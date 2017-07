Rinderzucht

Katar hat die ersten von insgesamt 4.000 Kühen in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch einfliegen lassen, mit denen das Emirat in der Krise am Golf seine eigene Milchproduktion ausbauen will. Die 165 Holstein-Kühe seien von einem Händler in Budapest nach Katar geliefert worden, sagte ein Sprecher der Firma Baladna am Dienstag. Mit dem Ausbau der Milchproduktion reagiert Katar auf die Blockade, die die drei Nachbarländer Saudi-Arabien, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate sowie Ägypten Anfang Juni über das Emirat verhängt hatten. (dpa/jW)