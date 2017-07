Rettung aus Katar?

Pakistans Premierminister Nawaz Sharif nach seinem Erscheinen vor dem Sonderermittlungsteam (JIT) am 15. Juni in Islamabad Foto: Faisal Mahmood/Reuters

Noch diese Woche soll ein Sonderermittlungsteam (JIT) dem Obersten Gerichtshof Pakistans (Supreme Court/SC) seinen Abschlussbericht zu den Geldwäschevorwürfen gegen Premierminister Nawaz Sharif vorlegen. Dafür ist es höchste Zeit, denn eigentlich hatten die Richter, als sie am 20. April eine sofortige Amtsenthebung des Regierungschefs mehrheitlich verwarfen und die Kommission beauftragten, dieser nur ein Mandat für 60 Tage erteilt.

Inzwischen wurde dieser Zeitrahmen bereits um beinahe vier Wochen überschritten. Doch schon bevor die aus verschiedenen Behörden und Institutionen stammenden JIT-Mitglieder ihren offiziellen Bericht vorgelegt haben, schaukelt sich der politische Streit abermals hoch. Im Fokus steht nun ein prominenter Zeuge, dessen Aussage dazu angetan wäre, den Sharif-Clan zu entlasten. Es handelt sich um Scheich Hamad bin Dschasim bin Dschabir Al Thani, Mitglied der katarischen Herrscherfamilie und von 2007 bis 2013 Regierungschef des gegenwärtig mit einer Blockade von Saudi-Arabien und mehrere Verbündeten bedrängten Golfemirats. Der Prinz, nach seinem Ausscheiden aus der aktiven Politik nur noch einer der reichsten Geschäftsmänner des Planeten, hatte bereits im November einen Brief verfasst. Jetzt geht es darum, wo und wie er zu seinen darin getroffenen Aussagen gerichtlich Stellung nehmen kann.

Zur Erinnerung: Pakistans Premierminister gehörte vor einem Jahr bei den Enthüllungen um die sogenannten Panama Papers zu den bekanntesten Persönlichkeiten, deren Namen in Verbindung mit Offshore-Konten sowie – von einer panamaischen Anwaltskanzlei im Auftrag der Mandanten eingerichteten – Briefkastenfirmen in die Öffentlichkeit gelangte. Das familiäre Firmengeflecht ist aber beim Sharif-Clan, der zu den reichsten Familien Pakistans gehört, nicht leicht zu durchdringen. Dass vor allem beim Erwerb einiger Nobelimmobilien in Großbritannien explizit Geldwäsche betrieben worden sei, ist deshalb bisher nicht mehr als ein im Raum stehender Vorwurf. Diesen sollen die vom SC eingesetzten Sonderermittler eingehender prüfen. Erhärtet er sich, würde Nawaz Sharif vermutlich doch noch sein Amt verlieren. Das gleiche Schicksal droht seinem jüngeren Bruder Shahbaz, der als Chefminister an der Spitze der Provinz Punjab steht.

Die Brüder und weitere Angehörige haben bisher vehement jegliches kriminelles Verhalten bestritten. Triumphierend hatten die Familie sowie die Spitze der regierenden Pakistanischen Muslimliga-Nawaz (PML-N) die Ablehnung einer sofortigen Amtsenthebung Mitte April bereits als Sieg gefeiert. Womöglich zu früh. Denn wie durchsickerte, scheint das JIT trotz fehlenden Zugriffs auf viele Dokumente – diese sind nicht zugänglich, weil Pakistan keine bilateralen Abkommen mit den wichtigsten Steueroasen unterhält– offenbar einiges an belastendem Material zusammengetragen zu haben. Spitzen der PML-N dringen deshalb darauf, den Brief des katarischen Prinzen als entlastendes Dokument in den Abschlussbericht aufzunehmen. Sollten diese Aussagen nicht einfließen, werde man das Ermittlungsergebnis nicht anerkennen, drohten am Wochenende vier Minister auf einer Pressekonferenz.

Für Oppositionsführer Imran Khan, Chef der Pakistan Tehrik-i-Insaf (PTI) und Sharifs wichtigster innenpolitischer Gegenspieler, zeugen solche Statements aus der Spitze der Regierungspartei von einer fehlenden Anerkennung des Obersten Gerichts als eine der höchsten staatlichen Institutionen. Das SC habe dem JIT aber nun einmal einen klaren Untersuchungsauftrag gegeben, wetterte Khan. Das Gremium sei dem Gericht und nicht der Familie Sharif zu Rechenschaft verpflichtet. Der Brief Al Thanis ist juristisch gesehen ein relativ wertloses Stück Papier, solange der Autor seine Aussagen nicht gerichtsfest und offiziell wiederholt sowie Nachfragen ermöglicht. Die JIT-Mitglieder würde der Prinz in seinem Palast in Doha dafür empfangen, ließ der Expremier mitteilen. Nach Pakistan reisen werde er aber nicht. Auch einer Befragung in der pakistanischen Botschaft per Videolink, die als Kompromiss ins Spiel gebracht wurde, hat der Multimilliardär noch nicht zugestimmt.