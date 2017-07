Dieselgate erreicht Daimler

Auch Du, Stuttgart-Zuffenhausen? Viele Indizien sprechen dafür, dass auch beim Daimler-Konzern Manipulationssoftware eingesetzt wurde, die die Abgaswerte auf dem TÜV-Stand schönte, während sie im echten Leben durch die Decke gehen Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Die Ermittlungen zu möglichen Abgasmanipulationen beim Stuttgarter Autobauer Daimler betreffen laut Medienberichten weitaus mehr Dieselfahrzeuge als bisher vermutet. Nach von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR am Donnerstag verbreiteten Details aus Dokumenten der Ermittlungsbehörden könnten bei mehr als einer Million Fahrzeugen Motoren eingebaut sein, bei denen die Abgasmessungen gefälscht wurden. Das gehe aus einem Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Stuttgart hervor, den die Zeitung und die Sender einsehen konnten. Verkehrsminister ­Alexander Dobrindt (CSU) bestellte nach der Veröffentlichung Verantwortliche des Unternehmens ein. Daimler selbst wollte die Vorwürfe mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht kommentieren.

In den USA sieht sich Daimler schon seit längerem dem Manipulationsvorwurf ausgesetzt. Seit Ende März ermittelt auch die deutsche Justiz deswegen und wegen strafbarer Werbung gegen Mitarbeiter. Zwei sind namentlich bekannt, hinzu kommen weitere unbekannte, wie die Ermittler am Donnerstag bestätigten. Im Mai wurden verschiedene Standorte durchsucht. Der entsprechende Gerichtsbeschluss ist Grundlage der aktuellen Berichte. Demzufolge soll Daimler von 2008 bis 2016 in Europa und den USA Fahrzeuge mit einem unzulässig hohen Schadstoffausstoß verkauft haben. Zwei bestimmte Motorenklassen hätten eine unzulässige Abschalteinrichtung enthalten, mit der die Schadstoffreinigung nur auf dem Prüfstand ein- und auf der Straße weitgehend ausgeschaltet worden sein soll.

Daimler hat bislang immer betont, sich an geltendes Recht gehalten zu haben. Bei dem Konzern sind Abgasmanipulationen bisher nicht nachgewiesen worden, auch wenn Umweltorganisationen sowie US-Anwälte diesen Vorwurf erheben. Autobesitzer haben in den USA eine Sammelklage angestrengt und Daimler u. a. manipulierte Stickoxidwerte vorgeworfen. Das zuständige Gericht wies diese zwar zunächst ab. Doch die US-Umweltbehörde EPA hat eine Untersuchung gegen das Unternehmen eingeleitet.

Herbert Behrens (Die Linke), Vorsitzender des Untersuchungsausschusses des Bundestages zum Abgasskandal, erklärte, bei den Berichten vom Donnerstag handle es sich um »das Zusammentragen aller Fakten, die seit Monaten auf dem Tisch liegen«. Die überhöhten Stickoxidwerte bei Daimler-Wagen seien schon vor Jahren durch Messergebnisse des Umweltbundesamtes belegt worden. (dpa/jW)