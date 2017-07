Fröhlicher Protest gegen Benachteiligung und Ausgrenzung von Behinderten, hier mit Demonstranten anlässlich der »Pride Parade 2014« Foto: Maurizio Gambarini/dpa

»Freaks und Krüppel, Verrückte und Lahme, Eigensinnige und Blinde, Taube und Normalgestörte – kommt mit uns raus auf die Straße«: So heißt es im Aufruf der »behindert und verrückt feiern – Pride Parade«, die am kommenden Samstag nunmehr zum vierten Mal in Berlin stattfindet. Unter dem Motto »Ganzhaben statt teilhaben« werden ab 15 Uhr vom Hermannplatz in Neukölln Menschen mit Behinderungen, mit psychiatrischen Diagnosen und ihre Unterstützer zum Kottbusser Tor in Kreuzberg ziehen.

Für Unmut sorgt unter anderem das Bundesteilhabegesetz, das seit Januar in Kraft ist und gegen das bereits im vergangenen Jahr protestiert wurde. Durch das Gesetz, so befürchten Kritiker, können Menschen zum Leben im Heim gezwungen werden, da der bisherige Grundsatz der Eingliederungshilfe »ambulant vor stationär« entfallen ist. Ein weiteres Regelwerk, das in der Kritik steht, ist das Berliner »Psychisch-Kranken-Gesetz« (Psy chKG), das Zwangsbehandlung weiterhin legalisiert. Menschen mit psychiatrischen Diagnosen können demnach bei nur vermuteter Selbst- oder Fremdgefährdung gegen ihren Willen in der Psychiatrie untergebracht und auf unbestimmte Zeit festgehalten werden. Das PsychKG erlaubt es Ärzten, Zwangsmaßnahmen vorzunehmen, die der UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen als Folter klassifiziert hat.

Das breite Demonstrationsbündnis aus behindertenpolitischen, psychiatriekritischen, feministischen und weiteren linken Gruppen und Einzelpersonen fordert, dass Psychiatrien überflüssig gemacht und geschlossen werden sollen. In einer Pressemitteilung verweist es zudem darauf, dass asylsuchende und geflüchtete Menschen mit Behinderung in Deutschland oftmals keinen Zugang zu ausreichender Gesundheitsversorgung haben. Zugleich seien Geflüchtete mit einer Gesellschaft konfrontiert, in der rassistische Aufmärsche an der Tagesordnung sind und rechte Hetze fast allgegenwärtig ist. Auch würden Menschen weiterhin ausgegrenzt, wenn sie nicht in die Vorstellung einer Gesellschaft passen, in der es nur Männer und Frauen geben darf, die sich durch Aussehen und Benehmen klar voneinander unterscheiden.

Im Aufruf heißt es weiter: »Wir wehren uns dagegen, in Psychiatrien eingesperrt zu werden, in Behindertenwerkstätten arbeiten und in Wohnheimen leben zu müssen. Statt dessen fordern wir echte Barrierefreiheit, Ganzhabe, Assistenz, Inklusion und Respekt. Das bedeutet für uns, dass wir z. B. jeden U-Bahnhof erreichen können, in jedem Club tanzen können, in unserem Lebenslauf einen Klinikaufenthalt nicht verstecken müssen und in einer Firma nicht als Inklusionsaushängeschild verwertet werden.«

An Barrierefreiheit ist laut den Organisatoren bei der Parade gedacht. Am Start- und Zielpunkt der Demonstration stehen entsprechend leicht zugängliche Toiletten zur Verfügung. Die Redebeiträge werden in Deutsche Gebärdensprache übersetzt. Beim Abschlusskonzert vor dem »Südblock« spielen Alice Dee, FaulenzA, Party Freak und Babsi Tollwut.