»Gesetz lässt sich kaum gegen uns einsetzen«

Eine Flugbegleiterin nimmt an einer Gewerkschaftskundgebung vor dem Unternehmenssitz von Eurowings in Köln teil (27. Oktober 2016) Foto: Oliver Berg/dpa

Das sogenannte Tarifeinheitsgesetz wurde am Dienstag von den Karlsruher Richtern als weitgehend verfassungskonform eingestuft,. Über die Regelung, nach der nur der Tarifvertrag der mitgliederstärksten Gewerkschaft in einem Betrieb gelten soll, haben Sie mit junge Welt bereits im Januar gesprochen. Damals befürchteten Sie, dass das Gesetz gegenüber kleineren Gewerkschaften den »größtmöglichen Eingriff in die Tarifautonomie« bedeute. Was denken Sie nun?

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat sowohl eine negative wie auch eine positive Seite. Es ist noch immer verheerend, dass ein solcher Eingriff in die Tarifautonomie von seiten der Bundesregierung zugelassen wird. Doch Karlsruhe hat das Gesetz in einer Weise ausgelegt, dass für uns viele Vorteile entstehen werden. Beispielsweise haben wir nun das Recht, als Minderheitsgewerkschaft bei Verhandlungen gehört zu werden und Verträge nachzuzeichnen. Die Verdrängungswirkung, die die Vorlage eigentlich entfalten sollte, wurde von den Richtern zudem stark eingeschränkt. Nun bleibt ein Gesetz zurück, das die Arbeitgeber kaum gegen uns einsetzen können.

Lange war unklar, ob eine Gewerkschaft, die keinen wirksamen Tarifvertrag abschließen kann, noch das Recht hat, zur Arbeitsniederlegung aufzurufen. Da ist Karlsruhe eindeutig: »Auch das Streikrecht einer Gewerkschaft, die in allen Betrieben nur die kleinere Zahl von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern organisieren kann, bleibt unangetastet (…).«

Wir dürfen nun sogar für die Durchsetzung unserer Minderheitsrechte streiken. Es ist geradezu skurril: Wir könnten morgen zu Air Berlin gehen, wo derzeit nur mit Verdi verhandelt wird, und Druck dafür ausüben, damit wir mit an den Verhandlungstisch kommen. Vermutlich hat die Dienstleistungsgewerkschaft dort auch mehr Mitglieder als wir. Dennoch könnten wir zum Arbeitskampf für einen Tarifvertrag aufrufen, der, sobald er ausgehandelt wurde, nicht gültig wäre. Kein Arbeitsgericht dürfte das verbieten.

Wann genau wird der Tarifvertrag der kleineren Gewerkschaft von jenem der größeren verdrängt? Angenommen, Sie handeln eine Regelung nur für die Flugbegleiter aus. Im selben Betrieb ist auch Verdi tätig und schließt eine Vereinbarung für alle Beschäftigten außer den Flugbegleitern ab. Würden in dem Fall beide Verträge gelten?

Genau so wäre es. Eine »Tarifkollision« würde hier nicht vorliegen, das Gesetz käme nicht zur Anwendung.

Und wenn Verdi nun auch Regelungen für die Flugbegleiter vereinbart?

Dann würde nur der Tarifvertrag der größeren Gewerkschaft gelten. Aber auch nur, wenn in den Abschlüssen dieselben Punkte behandelt werden. Bei den Entgelten steht das zum Beispiel zu vermuten. Aber wenn Verdi sich bei der Arbeitszeit nun auf Bürozeiten bezieht, wir uns aber auf ganz anders gestaltete Flugdienstzeiten, könnte es schon schwierig werden. Es kann sogar zu dem Fall kommen, dass zwar nur ein Tarifvertrag gilt, aber dennoch einzelne Punkte aus dem zweiten zur Anwendung kommen. Oder der Arbeitgeber lässt, nachdem genügend Druck ausgeübt wurde, eben doch zwei Tarifverträge zur Anwendung kommen.

Aber schlimmstenfalls kann es Ihnen passieren, dass eine schon gültige Regelung plötzlich nicht mehr gilt, weil festgestellt wird, dass Verdi im selben Betrieb 100 Mitglieder mehr hat.

Das ist theoretisch möglich. Die Frage ist aber, was bis zur Feststellung der Mitgliedsstärke passiert. Im vergangenen Jahr haben wir da bei Eurowings Erfahrungen machen dürfen. Wir haben dort nicht so viele Mitglieder gehabt wie bei anderen Airlines, für Verdi galt das auch. Als Verdi dann versuchte, den UFO-Tarifvertrag zu verdrängen, blieb uns nichts anderes übrig, als möglichst attraktive Forderungen aufzustellen, damit viele Beschäftigte uns beitreten. Das hat auch prima funktioniert. Damit zeigt sich, dass die Angst vor der Verdrängung zu einem Überbietungswettbewerb der Gewerkschaften führt.

Über die genaue Anwendung des Gesetzes müssen nun die Arbeitsgerichte entscheiden. Es bleibt also einige Unsicherheit, oder nicht?

Tatsächlich. Die Arbeitsgerichte haben schon im Vorfeld zu verstehen gegeben, dass sie dieses Gesetz überfordern wird. Doch nun müssen sie auf seiner Grundlage Recht sprechen. Es ist gut möglich, dass einzelne Entscheidungen wieder in Karlsruhe landen werden.