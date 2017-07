Moralapostel des Tages: Emmanuel Macron

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Foto: Wolfgang Rattay/REUTERS

Der junge französische Präsident Emmanuel Macron mag es gerne sauber. Sogar in der Politik, sagte er im Wahlkampf. Er wurde trotzdem Staatschef. Das geht den alten Säcken, die als Deputierte im Senat hocken und auf die Ferien warten, einen Schritt zu weit. Wenn in der Politik niemand mehr korrupt sein darf, wie soll er sich dann die Taschen vollstopfen und später bei einem Großkonzern als Frühstücksdirektor unterkommen? Macron – das Ohr fest an Volkes Maul – sieht das bisher noch anders. Sein erstes Gesetz, das er gleich nach seiner Inthronisierung auf den Weg schickte, sollte ein Regelwerk »zur Moralisation der Politik« sein.

Das ging von Anfang an schief. Sein Justizminister François Bayrou war nur einen Monat und zwei Tage im Amt, bevor er sein schönes Büro mit den Louis-quinze-Möbeln wieder aufgeben musste, weil er – als Verantwortungsnehmer – für zwei seiner Partei- und Ministerkolleginnen geradestehen musste, die in Brüssel mit fiktiven Assistentenstellen die EU-Kassen geplündert hatten.

Am Dienstag ging es im Senat eigentlich darum, den Moralapostel Macron möglichst so treu zu unterstützen wie die zwölf Jünger einst ihren Herren Christ. Aber ein Abgeordnetenhaus ist keine Betschule, und Macron ist – noch nicht – Jesus. Man schaue statt dessen auf den Vizevorsitzenden der Finanzkommission des Senats, den »Republikaner« Serge Dassault: Der hält nicht nur seit 2004 seinen Sitz in der »hohen Kammer«, er ist auch Chef des Rüstungskonzerns Dassault Systems. In Belgien wurde er 1998 wegen Korruption verurteilt, in Frankreich brummten ihm 2014 und 2017 französische Gerichte Geldstrafen in Millionenhöhe auf – wegen Stimmenkauf und Geldwäsche. Folgerichtig zeigten der »flotte Serge«, 92 Jahre alt, und seine sauberen Kollegen dem 39jährigen im Élysée-Palast mal kurz den Hintern und lehnten das Gesetz ab.