrichtungen etwa in Somalia. Die EU müsse in der Lage sein, eigene Mindeststandards einzuhalten.

Robert Nestler, ebenfalls Anwalt im RLCA-Einsatz auf Chios, beklagt, dass die europäischen Behörden mittlerweile andere Ziele verfolgen würden, als sich an geltendes Recht zu halten. Laut gesetzlicher Grundlage sind die Lager für einen Aufenthalt von 20 bis maximal 28 Tagen geplant gewesen. Innerhalb dieses Zeitraumes sollte über den Rechtsstatus der Ankommenden entschieden werden. Zeiträume von sechs Monaten bis anderthalb Jahren seien jedoch inzwischen die Regel. Es komme wegen der Dauer zu Konflikten, sogar mehrfach habe es bereits Suizidversuche gegeben, berichten die Juristen unisono, die am Dienstag auf Einladung der evangelischen Diakonie in Berlin zusammenkamen.

Neben RLCA sind in den beiden Lagern griechische Juristen, die Menschenrechtsorganisation ECCHR und eine Kinderrechtsorganisation engagiert. Auf 2.000 Flüchtlinge kommen neun Anwälte, die sich für deren gesetzeskonforme Behandlung einsetzen. Allerdings sei »keine Waffengleichheit« mit dem Gegner gegeben. Die gutbezahlten EU-Anwälte seien mit 60 Mitarbeitern auf Chios vertreten. Sie »regieren« immer wieder unverhohlen in die griechischen Behörden und sogar Gerichte hinein. Die Juristen auf seiten der Menschenrechtler arbeiten dagegen ehrenamtlich, also unbezahlt, oder mit Gehältern von 1.100 bis 2.000 Euro netto, erklärten die RLCAler auf jW-Nachfrage. Die EASO-Agentur auf Chios habe auf der Insel mittlerweile sogar eine vormalige Juristin vom UNHCR-Flüchtlingswerk abgeworben. Die Karrieristin habe sich schlichtweg für das noch höhere Gehalt und die leichtere Arbeit entschieden.

Es muss ein eigener Kosmos auf der Insel entstanden sein: Geflüchtetenlager neben Touristen, Nichtregierungsorganisationen und EU-Beamte, griechische Arbeitslose und UN-Anwälte. »Chios funktioniert schlecht bis gar nicht mehr«, resümiert Ute Burbach-Tasso von der Diakonie, dem Hilfswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), die den RCLA finanziell und administrativ unterstützt. Noch als »vergleichsweise zivilisiert«, beschreibt Vinzent Vogt die Stimmung in der griechischen Bevölkerung auf der Insel, auf der Tourismus als Wirtschaftsfaktor zu großen Teilen eingebrochen ist. Als Ausblick aus dem Schlamassel für alle Beteiligten nennt Vogt eine einfach umsetzbare Lösung: Man könnte die Leute aus den Lagern auch einfach weiterziehen lassen.