Endlich kann Will (Clive Owen) der von sexualisierter Gewalt betroffenen Annie (Liana Liberato) gegenüber zugeben, wie schwer es für ihn ist, sie nicht ­beschützt zu haben: »Blindes ­Vertrauen« Foto: Chuck Hodes/ZDF

Emma

Wieder mal extrem maue Programmlage – aber gut ... Hier eine Adap­tion des gleichnamigen Jane-Austen-Romans aus dem Jahr 1815. Emma Woodhouse mischt sich gern in die Heiratspläne anderer Menschen ein. So redet sie Harriet Smith die Heirat mit Mr. Martin aus, weil sie glaubt, Harriet mit dem Pfarrer Elton verkuppeln zu können. Doch Elton ist in Emma verliebt, die seinen Antrag zurückweist. Erst Frank Churchill scheint der Richtige für Emma zu sein – bis sich herausstellt, dass er bereits heimlich verlobt ist. Mit Kate Beckinsale (Emma Woodhouse), Bernard Hepton (Mr. Woodhouse). GB/USA 1996. Regie: Diarmuid Lawrence.

Arte, 20.15

Let Me In

In der üblen Wohnblocksiedlung einer Kleinstadt schließt der vereinsamte und schikanierte Junge Owen Freundschaft mit dem neuen Nachbarsmädchen Abby. Diese zieht mit ihrem vermeintlichen Vater Thomas seit langem rastlos quer durchs Land. Gefangen im Geist und Körper eines Kindes, ist sie gezwungen, ihren überlebenswichtigen Blutdurst zu verheimlichen. Nach Stephen King der beste US-Horrorfilm der letzten 20 Jahre. USA/GB 2010. Regie: Matt Reeves.

3sat, 22.35

Blindes Vertrauen

Mehr Horror? Die 14jährige Annie aus gutem Hause trifft sich mit einem Internet-Chatpartner, der über seine Person im Netz falsche Angaben gemacht hat und sie vergewaltigt. Das Mädchen weigert sich zunächst zu verstehen, dass es Opfer eines schweren Verbrechens geworden ist. Die Bemühungen ihres Vaters Will, den Täter selbst zur Strecke zu bringen, drohen die Familie auseinanderzureißen. Mit Clive Owen (Will), Catherine Keener (Lynn), Liana Liberato (Annie). USA 2010. Regie: David Schwimmer.

ZDF neo, 23.30

Wie herrlich, eine Frau zu sein

Erholung! Der Zufall hilft Antonietta, die erste Sprosse der Karriereleiter zu erklimmen: Unbemerkt hatte nämlich der Pressefotograf Corrado die Schöne fotografiert, als sie ihren Rock lüftete und ihre wohlgeformten, bestrumpften Beine zur Schau stellte. Der Filmproduzent Gregorio wird auf das Mädchen aufmerksam. Natürlich will er ihre Karriere selbst in die Hand nehmen. Mit Sophia Loren (Antonietta Fallari), Charles Boyer (Conte Gregorio Sennetti), Marcello Mastroianni (Corrado Betti, Fotograf). F/I 1956 . Regie: Alessandro Blasetti.

BR Fernsehen, 23.35