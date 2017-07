Nachschlag: Kriminelle Banden

Die Ukraine will ihre Wälder nicht abholzen lassen? Dafür hat man ja Poroschenko (hier am 16.12.2015 mit Ratspräsident Juncker in Brüssel) Foto: Francois Lenoir/REUTERS

Die EU präsentiert sich gern als Wertegemeinschaft. Was darunter zu verstehen ist, führt das Feature »Kahlschlag in der Bukowina« anschaulich vor. 2015 hatten Umweltschützer wie Mikola Petitschenko erreicht, dass Kiew ein Gesetz verabschiedet, welches den Export von Nutzholz untersagt. Schließlich hat die Ukraine seit der »Wende« 1991 durch rücksichtslose Rodung der Karpatenwälder einen erheblichen Teil ihres Baumbestandes verloren. Profitiert haben kriminelle Banden und die Abnehmer ihrer Beute in der EU. Diese sah in dem Ausfuhrverbot prompt eine Verletzung des Assoziierungsabkommens mit der Ukraine. Brüssel argumentiert, dass die Bestimmung nur den Schmuggel begünstige, und drohte mit dem Stopp ihrer Hilfszahlungen an Kiew. Also wurde das Gesetz wieder gekippt, worauf Jean-Claude Juncker vor die Presse trat und frohlockte, die versprochenen 500 Millionen Euro würden nun überwiesen – auf dass der Raubbau ungebremst weitergehen kann. Womit geklärt ist, welche Werte am Ende zählen. (jt)

kurzlink.de/karpaten1