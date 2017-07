30 Stunden Schlafentzug

Zu jW vom 10. Juli: »Knäckebrot, Wasser und drei Quadratmeter«

In der Gesa (Gefangenensammelstelle, jW), in der ich über 48 Stunden war, fand ich die Lebendkontrolle am schlimmsten. Die Wärter sind angewiesen, alle halbe Stunde zu prüfen, ob man noch lebt. Dies geschah meist durch lautes Auftreten der Türverriegelung, und dann musste man, wenn man gerade schlafen wollte, den Arm heben oder den eigenen Namen nennen. Schlafen war dadurch nicht möglich, so dass ich nach knapp 30 Stunden Schlafentzug endlich meinen Richtertermin hatte und in die JVA durfte. Damit ich um acht Uhr bei der Arbeit sein konnte, wurde ich morgens schon um vier statt um sechs Uhr freigelassen.

Dario P., per E-Mail

Danke für den Mut!

Zu jW vom 10. Juli: »Wessen Gewalt?«

(…) Der G-20-Gipfel zeigt, wie zerrissen die Kapitalmächte sind – trotz einiger Übereinstimmungen, wenn es um Profite ging. Auf der einen Seite diese Mächtigen. Auf der anderen Seite friedliche Demonstranten – antiimperialistisch. Danke für den Mut! Eine Kluft zeigt sich zwischen Arm und Reich, einem Erdbeben gleich. Der lange Weg zum Ende des Kapitalismus dürfte mit Hamburg endgültig und offenkundig eingeläutet sein. Aber der weitere Absturz der kapitalistischen Gesellschaft ist holpriger denn je. Desto schlimmer, wenn jene, die sich angeblich ebenfalls gegen die Mächtigen wenden, in Wirklichkeit ihnen mit gefährlichen und kriminellen Handlungen eine »tolle« Handreichung geben für noch mehr Polizei, noch mehr Strafen und Überwachung. Da reiben sich die »Mächtigen« die Hände. (…)

Harry Popow, per E-Mail

Mit anderen Augen

Zu jW vom 10. Juli: »Wessen Gewalt?«

Vielleicht hatte ja der »Mob« auch »verstörende« Bilder im Kopf! Bilder von »sinnbefreiter Gewalt« und Zerstörung: in Syrien, Libyen, Irak, Afghanistan, Jemen. Bilder von brutalster Gewalt gegen Menschen und Bilder von der Zerstörung von Häusern und ganzen Stadtteilen und Ortschaften, wofür die meisten der in Hamburg versammelten Politiker die Verantwortung tragen. Bleibt zu hoffen, dass die Hamburger nach den Sachbeschädigungen in ihrer Stadt diese Bilder nun mit anderen Augen sehen!

Wolfgang Motter, per E-Mail

Bürgerkrieg gespielt

Zu jW vom 11. Juli: »›Polizei ging mit Gewalt gegen Personen vor‹«

Dieses Interview ist absurd weit von der Realität entfernt. Ja, die Polizei hat Gewalt eingesetzt; ja, die Innenpolitik hat Grundrechte verletzt. Das ist zu kritisieren. Doch die fälschlich als links bezeichnete Gewalt Krimineller, die Bürgerkrieg spielen und Geschäfte plündern, nahezu ganz zu unterschlagen, ist in meinen (linken) Augen politisch pervers.

Hans Jörg Sandkühler, per E-Mail

Chaoten eingeschleust?

Zu jW vom 11. Juli: »›GAU für den ­Rechtsstaat‹«

Schon öfter, aber leider nicht immer, wurden Polizeibeamte enttarnt, die friedliche Demonstranten durch Aufstacheln unfriedlich werden ließen. Woher wusste die Polizei schon seit Monaten, dass der schwarze Block gefährlich werden würde? Wie viele Chaoten mag die Polizei in die Demonstration am Freitag geschleust haben, damit sich ihre Warnungen erfüllten? Ich glaube den Offiziellen im Rathaus und der Polizeiführung kein Wort. Olaf Scholz’ Sicherheitsgarantie war so wertvoll, dass die Feuerwehrzufahrt zu meinem Wohnhaus am Freitag und Sonnabend ungehindert von Autos zugeparkt werden konnte. Die Polizei hatte keine freien Kräfte. Ich rief mehrfach bei der Polizei an.

Willi Mittelstädt, Hamburg-Billstedt

Kein Widerspruch geduldet

Zu jW vom 8./9. Juli: »›Die Polizei nahm Tote in Kauf‹«

Offenbar gibt es bei der Polizei Kräfte, die keinen demokratischen Widerspruch ertragen und dulden können, und in unserer politischen Klasse Leute, die gerade solche Polizisten für einen »sachgerechten Umgang« mit Demonstranten auswählen. So fiel in Hamburg die Wahl des Einsatzleiters der Polizei während des G-20-Gipfels ausgerechnet auf einen Polizisten – eine Zeitung berichtete, dass er extra aus dem Ruhestand geholt werden musste! –, der für seine Härte gegenüber Demonstranten bekannt war.

Es war also vorauszusehen, wie die Begegnung von Polizei und Demonstranten in Hamburg ausfallen würde. Sieht so eine »gut funktionierende Demokratie« aus, wie sie unserem Staat gelegentlich attestiert wird? Oder genügt es bereits, wenn die für eine Demokratie charakteristischen Prozeduren – Wahlen, Abstimmungen etc. – einfach nur formal korrekt abgewickelt werden, ohne dass die Wünsche und Bedürfnisse der Bürger und der Geist der Verfassung dabei eine besondere Rolle spielen? (…)

Ludwig Schönenbach, per E-Mail

Antikriegsblock vergessen

Zu jW vom 10. Juli: »Machtvoll gegen ­Mächtige«

Liebes jW-Kollektiv, in den Berichten der jW über die G-20-Protestdemo kommt leider die Friedensbewegung überhaupt nicht vor. Da werden aufgezählt: kurdisch-internationalistischer Block, FC St. Pauli, Klimaschützer, gewerkschaftliche und linke Jugendverbände, kommunistische Parteien, Die Linke und Oma und Opa. Der Block der Kriegsgegner kommt nicht vor. In diesem Block richteten die Losungen sich gegen die NATO-Staaten und ihre Kriegspolitik, gegen die bundesdeutsche Aufrüstungspolitik, gegen Waffenexporte, um nur die wichtigsten Themen zu nennen. Übrigens deckt sich Eure Berichterstattung über die TeilnehmerInnen mit den Berichten des Weserkurier in Bremen. Auch dort werden verschiedene an der Demo teilnehmende Gruppierungen genannt, der Antikriegsblock mit seinen konkreten Forderungen an die Bundesregierung kommt aber nicht vor. Schade, dass das die jW genauso macht.

Barbara Heller, per E-Mail