Mixtur der Zukunft

»Der Gemeinsinn spielt in der Geschichte eine große Rolle« Foto: NBC

Die Zukunft der Ballettkunst kommt aus China. Davon kann man sich in dieser Woche in Hamburg überzeugen, wo das Chinesische Nationalballett gastiert. Zunächst war an zwei Abenden der zweite Akt des Werks »Der Ruf des Kranichs« zu sehen. Heldin ist eine junge Vogelkundlerin. Choreographiert wurde dieses Ballett 2015 von Ma Cong und Zhang Zhenxin, aber es ist vor allem als typisches Werk des 1959 gegründeten und von der sowjetischen Ballettkunst geprägten Ensembles zu verstehen.

Viele klassische und zeitgenössische Tanzstile verschmelzen in ihm zu einer neuen Utopie von Ballett. Die chinesische Mixtur als Avantgarde. Alles wie aus einem Guss. Der Gemeinsinn spielt in der Geschichte eine große Rolle. Die junge Heldin liebt zwar ihren Freund, aber auch die im Schilf lebenden – und tanzenden – Vögel. Nach einem atemberaubend poetischen Liebespaartanz stürzt sich die Wissenschaftlerin in das draußen tobende Unwetter. Es gelingt ihr, die schönen Kraniche zu retten, aber sie selbst versinkt in rotglühender Lava.

Ihr Liebster trauert – und ihm erscheinen erst die Königin der Kraniche, dann der Geist seiner toten Geliebten und schließlich die ganze Vogelschar. Das ist zum einen der ungebrochene Traum vom Miteinander der Menschen und Tiere. Aber sicher stehen die Vögel auch für das Volk, das sein Überleben dem Mut einer jungen intelligenten Frau verdankt. Am Ende hebt der stärkste Kranich den Geist der Heldin in die Höhe – und ihr Geliebter wird ihr Werk auf Erden fortzuführen wissen.

Das ist nicht kitschig, sondern eine moderne Variation des »Schwanensee«-Themas. Anleihen bei großen Ballettkünstlern sind offenkundig, das reicht von Wang Xinpeng, der aus China kommt und das Ballett Dortmund leitet, bis zu John Neumeier, dem Intendanten des Hamburg Balletts. Mit der Hommage an diese Höhen der Kunst ist unverkennbar deren Weiterentwicklung verbunden.

Die Musik von Shen Yiwen erinnert stellenweise deutlich an Gustav Mahler, kippt aber immer wieder in einen jazzig-swingenden Sound. Gemeinsam bilden Tanz und Musik eine vollendete Einheit. Am Sonntag zeigt das »National Ballet of China« in Hamburg noch ein Stück zu Musik von Igor Strawinsky im Rahmen der »Nijinsky-Gala XLIII«. Die ist zwar ausverkauft, aber auf kurzfristig frei werdende Tickets kann man vor Ort hoffen. Abenteurer, folgt dem Ruf der Kraniche!