Am morgigen Samstag wird in Ahrensburg in der Nähe von Hamburg zum achten Mal gegen Rassismus gekickt. »Love Football – fight racism« heißt das Motto. 24 Mannschaften spielen bei diesem Turnier, das der Ahrensburger Verein Roter Stern Kickers 05 ausrichtet, um die »Goldene Brechstange«. Und zwar so »wie wir uns den Fußball wünschen: offen für jede/n, ohne Blick aufs Woher, Wohin, mit wem, wieso und wieviel. Alle möchten gewinnen, aber alle können auch verlieren. Das Miteinander ist wichtiger als der persönliche Erfolg«, sagt der Fußballobmann des Klubs, Florian Meyer. Und warum heißt der Pokal dann »Goldene Brechstange«? Meyer: »Vor dem ersten Turnier haben wir gemerkt, dass uns ein Pokal fehlt. Wir sind dann schnell noch in den Baumarkt gefahren und haben da diese Brechstange gesehen, sie gekauft und golden angesprüht.« Dass auf diese Weise ein Symbol für Freiheit entstand, habe man erst später gemerkt: »So eine Brechstange kann ja auch Mauern aufbrechen«.

Und das sind die Teams, die mitmachen: Gr uppe A: Sporting Ratzeburg, Tiki-Taka Hamburg, Bagdad-Mob, Inihaus Bad Oldesloe, Kompletter im Arsch, Türkiyemspor Berlin Freizeit, Sportfreunde Köki. Gruppe B: Roter Stern Kickers, Bruno-Bröker-Haus, Ajax Dauerstramm, FC Lampedusa St. Pauli, Hammer Pack, Bagdad Calling. Gruppe C: Ahrensburger TSV 1. Frauen, FC St. Pauli VI, FC Abdampfer, Showspielertruppe, Autonomes Jugendhaus Bargteheide, Roter Stern Flensburg, Internationaler FC Rostock. Gruppe D: 1. FC KNZS, Lifeline, FC Extase, 22926 Straßenbande, FC Schanko, Roter Stern Lübeck.

Gespielt wird auf vier Kleinfeldern mit Siebener-Toren und Sechser-Teams. Für Kinderspaß, Musik, Essen und Trinken ist natürlich gesorgt. Die überschüssigen Gelder gehen an die Rote Hilfe im Zusammenhang mit den Anti-G-20-Protesten in Hamburg.

Die Roter Stern Kickers sehen sich in der Tradition der Arbeitersportbewegung. Beim morgigen Turnier gibt es den Elisabeth-Käsemann-Preis für das fairste Team, das von allen Mannschaften gewählt wird. Benannt nach Elisabeth Käsemann, die 1977 von der Argentinischen Militärjunta getötet wurde.