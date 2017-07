Wir käuen wieder: »Maillot à pois« (Bergtrikot, zur Zeit Warren Barguil), »Maillot jaune« (Chris Froome) und »Maillot vert« (Marcel Kittel) Foto: Christian Hartmann/ Reuters

Abwechslungsreich war die 104. Tour de France bisher. Neun Etappen sind absolviert. Wie so oft lieferte die Landesrundfahrt neben sportlichen Großtaten und Anek­doten wieder reichlich Skandale und polarisierende Entscheidungen des Veranstalters ASO und des Weltverbandes UCI. So ist das seit jeher in nervtötender Regelmäßigkeit.

Aber der Reihe nach. Beim Auftakt in Düsseldorf streifte kein Zeitfahrspezialist das gelbe Trikot über, sondern der Brite Geraint Thomas (Sky). Am Mittwoch wurde das Leibchen nach der ersten Bergankunft in La Planche des Belles Filles teamintern weitergegeben. Chris Froome trägt es seit dieser fünften Etappe bis heute. Soweit so langweilig. Spannung brachte vor allem der Kampf der Sprinter um das grüne Sondertrikot, das »Maillot vert«. Marcel Kittel (Quick-Step) gewann die Etappen zwei, sechs und sieben, womit er neben Erik Zabel zum erfolgreichsten deutschen Etappenjäger bei der Grand Boucle (große Schleife) wurde. In Grün fährt der Thüringer aktuell mehr als verdient.

Leider können zwei seiner ärgsten Konkurrenten nicht mehr in den Wettkampf eingreifen. Weltmeister Peter Sagan (Bora-hansgrohe) triumphierte auf der dritten Etappe nach Longwy, dabei gelang ihm etwas Bewundernswertes. Er zog auf der ansteigenden Zielgeraden unnachahmlich seinen Sprint an, rutschte dann 200 Meter vor dem Ziel bei 65 km/h aus seiner Klickpedale. Jeder Radler kennt diesen Schockzustand, oft verbunden mit ekligen Schmerzen an bestimmten Körperstellen. Normalerweise das Ende jeder Kraftanstrengung. Nicht so beim Mountainbike-gestählten Slowaken. Mit großer Abgeklärtheit fand er die Pedale wieder, baute seinen Sprint erneut auf und gewann. Und das bei dem Tempo, der Hektik und Enge solch einer Etappenentscheidung. Genial!

Einen Tag später in Vittel sorgte Sagan für die bisher widersprüchlichste Entscheidung der Tour. Wieder war es hektisch, eng und mit fast 80 Sachen ultraschnell. Wie üblich wurde mit harten Bandagen gekämpft, unvermeidlicher Körperkontakt eingeschlossen. Nach Kontakt mit Sagan stürzte der britische Sprintaltmeister Mark Cavendish (Dimension Data) so schwer, dass er aufgeben musste. Sagan entschuldigte sich umgehend und wurde mit einer Zeitstrafe belegt, einige Stunden später dann allerdings vom Rennen ausgeschlossen. Das entschieden ASO und UCI gemeinsam. Wie zuletzt schon bei der Katalonien-Rundfahrt wurde ein Beschluss revidiert und verschärft.

Nach Abwägung aller Indizien und genauem Studium der Fernsehbilder ist zu vermuten, dass Sagan als Freigeist und Charakterkopf im Sinne eines reibungslosen Ablaufs ausgesondert wurde. Er hatte nicht einmal die Möglichkeit, sich vor den Gremien zu äußern. Der Protest von Bora-hansgrohe wurde rigoros abgelehnt. Die Radsportwelt ist tief gespalten angesichts mächtiger Sponsoreninteressen, aber im Zweifel gibt es eine satte Mehrheit fürs Primat des Sportlichen.

Ein Schatten schwebte auch bei der Königsetappe am Sonntag durchs alpine Hochgebirge über der Tour. Der heftige Schlagabtausch auf dem Weg nach Chambéry forderte vor allem Opfer. Unter anderen Mitfavorit Richie Porte (BMC) und Froome-Helfer Geraint Thomas mussten nach Horrorstürzen in den regennassen Abfahrten verletzt aufgeben. Der französische Meister Arnaud Démare (FDJ – für Francaise des Jeux, die staatliche Lotterie) erreichte das Ziel außerhalb der Karenzzeit und wurde aus dem Rennen genommen. Es gewann der Kolumbianer Rigoberto Urán (Cannondale Drapac). Mögen ab heute wieder sportliche Schlagzeilen im Vordergrund stehen.