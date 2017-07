Neofaschistisches Hetzevent

Vorbereitung auf den Protest: Plakate in Themar. Mehr als 2.000 Antifaschisten werden zu Demos gegen das Rechtsrockevent am 15. Juli in der thüringischen Kleinstadt erwartet Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Weit mehr als 5.000 Neofaschisten aus dem In- und Ausland werden am Sonnabend in der südthüringischen Kleinstadt Themar erwartet. Sie wollen dort an einem Festival mit dem Titel »Rock gegen Überfremdung« teilnehmen. Auf dem Event wird jede Menge rechte Prominenz auflaufen. Den Angaben auf einschlägigen Internetseiten zufolge sind Leute wie der ehemalige NPD-Vorsitzende Günter Deckert, der als »Freier Nationalist« bezeichnete Sven Skoda, Sascha Krolzig für die Partei »Die Rechte« sowie weitere einschlägig bekannte Neonazis aus den Reihen der faschistischen Splitterpartei »Der III. Weg« und des »Thügida«-Netzwerks als Redner angekündigt. Erwartet wird darüber hinaus eine Reihe extrem rechter Bands wie etwa Die Lunikoff-Verschwörung oder Sleipnir.

Wäre es nach dem zuständigen Landratsamt Hildburghausen gegangen, hätte das Großevent nicht stattfinden können. Die Kreisverwaltung hatte das Festival ursprünglich nicht als Versammlung werten wollen. Begründet wurde dies unter anderem damit, dass die Veranstalter Eintrittsgelder nehmen. Mit dieser Argumentation scheiterte die Behörde jedoch Anfang Juli. Das Verwaltungsgericht Meiningen urteilte, es handle sich um eine »›gemischte‹ Versammlung«, weil sie sowohl Elemente enthalte, die auf »Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung ausgerichtet« seien, als auch solche, »die der bloßen Unterhaltung dienen«, wie es in einer Pressemitteilung des Gerichtes heißt.

Allerdings werden die Neonazis in Themar nicht unter sich bleiben. Mindestens neun Protestversammlungen sind bei den Behörden angemeldet, die Polizei rechnet mit mehr als 2.000 Gegendemonstranten. Patrick Martin, Sprecher der Landespolizeidirektion Erfurt, rechnet mit einem »schwierigen Einsatz«. Das liege auch »an der Kleinteiligkeit des Ortes«, sagte er am Donnerstag gegenüber dpa. Tatsächlich hat das Städtchen weniger als 3.000 Einwohner. Man werde versuchen, »die verschiedenen Lager in Blöcke zusammenzufassen und die Versammlungsteilnehmer zu ihren Versammlungsorten zu begleiten, so dass es nicht zur Konfrontation kommt«, so Martin.

Unter anderem hat das »Bündnis für Demokratie und Weltoffenheit« eine Demo angemeldet, die bereits um 8.30 Uhr am Bahnhof Themar starten soll. Außerdem gibt es Konzerte unter anderem mit dem Liedermacher Prinz Chaos, antirassistische Fußballturniere und weitere Kundgebungen.

Abgeordnete der Linksfraktion im Thüringer Landtag wollen als »parlamentarische Beobachter« vor Ort sein. Bereits im Rahmen einer Landtagsdebatte zum Thema hatte Katharina König-Preuss, Sprecherin für Antifaschismus der Fraktion, gefordert, die »bestehenden rechtlichen Handlungsspielräume gegen derartige Neonaziveranstaltungen« müssten in Thüringen »zu 100 Prozent ausgeschöpft werden«. Sie unterstrich zudem die Forderung des Linke-Landesvorstandes »nach einer Null-Toleranz-Strategie, raschen Konsequenzen bei Verstößen, einem höheren Kontrolldruck, einem angemessenen Sicherheitskonzept, um die Bevölkerung und insbesondere Geflüchtete zu schützen, sowie einer besseren Durchsetzung und Absicherung der Pressefreiheit«.

Ein Bündnis aus Vertretern verschiedener linker Parteien, Jugendverbände und Kulturinitiativen hat die Landesregierung von Linkspartei, SPD und Grünen unterdessen aufgefordert, »alle ihr möglichen Schritte zu ergreifen, diese faschistischen Konzerte sofort zu stoppen und darüber hinaus zum breitesten antifaschistischen Widerstand beizutragen«. Auch 15 Kommunalpolitiker aus der Region rufen zu Protesten auf, unter ihnen der Bürgermeister von Themar, Hubert Böse (parteilos). Erst vor wenigen Tagen hatte er sich erneut für ein komplettes Verbot solcher Veranstaltungen ausgesprochen. »Diese als Versammlung getarnten Veranstaltungen haben aber auch rein gar nichts mit freier Meinungsäußerung zu tun«, heißt es in einem von ihm gemeinsam mit den anderen Kommunalpolitikern unterzeichneten Aufruf.