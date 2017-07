Der Eismann kommt?

Eröffnung dieses Jahr in Klagenfurt bei Bachmanns: Ferdinand Schmalz ist der vierte von links Foto: Gert Eggenberger/APA/dpa

Letztes Jahr war ich wirklich begeistert. Stefanie Sargnagel hatte bei den Klagenfurter »Tagen der deutschsprachigen Literatur« den Publikumspreis bekommen. Immerhin 7.000 Euro. Der mit 25.000 Euro dotierte Bachmann-Preis ist benannt nach der wunderbaren Autorin Ingeborg Bachmann, von der es großartige Audioaufnahmen gibt. Bis hin zu ihrem relativ frühen Ende mit 47 (brennende Zigarette im Bett) bewahrte sie sich einen Schüchterne-Schülerin-Tonfall, der fast die gesamte Gruppe 47 um den Verstand brachte.

Es gibt keinen zweiten Preis, der so gut dotiert ist, und bei dem völlig unbekannte Autoren das Mehrfache der gesamten Einspielergebnisse ihrer bisherigen Literaturproduktion mit einem kleinen 20-Minuten-Text in ihre Scheuern fahren könnten. Neben dem Haupt- und dem Publikumspreis gibt es noch vier weitere Auszeichnungen mit Preisgeldern zwischen 5.000 und 12.500 Euro. Striche man am Ende jeweils einen Nuller weg, reduzierte man das Preisgeld um eine Dezimalstelle, wäre das ganze Hum-Ta-Ta um den Preis sofort erloschen – am Oarsch, auf Ösi-Deutsch gesprochen.

Dieses Jahr gewann den Preis ein Autor namens Ferdinand Schmalz. Bitte, da fallen einem gleich auch der Herr Professor Schweinswammerl und Baron Erpel von Schnatterbach vulgo Erpelbrecht von Duckenhausen, Senator Ehrenbold von Schmierospeck, und der Konsul Schnürobold von Speckenstert ein. Sie alle stammen aus der Feder von Erika Fuchs bzw. aus der Region um Entenhausen. Der Klagenfurt-Sieger aber stammt aus Graz. Er schrieb den Text »Mein Lieblingstier heißt Winter«, in schönen gewundenen Sätzen, die sich nicht reimen. Also wie Schiller, in gebundener Rede, man kennt es noch aus der Schule.

Es geht um einen Gefriergutlieferanten, den Eismann Schlicht, der einem kaputten alten Mann beim Selbstmord behilflich sein soll. Gut und schön. Schwarz, möglicherweise humorig, ein Qualtinger hätt’ was damit anfangen können. Der ORF bietet einen Fünf-Minuten-Auszug aus dem Text, gelesen vom Autor, eben nicht grad grazerisch, muss ja auch nicht sein. Und er haspelt ihn so rasch daher, dass man befürchten muss, er selber versteht kein Wort von dem, was er da liest, auch wenn er es selber geschrieben hat.

Nun unterscheidet sich das österreichische Deutsch ja etwas vom Bundesdeutschen. Zum Beispiel verwechseln auch große österreichische Autoren gerne den Dativ mit dem Akkusativ, weswegen Marcel RR auch den Robert Musil partout nicht abhaben konnte. Andererseits stecken Österreicher gerne ein Genitiv-S zwischen zwei Wörter, um sie zu einem zu verschrauben, was im Deutschen wieder unüblich ist.

Schmalz schreibt nun durchgängig bundesrepublikanisches Deutsch, ganz offenbar den deutschen Geldgebern der Bachmann-Show zuliebe. Statt »Burschen« verwendet er »Jungs«, was schon fast hanseatisch anmutet, und das deutsche Wort »Blutlache« reimt sich ja üblicherweise auf »Blutrache«. Im österreichischen Deutsch wird die »Lache« aber zur »Lake«, erinnert an »Bettlaken«. Bei Schmalz gibt es die »Lache«. Aber wo spielt der Text? In Graz? Mir kommt es so vor, als müsste man den Text im Godesberger Platt lesen, oder sogar noch näher bei Düsseldorf, im schlürfenden Tonfall des Rheinlands, als stamme er aus irgendeinem Schmierentheater, in dem sich Dracula und eben der alte Honka wieder mal, wie schon bei der Sargnagel im Vorjahr, die Hand reichen. Immerhin, der Preis lohnt sich. Für bloße 10 Prozent davon hätte man sich die Mühe wohl kaum gemacht.