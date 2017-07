Berlin verdient an Schulden Athens

Protest gegen die Politik der Europäischen Zentralbank (12. November 2011) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Deutschland hat nach Einschätzung der Grünen mit den finanziellen Hilfsaktionen für Griechenland satte Gewinne gemacht: Entsprechende Kredite und Anleihekäufe hätten dem Bundeshaushalt etwa 1,34 Milliarden Euro eingebracht. Das geht aus Antworten des Bundesfinanzministeriums auf Fragen der Grünen im Bundestag hervor. Die Süddeutsche Zeitung hatte darüber zuerst berichtet.

Nach Auswertung der Grünen wurden im Bundeshaushalt seit 2010 393 Millionen Euro an Zinsgewinnen aus dem bilateralen Kredit für Griechenland verbucht. Dieser lief über die bundeseigene Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Das Bundesfinanzministerium verwies darauf, dass der bilaterale Kredit für Griechenland durch die KfW mit Absicherung durch eine Bundesgarantie gewährt worden sei. Nach der Garantievereinbarung sei die KfW verpflichtet, »alle über die eigenen Refinanzierungskosten hinausgehenden Zinszahlungen Griechenlands an den Bundeshaushalt abzuführen«.

Hinzu kommen demnach 952 Millionen Euro an Zinsgewinnen aus dem Programm zum Ankauf von Staatsanleihen (SMP) der Europäischen Zentralbank (EZB). Jedes Jahr würden diese Anleihen Gewinne abwerfen, die die EZB an die Zentralbanken der Euro-Staaten ausschütte. Für das Jahr 2016 seien es, wie sich aus einer Antwort des Staatssekretärs im Bundesfinanzministerium, Jens Spahn, ergebe, »rechnerisch« 1,147 Milliarden Euro, für das Jahr 2017 immerhin noch 901 Millionen Euro. In der Praxis gingen die Beträge auf im Gesamtgewinn, den die EZB ausschüttet. Seit 2015 hat sich der deutsche SMP-Gewinnanteil auf 952 Millionen Euro summiert. »Die Zinsgewinne müssen endlich an Griechenland ausgezahlt werden«, forderte Manuel Sarrazin, Bundestagsabgeordneter der Grünen. »Es mag zwar legal sein, dass Deutschland an der Krise in Griechenland verdient. Legitim im moralischen Sinne der Solidarität ist es nicht«, kritisierte sein Parteikollege Sven-Christian Kindler. Am Montag hatte der »Euro-Rettungsschirm« ESM die nächste Kredittranche in Höhe von 7,7 Milliarden Euro an Athen überwiesen. (AFP/jW)