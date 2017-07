Freude beim Fiskus

Protest gegen die Amnestie für Steuerhinterzieher am 29. September 2016 in Jakarta Foto: Darren Whiteside/ Reuters

Am Rande des G-20-Gipfels in Hamburg unterbreitete das als Gast eingeladene Singapur Indonesiens Finanzministerin Mulyani Indrawati das Angebot, dem Reich der 17.000 Inseln bei der Jagd nach Steuerhinterziehern zu helfen. In den nächsten Wochen soll ein bilaterales Abkommen ausgehandelt werden, das dann als Grundlage für den behördlichen Informationsaustausch dienen kann.

Etwa 60 Prozent der von indonesischen Geschäftsleuten im Ausland geparkten Schwarzgelder werden in Singapur vermutet. Womöglich hat deshalb schon die Ankündigung, dass die bisherige Geheimniskrämerei ein Ende haben könnte, für Unruhe bei denen gesorgt, die selbst bei einer von der indonesischen Regierung im vergangenen Jahr verkündeten Amnestie in Deckung geblieben waren. Immerhin 800.000 Indonesier hatten von dem Angebot ihrer Regierung Gebrauch gemacht, das Ende März auslief. Je nachdem, wie reumütig sich die Sünder zeigten, wie schnell sie ihre Selbstanzeige erstatteten und das verschobene Geld aus dem Ausland zurückholten, lockten besonders niedrige Steuersätze von zwei bis zehn Prozent. Zwar wurden die hohen Erwartungen der Finanzbehörden nicht ganz erfüllt, aber bis zum Ablauf der Frist meldeten sie immerhin umgerechnet 312 Milliarden Euro, die neu angemeldet worden seien, davon gut 68 Milliarden auf Schwarzgeldkonten im Ausland geparkte Beträge. Der Großteil davon entfiel auf Singapur.

Von der Amnestie hatten auch etliche Prominente profitiert. Zu den bekanntesten Namen gehörte Tommy Suharto, der Sohn des 1998 zum Abtritt gezwungenen Diktators, dessen Regime seinerzeit auch von der deutschen Kohl-Regierung politisch und finanziell unterstützt worden war. Ebenfalls dabei waren die Brüder Erick und Garibaldi Thohir, Medienmogul bzw. Chef eines Energiekonzerns. Nicht zu vergessen Abulrizal Bakrie, der wohl reichste Indonesier, Chef eines milliardenschweren Firmengeflechts, mehrfacher Exminister und Spitzenmann der konservativen Golkar-Partei, die einst die Hausmacht Suhartos war.

Die Freude bei Ministerin Indrawati und ihren Beamten über das jetzige Angebot aus dem Stadtstaat ist groß, weil man insgesamt noch immer eine Billiarde Rupien, etwa 65,4 Milliarden Euro, auf bislang unbekannten Auslandskonten vermutet. Eine Informationsweitergabe der singapurischen Behörden würde bei einem Großteil Licht ins dunkel bringen.

Schon ob die namhaften Steuerhinterzieher bei der Offenlegung ihrer Konten unter der Amnestie tatsächlich jedes Detail angegeben haben, weiß keiner. So mancher, der sich bislang noch komplett als Saubermann gerierte, mag jetzt schon davor zittern, was über ihn bei einer indonesisch-singapurischen Kooperation doch noch publik wird.

Eine großflächige Trockenlegung dieses Sumpfes der Steuerhinterziehung würde nicht nur dem Staatshaushalt der bevölkerungsreichsten Nation Südostasiens wichtige zusätzliche Einnahmen bescheren. Es wäre ganz nebenbei auch ein kleiner Teilerfolg bei einem anderen grassierenden Problem, der Korruption. Sind es doch gerade am Fiskus vorbeigeschleuste Schwarzgelder, mit denen man am besten Politiker und Staatsbedienstete schmieren kann. Präsident Joko »Jokowi« Widodo hat – wie schon seine Amtsvorgänger – den Kampf gegen dieses Grundübel zu einer Priorität erklärt.