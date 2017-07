Feilen am Feindbild

Glückwünsche an die Truppe: Olaf Scholz, Erster Bürgermeister Hamburgs, mit Kanzlerin Angela Merkel am Sonnabend vor Polizeikräften Foto: Patrik STOLLARZ/Pool/REUTERS

Seit Tagen tobt sich ein Furor aus. Angefeuert von Spitzenpolitikern, die von »Mordbrennern« (SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz) reden oder ihren Allmachtsphantasien freien Lauf lassen, wie Stephan Mayer (CSU), der laut Bild »eine gewaltsame Räumung der Roten Flora jetzt für zwingend geboten« hält. Und das Springer-Blatt beansprucht unterdessen für sich, Exekutive und Judikative zu sein, indem es Menschen steckbrieflich auf der Titelseite zur Fahndung ausschreibt. Die Botschaft dahinter: Der Feind steht links.

Kein Wort gab es am Mittwoch von Hamburgs Erstem Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) zum völlig aus dem Ruder gelaufenen Polizeieinsatz inklusive Sturmgewehren und Dutzenden Schwerverletzten. Kein Wort dazu, dass friedlich zeltende Gipfelgegner schikaniert worden waren und seine Truppen jegliches Maß verloren hatten. In seiner Regierungserklärung ging es nicht um persönliche Konsequenzen, sondern nur darum, die »klare Linie der Polizei« zu loben. Ganz wichtig war ihm: »Niemand sollte sich mit Linksextremen gemein machen«.

Mit Verweis auf den Hamburger Verfassungsschutz war im Vorfeld von G 20 vor bis zu 10.000 Gewalttätern, die nach Hamburg reisen würden, gewarnt worden. Wohl ein Schauermärchen – es gab während der Gipfeltage etwa 500 Festnahmen. Selbst die Personen, mit deren angeblichen Taten der martialische Einsatz von hochgerüsteten Spezialeinheiten am Freitag abend begründet wurde, sind wieder auf freiem Fuß. Gegen 13 Verdächtige, die nach Angaben des Hanseatischen Oberlandesgerichts auf dem Dach und im Hinterhof des Gebäudes am Schulterblatt 1 festgesetzt worden sind, hätten sich keine belastbaren Anhaltspunkte für die Beteiligung an Gewalttaten ergeben. Vom Dach des Hauses flogen während der Randale immer wieder Gegenstände auf die Straße. Wie die Tagesthemen am Dienstag abend berichteten, habe der Hausverwalter bereits Tage zuvor die Polizei gewarnt, dass ein Gerüst vor der Fassade ein Sicherheitsrisiko darstellen könnte und der Behörde sogar die Schlüssel übergeben. Gesichert worden sei das Haus aber nicht. Im Abendblatt wurde am Mittwoch gemeldet, die Personen seien laut Gerichtssprecher Kai Wantzen um 23.26 Uhr festgenommen worden. Wie Bilder eines Polizeihubschraubers aber dokumentierten, seien erst 23.43 Uhr Steine und ein Brandsatz vom Dach geworfen worden.

In einer aktuellen Stellungnahme von Geschäfts- und Gewerbetreibenden heißt es, es könne nicht bestätigt werden, dass ein »Schwarzer Block« in dieser Nacht im Schanzenviertel gewütet habe. »Es waren betrunkene junge Männer, die wir auf dem Baugerüst sahen, die mit Flaschen warfen – hierbei von einem geplanten ›Hinterhalt‹ und Bedrohung für Leib und Leben der Beamten zu sprechen, ist für uns nicht nachvollziehbar«, schreiben sie in der Erklärung. Und weiter: »Hier von linken AktivistInnen zu sprechen, wäre verkürzt und falsch.«

Zumindest die Geschädigten der Randale können hoffen. »Der Bund wird sich zur Hälfte an den entstehenden Kosten beteiligen«, teilte ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums am Mittwoch in Berlin laut AFP mit. Für die Opfer von Polizeigewalt gilt dies nicht. Wieviele Verletzte es durch Schläge, Tritte oder Reizgas gab, wird nicht einmal gezählt. Wie der Pressesprecher der Hamburger Feuerwehr, Jan Ole Unger, am Mittwoch gegenüber jW sagte, sei das »nicht machbar«. Viele seien zu Fuß ins Krankenhaus gekommen oder durch den Sanitätsdienst auf einer Demonstration behandelt worden. Krankenwagen seien jedenfalls 195 mal ausgerückt.