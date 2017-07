Leiharbeiter als Headhunter

»Sonderwirtschaftszone« Poznan: Arbeiter schrauben einen Volkswagen zusammen (15. Oktober 2014) Foto: JAKUB KACZMARCZYK / dpa

Man muss es an dieser Stelle einmal einräumen: Das Kapital hat es auch nicht leicht. Zum Beispiel die Volkswagen AG. Sie macht in Polen blendende Geschäfte, so gute, dass sie voriges Jahr nach zweijähriger Bauzeit in der Kreisstadt Wrzesnia östlich von Poznan ein funkelnagelneues Werk zur Produktion von Nutzfahrzeugen des Typs »Crafter« auf die grüne Wiese stellte. Gut, sie ließ sich das Betriebsgelände vom Landkreis durch die Einrichtung einer »Sonderwirtschaftszone« bezahlen, dank derer das Werk Steuererleichterungen genießt, die eigentlich für strukturschwache Randgebiete des Landes gedacht sind. Dabei liegt Wrzesnia zweieinhalb Auto- oder Bahnstunden von der deutschen Grenze entfernt. Güterzüge mit »Craftern« für den Export kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit beobachten. Am Ende der Welt liegt der Ballungsraum Poznan wirtschaftlich wirklich nicht. Hier herrscht seit Jahren praktisch Vollbeschäftigung. Die 3.000 Jobs bei VW Wrzesnia, kombiniert mit weiteren 5.000 in einem schon länger bestehenden VW-Betrieb am Stadtrand von Poznan, tragen dazu bei. Der Arbeitsmarkt der Region gilt als im Umkreis von 100 Kilometern »leergefegt«.

Und jetzt plant die Leitung von VW, im Werk Wrzesnia per 1. August zum Dreischichtbetrieb überzugehen. Das bedeutet: Einige hundert Arbeiter zusätzlich werden gebraucht. Da muss man erfinderisch werden, wenn man ihnen nicht einfach die Löhne auf ein anständiges Niveau erhöhen will. Das wäre ja nun völlig Old School, und die IG Metall müsste dann völlig zu Recht fragen, warum die Crafter nicht gleich in Wolfsburg gebaut werden, wenn nicht einmal die polnischen Löhne niedriger sind als die deutschen.

Das sind sie aber immer noch und sollen es auch bleiben. Denn zur Stammbelegschaft zählt nur ein verschwindend kleiner Teil der Beschäftigten von VW Wrzesnia. Teilweise sind offensichtlich auch Leute aus Deutschland nach Polen delegiert worden. Man sieht in der Region seit einigen Monaten auffällig viele Autos mit Wolfsburger und Braunschweiger Nummernschildern herumfahren. Aber der Großteil der Arbeiter ist über örtliche Leiharbeitsfirmen angeheuert worden und verdient dort selbst für polnische Verhältnisse ziemlich läppische 2.500 Zloty (600 Euro). Erst wenn sie sich fünf Jahre lang kapitalistisch bewährt haben, also zuverlässig, gesund und willig waren, haben sie eventuell die Chance, in die Stammbelegschaft übernommen zu werden, wo dann das Zweieinhalbfache zu verdienen ist – für deutsche Verhältnisse immer noch ein Billiglohn von 1.500 bis 1.700 Euro, für polnische aber schon ganz ordentlich.

Doch was wäre der Kapitalismus, wenn er nicht aus jeder seiner Schwierigkeiten einen kreativen Ausweg fände. So haben die Beschäftigten einer der Leiharbeitsagenturen, die für VW tätig sind, jetzt ein Angebot bekommen: Findet je fünf Bekannte, die sich über die Agentur zu deren Seelenfängerkonditionen von 2.500 Zloty anheuern lassen und das für sechs Monate durchhalten, dann bekommt ihr einen »Dienstwagen« von VW einschließlich Benzingutscheinen für die Anfahrt zur Arbeit.

Wie der Vorschlag aufgenommen wurde, ist nicht bekannt. Da wirken die Vertraulichkeitsklauseln, mit der polnische Unternehmen ihre Leute am Plaudern über Interna wie Löhne und Arbeitsbedingungen zu hindern suchen. Der Nachbar des Autors, der ihm diese Geschichte über den Gartenzaun erzählte, nahm ihn als leicht verrückte Idee. Dabei ist er das mitnichten. Rechnen wir mal überschlägig: VW spart an jedem Beschäftigten, den es über die Zeitarbeitsagentur für sich schuften lässt, im Vergleich zu einem Stammarbeiter monatlich 4.000 Zloty (ca. 1.000 Euro). Mal fünf sind das 5.000, mal sechs Monate ergibt das 30.000 gesparte Euro. Dafür könnte man auch schon einen ganz anständigen Golf kaufen, zumindest als Jahreswagen. Die Leih-VWler bekommen den »Dienstwagen« aber natürlich nicht geschenkt, sondern auch nur geliehen – solange sie sich selbst für die Leiharbeitsfirma nützlich machen und so auch an sich selbst diese 1.000 Euro monatlich einsparen lassen. Sechs Monate Wartezeit auf die Prämie sind 6.000 Euro, plus zwei Jahre weitere Tätigkeit mit Dienstwagen – man will es ja in die Stammbelegschaft schaffen – sind weitere 24.000 gesparte Euro, und das Auto ist immer noch nicht das eigene des VW-Arbeiters. Es ist wie mit dem Esel in der Fabel, der immer hinter dem ihm vorgehaltenen Grasbündel her ist, es nie bekommt und so den Karren zieht. Mit dem Unterschied, dass der Esel das Gras irgendwann doch bekommen muss, sonst kann er den Karren nicht mehr ziehen. Ökonomisch ist das der Grund, warum die Lohnarbeit als Ausbeutungsverhältnis der Sklaverei überlegen ist. Und politisch lehrt diese kleine Episode aus Polen, dass auch die beste Konjunktur, in der das Kapital wirklich händeringend Leute sucht, ohne deren Selbstorganisation und Gegenwehr nie mehr für die Lohnabhängigen hervorbringt als Grasbüschel.