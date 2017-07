Can Dündar (li.) und Orhan Sansal, ehemaliger Buergermeister von Suruc und Mitglied der Partei HDP Foto: HR/Arte

Upside Down

Ober- und Unterwelt sollen schön getrennt bleiben. Dann will es die Liebe mal wieder anders. Nettes Fantasyspektakel, das man noch nicht zu oft gesendet hat. CDN/F 2012. Mit Jim Sturgess (Adam), Kirsten Dunst (Eden). Regie: Juan Solanas.

Disney Channel, 20.15

Exil Deutschland – Abschied von der Türkei

Can Dündar und Katja Deiß begegnen vier Menschen, die aus der Türkei fliehen mussten, um der drohenden Verhaftung zu entgehen. Die oppositionelle Wissenschaftlerin Latife Akyüz wurde von den staatlich gelenkten Medien als Terroristin denunziert. Es folgte eine Hetzkampagne von Nationalisten. Deiß wollte in die Türkei reisen, um über das Schicksal von Dündars Kollegen und Freunden zu berichten. Sie bekam kein Visum. Aber ein mutiges türkisches Kamerateam begleitete heimlich die Ehefrau von Musa Kart bei einem Besuch in Silivri. Dort sitzt der Karikaturist von Cumhuriyet schon seit Monaten in Einzelhaft.

Arte, 21.15

37°: Nichts zu holen

Gerichtsvollzieher zwischen Gesetz und Mitgefühl

Wenn Gerichtsvollzieher an einer Tür klingeln, wissen sie nicht, was sie erwartet: Eine alleinerziehende Mutter mit schwerem Schicksal oder ein psychisch Kranker mit Messer in der Hand. Was alle verbindet: Es gibt wenig zu holen, weil die meisten wertvollen Dinge geleast sind. Es ist wie früher mit dem Leihhaus, man lese dazu Robert Tressell: »Die Menschenfreunde in zerlumpten Hosen«.

ZDF, 22.15

Die Gewählten

Eine Physikerin aus Leipzig, eine Pianistin aus Ingolstadt, ein Architekt aus Forchheim, ein Rechtsanwalt aus Ludwigsburg und ein diplomierter Jurist aus Oberhausen werden am 27. September 2009 zum ersten Mal in den Bundestag gewählt. Alle haben sich zuvor in den Jugendorganisationen ihrer Parteien engagiert, doch ihr Ziel war das Berliner Parlament. Mit welchen Erwartungen und Vorstellungen gingen sie in die Politik? Schaffen sie es, ihren Vorsätzen treu zu bleiben? Wie lang kriechen sie den Älteren im Hohen Haus in den Hintern, ohne eben den richtigen Moment zum Dolchstoß in den Rücken zu verpassen? Fragen über Fragen!

RBB, 23.15