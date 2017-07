Ankaras Anleihe

Kapital für Großprojekte soll ins Land fließen. Eröffnung der dritten Brücke über den Bosporus ­(Istanbul, 26. August 2016) Foto: Murad Sezer/REUTERS

Im August 2016 hat der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan per Dekret die Gründung eines Vermögensfonds veranlasst. Ein halbes Jahr später überschrieb er dem Fonds – ebenfalls per Dekret – zahlreiche öffentliche Liegenschaften sowie Staatsunternehmen, darunter die Turkish Airlines, das Postunternehmen PTT, die Istanbuler Börsengesellschaft und zwei größere Banken. Langfristig soll ein Anlagevermögen von mehr als 200 Milliarden Dollar aufgebaut werden, um, so die offizielle Erklärung, die nationale Entwicklung durch ökonomische Stabilität und Wachstum zu fördern.

Indes wird als hauptsächliches Ziel die Aufrechterhaltung des Kapitalflusses in die Türkei erkennbar. Der Fonds soll gegenüber internationalen Kreditgebern als Garant für die Rückzahlungsfähigkeit fungieren. So sollen Kredite mit günstigen Konditionen für die Finanzierung von Großprojekten verschafft werden. Im einzelnen genannt werden der Großflughafen für Istanbul, die dritte Bosporusbrücke, ein Atomkraftwerk und der Istanbul-Kanal, der parallel zum Bosporus eine zweite Wasserstraße für die Schiffahrt herstellen soll.

Hintergrund ist, dass der Kapitalstrom in die Türkei bei steigenden Zinsen und gleichzeitiger Abwertung der Türkischen Lira sowie einem hohen Stand der Privatverschuldung im Land nicht mehr gesichert erscheint. Nicht nur einzelne Projekte, sondern das gesamte Wirtschaftsmodell ist auf stetigen Kapitalzustrom zur (Re-)Finanzierung von Investitionen und Schulden ausgelegt. Offenbar erhofft sich die Regierung eine Weiterführung des Modells, ohne den Staatshaushalt übermäßig zu belasten. Da der Fonds als eigenständiges Unternehmen geführt wird, erschienen die von ihm aufgenommenen Kredite nicht als Staatsschulden. Ob relevante Institutionen wie Rating­agenturen, der IWF und internationale Banken diesen Winkelzug akzeptieren sowie den Fonds tatsächlich als eigenständige Sicherheit anerkennen, wird sich allerdings noch erweisen müssen.

Der Fonds soll auch Anleihen ausgeben können. Ausdrücklich adressiert wird das sogenannte islamische Finanzkapital aus arabischen Ländern, das sich über Gewinnbeteiligungen statt Zinsen vermehrt. Etliche Sonderrechte sollen dabei die Attraktivität erhöhen. So wurde der Fonds ins öffentliche Handelsregister eingetragen, bleibt aber von der Körperschaftssteuer befreit, soll als Kapitalgesellschaft funktionieren und an öffentlichen Ausschreibungen teilnehmen, nicht aber dem Kapitalmarktgesetz und entsprechenden Richtlinien unterliegen. Er soll die Finanzierung großer Investitionen leisten, aber nicht der Finanzaufsicht unterstellt sein. Zudem könnten prinzipiell alle Staatseinnahmen in den Fonds gelenkt werden.

Die Befugnisse und Regeln, nach denen der Fonds operieren soll, sind äußerst vage gehalten. Eine parlamentarische Kontrolle des mit regierungsnahem Personal besetzten Vorstands ist nicht vorgesehen. Allein der Ministerpräsident soll mittels eines Expertenrats Kontrolle ausüben und der Ministerrat Einfluss auf die Geschäfte nehmen dürfen. Kritiker befürchten vor diesem Hintergrund einen Ausverkauf. So könnte unter Umgehung öffentlicher Ausschreibungsverfahren Staatseigentum an regierungsnahe Unternehmen unter Preis veräußert werden. Denkbar ist auch, dass der Fonds als eine Art Schattenhaushalt eingesetzt wird.

Nicht überzeugend ist jedenfalls das Versprechen, dass der Fonds der Förderung der nationalen Entwicklung durch ökonomische Stabilität dienen wird. Hierfür bedürfte es eines Kurswechsels in der Wirtschaftspolitik. Zentrale Rahmenbedingungen wie eine koordinierte Entwicklungsstrategie und der Wille zur Kontrolle des Kapital- und Warenverkehrs sind aber nicht gegeben. Zudem besteht die finanzielle Grundlage des Fonds anders als bei staatlichen Vermögensverwaltern in anderen Ländern nicht aus Export- oder Budgetüberschüssen, Einnahmen aus Rohstoffverkäufen oder aus Renten. Neue Einnahmequellen und Ressourcen zur Stützung des Staatshaushalts oder zur Minderung der Krisenanfälligkeit werden nicht geschaffen. Im Gegenteil, der ohnehin hohe Schuldenstand wird in noch größere Höhen katapultiert werden.

Das Problem der Aufrechterhaltung des Kapitalflusses könnte über den Fonds mittelfristig zwar gelöst werden. Es ist aber nur eine Frage der Zeit, bis in einem Land, das über ein chronisches Leistungsbilanzdefizit verfügt und dessen wirtschaftliche Aktivitäten von außen finanziert werden, auch die letzten öffentlichen Vermögen verpfändet sein werden. In der Zwischenzeit profitieren die Kapitalbesitzer, denen das Wirtschaftsmodell die Mehrung ihres Privatvermögens ermöglicht. Im wahrscheinlichen Falle einer Schuldenkrise existierte praktischerweise ein Fonds, für den ein umfassendes Inventar des Staatseigentums erstellt wurde, an dem internationale Gläubiger sich bedienen könnten. Leidtragende wäre dabei die lohnabhängige Bevölkerung, denn Staatsbesitz ist prinzipiell auch ihr Vermögen. Neben einer Enteignung muss sie letztlich befürchten, mitsamt ihren verbliebenen sozialen Errungenschaften haftbar für das schuldenfinanzierte Wachstum gemacht zu werden.