Falsche Weichen gestellt

Beschäftigte protestieren gegen die Kürzungspolitik der Bahn (Berlin, 8. Juni 2016) Foto: Wolfgang Kumm/dpa-Bildfunk

Fahrt auf Verschleiß. Der Konflikt zwischen Management und Betriebsrat bei der Gütersparte der Deutschen Bahn verschärft sich. Der Gesamtbetriebsrat der Tochter DB Cargo nennt die derzeitige Umstrukturierung des Schienengüterverkehrs in einem internen Brief »eine absolute Bankrotterklärung«, berichtete die Süddeutsche Zeitung am Freitag. »Loks und Wagen fehlen – Kunden werden bewusst enttäuscht.« Die Fahrzeuge seien aus dem Verkehr gezogen worden, obwohl man sie brauche. Zudem komme mehr digitale Technik zum Einsatz, die aber nicht ausgereift sei. Die Planzahlen des Vorstands hätten »nichts mit der Realität vor Ort zu tun«, zitiert das Blatt aus dem Schreiben. »Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fürchten, dass die DB Cargo gegen die Wand gefahren wird.« Daran ändere auch nichts, dass die Güterbahn bald eine Kostenentlastung wegen einer Senkung der Trassenpreise erwarten könne. Diese Millionen wolle das Management »eher zum Verschleiern eigener Fehlentscheidungen nutzen als für eine erfolgreiche Zukunft des Unternehmens«.

DB Cargo hatte 2015 und 2016 Verluste eingefahren. Im Februar verständigten sich Betriebsrat und Unternehmensleitung auf ein gemeinsames Vorgehen. In diesem Jahr sollten demnach nicht mehr als 350 Stellen gestrichen werden. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) forderte den Vorstand von DB Cargo auf, »den desaströsen Sparkurs sofort zu beenden und das Unternehmen endlich auf Wachstum und Beschäftigung zu trimmen«. Der Personalabbau in Produktion und Verwaltung müsse gestoppt werden. In der kommenden Woche will die Konzernspitze um Bahn-Chef Richard Lutz die Öffentlichkeit über die Lage bei DB Cargo informieren. Die Unzuverlässigkeit von DB Cargo hat bereits die Stahlbranche alarmiert. Dort beschwerten sich Kunden und drohten mit Abwanderung zu privaten Konkurrenten. Die Sparte hatte maßgeblich dazu beigetragen, dass die Bahn 2015 einen hohen Verlust auswies. Die Bundesregierung war ihrem Konzern daraufhin mit Mil­liardenhilfe zur Seite gesprungen.

Der Mutterkonzern spart, dass es quietscht. Geld soll außer Haus herangezogen werden. Mehrere Bundesländer klagen über überhöhte Trassengebühren. Die Netzgesellschaft der Deutschen Bahn stellt allen Betreibern – auch eigenen Bahn-Töchtern – pro Zugfahrt Trassengebühren in Rechnung. Von 2003 bis 2011 wurden zusätzlich sogenannte Regionalfaktoren fällig, um angeblich nicht wirtschaftliche Strecken weiter betreiben zu können. Mit diesen Zuschlägen für weniger stark befahrene Strecken sollte deren Instandhaltung finanziert werden. Nach Berechnungen der Nahverkehrsgesellschaft Sachsen-Anhalt (Nasa) packte die Deutsche Bahn bis zu 40 Prozent des regulären Trassenentgelts oben drauf. Das Geld sei dann aber gar nicht in die maroden Strecken investiert worden. Am Donnerstag zog die Landesvertretung Sachsen-Anhalt vor das Landgericht Frankfurt am Main. Der Prozess wurde allerdings vertagt, weil zunächst ein Rechtsspruch des Europäischen Gerichtshofs zur Berechnungsgrundlage der Schienennutzungsgebühren abgewartet werden soll.

Unterm Strich sieht die Bilanz der Bahn rosig aus. In den ersten fünf Monaten des Jahres lag der Betriebsgewinn fast ein Fünftel über dem des Vorjahrs. Demnach wurde bis Ende Mai ein Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) von 857 Millionen Euro ausgewiesen. Dies sind nicht nur 140 Millionen Euro mehr als im Vorjahreszeitraum, sondern auch fast 100 Millionen Euro über der internen Planung. Während die angeschlagene Güterbahn stiefmütterlich behandelt wird, setzt das Management auf Wachstum im Ausland. Die international tätige Logistiksparte »Schenker« ist mittlerweile für mehr als ein Drittel des Bahn-Geschäfts verantwortlich. »Wir müssen froh sein, wenn wir das gegenwärtige Aufkommen schaffen«, schreiben die Cargo-Mitarbeiter. Eine Besserung ist nicht in Sicht. (dpa/jW)