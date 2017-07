Schmerzen oder Hunger

Der Staat verweigert sozial Benachteiligten ein menschenwürdiges Existenzminimum Foto: Friso Gentsch/dpa

Arme Menschen sterben früher als reiche. Auf diesen Umstand verwies die Nationale Armutskonferenz (NAK) am Donnerstag in Berlin. Männer mit einem sehr niedrigen Einkommen scheiden elf Jahre früher aus dem Leben als Männer aus der Schicht der oberen 25 Prozent. Bei Frauen beträgt die Differenz acht Jahre, zitierte NAK-Direktorin Barbara Eschen aus einer Studie des Robert-Koch-Instituts.

»Armut verursacht Stress und die damit assoziierten Erkrankungen«, erklärte Gerhard Trabert, Leiter der Arbeitsgruppe Armut und Gesundheit der NAK. Psychosoziale Erkrankungen, besonders Depressionen, bis zum Suizid träten in den Vordergrund.

Im Nachgang des G-20-Gipfels in Hamburg sei in der Öffentlichkeit viel über Gewalt diskutiert worden, sagte Trabert. Armut sei »strukturelle Gewalt«, und darüber werde noch zu wenig gesprochen. Die gesellschaftlichen Verhältnisse machten Menschen krank, und sie stürben früher. Eine Studie der Uni Heidelberg sei zu dem Ergebnis gekommen, dass an Krebs erkrankte Patienten am meisten Angst vor dem sozialen Abstieg hätten. Die Suizidrate unter Erwerbslosen läge mehr als 20 Prozent über der von Beschäftigten. »Erschwerend kommt zudem hinzu, dass es immer noch eine Unkultur der Diffamierung und Schuldzuweisung gegenüber sozial benachteiligten Menschen gibt.« Die Politik habe sich »meilenweit von der Lebensrealität der Bevölkerung entfernt«, so Trabert.

Von Armut betroffen seien weite Teile der Bevölkerung. Alleinlebende Rentner, die vier bis fünf Millionen Menschen im Hartz-IV-Bezug, ganz zu schweigen von Wohnungslosen. In einem der wirtschaftlich mächtigsten Länder seien 2,5 Millionen Kinder von Armut bedroht. Bei Asylbewerbern würden chronische Erkrankungen nicht behandelt. Bei Sozialhilfeempfängern sehe der Gesetzgeber zur Behandlung von Krankheiten monatlich 17,59 Euro vor. Für ein fünfjähriges Kind lasse der Staat 2,92 Euro springen. Mangelernährung und Krankheit seien da programmiert. Krankenkassen und Jobcenter klärten die Betroffenen nicht über ihre Rechte auf. Leistungsstandards würden dadurch abgesenkt. Meist illegal: »80 Prozent der Klagen, die wir gegen Jobcenter und Krankenkassen führen, haben wir gewonnen«, sagte Trabert.

Manfred Klasen, Geschäftsführer der NAK im Saarland, erläuterte: »Bei der finanziellen Situation der von Armut Betroffenen kann schon eine einfache Zuzahlung bei Medikamenten, insbesondere am Monatsende, schmerzhafte oder krankheitsverlängernde Folgen haben. Viele Betroffene stehen vor der Wahl, entweder ihre Medikamente kaufen zu können oder aber Lebensmittel.« Medikamente zur Behandlung von Diabetes oder Migräne kosteten bis zu 200 Euro. Das Geld nicht zu besitzen, bedeute »Schmerzen und eine Apathie, die sich niemand vorstellen kann, der davon nicht betroffen ist«.

Arztleistungen würden nur unzureichend abgedeckt. Löcher im Zahn werden dann nur mit Amalgam und nicht mit Kunststoff gefüllt. Jeder Volljährige, der eine Brille braucht, muss sie aus der eigenen Tasche bezahlen. Verhütung bleibt Privatsache. Kondome und die Pille werden nur bis zum 20. Lebensjahr erstattet. Liebe bleibt wohlhabenden Schichten vorbehalten.

Das von der Politik immer wieder vorgebrachte »neoliberale Argument«, Bildung sei der Schlüssel für sozialen Aufstieg, sei ein »Ablenkungsmanöver«. Zu 90 Prozent seien es die »Verhältnisse, in denen wir leben«, die die Menschen in Armut hielten, sagte Klasen.

NAK-Direktorin Barbara Eschen erklärte, dieser Zustand widerspreche dem Anspruch auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums, der in mehreren Urteilen vom Bundesverfassungsgericht eingefordert worden sei. Die gesundheitliche Versorgung aller in Deutschland Lebenden sei zu gewährleisten, »unabhängig von Einkommen und sozialem Status«. Für einkommensschwache Menschen müsse es eine »vollständige Kostenbefreiung bei der Gesundheitsversorgung geben«.