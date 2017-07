Nachschlag: Sinnbild

Nicht im Bild: Scholz, Altmaier, Kornblum Foto: Screenshot jW

Was bis zur Sendepause geschah: Die Gastgeberin hatte sich viel Zeit genommen, Hamburgs OB Olaf Scholz »zu grillen«. Waren in Hamburg wirklich zu wenig Polizisten im Einsatz? (Sicherlich nicht.) Der ehemalige US-Botschafter in Deutschland, John Kornblum, war noch nicht zu Wort gekommen, hatte aber schon bedeutungsvoll staatsmännisch in die Runde geschaut. (Man wird ja das Gefühl nicht los, dass er so, wie er da sitzt, mit seinem Sessel nach Bedarf aus den Kulissen geholt werden kann – je nachdem, ob es thematisch passt.) Gerade als Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) anheben wollte, die Entscheidung der Regierungschefin für Hamburg als Austragungsort des G-20-Gipfels zu verteidigen, brachen die Leitungen nach Hamburg zusammen. Im Studio wurde erst mal weiterdiskutiert – offenbar ohne Kenntnis des Sendeausfalls. Ein schönes Sinnbild. In der ARD-Mediathek findet sich nun die komplette Sendung – störungsfrei. Schade eigentlich, schon wegen der Pausenmusik. (mis)