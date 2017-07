Daimler-Betriebsrat lenkt ein

Die Gewerkschaft gab dem Management bei Daimler nach Foto: Daniel Naupold/dpa

Der Streit um die Zukunft von Daimlers größtem Komponentenwerk am Konzernsitz Stuttgart ist beigelegt. Die Beschäftigten hatten an den vergangenen Wochenenden keine Überstunden geleistet. Produktionsausfälle waren die Folge. Management und Betriebsrat einigten sich auf ein Maßnahmenpaket zur Umstellung der Produktion auf die Montage von Elektromobilen. Der Standort Untertürkheim sei und bleibe das führende Werk für die Antriebstechnik weltweit, erklärte Produktionsvorstand Markus Schäfer am Donnerstag.

Betriebsratschef Wolfgang Nieke nannte die Einigung, die auf einer Betriebsversammlung vorgestellt wurde, ein gutes Signal. »Zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit sieht die zwischen Werkleitung und Betriebsrat geschlossene Betriebsvereinbarung Maßnahmen zur Steigerung der Flexibilität und Effizienz vor. Diese beinhalten beispielsweise eine Optimierung von Betriebsnutzungszeiten sowie variable Schichtmodelle und einen flexiblen Personaleinsatz«, erklärte der IG-Metall-Gesamtbetriebsrat. In Untertürkheim sollen 250 neue Stellen im Produktionsbereich Elektromobilität entstehen. So wird eine Batterieproduktion aufgebaut, damit das größte Fahrzeugwerk Sindelfingen zu günstigen Transportkosten mit Batterien für die geplante neue Elektromodellmarke »EQ« beliefert werden kann. Ein Streitpunkt war, ob in Untertürkheim auch elektrische Antriebsachsen gebaut werden. Das Management wollte diese Frage noch offenlassen. Jetzt sagte das Unternehmen aber zu, die Entwicklung der nächsten Generation der Achsen in einem Projekthaus dort anzusiedeln und den Prototypenbau zu erweitern.

Die Betriebsräte in der Autobranche befürchten Stellenabbau, weil für den Bau von Elektromotoren viel weniger Teile und Arbeitskräfte gebraucht werden als für Verbrennungsmotoren. In Untertürkheim arbeiten rund 19.000 Beschäftigte in der Produktion von Motoren, Achsen, Getrieben und Komponenten. Daimler will unter dem Markennamen »EQ« bis 2025 bis zu einem Viertel des Absatzes mit E-Autos bestreiten. (Reuters/jW)