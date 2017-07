»Hochzeit auf italienisch« (Italien 1964) von Vittorio De Sica ist die etwas langatmige Geschichte einer zunächst aussichtslos scheinenden Liebe. Die noch sehr junge Prostituierte Filumena (Sophia Loren) verliebt sich bei ihrem ersten Treffen mit Domenico (Marcello Mastroianni) in diesen, er scheint ebenfalls angetan von ihr. Gleichwohl verlieren sie sich aus den Augen. Ein paar Jahre später treffen sie sich per Zufall wieder, Filumena ist nun erwachsen und nicht mehr schüchtern, Domenico schätzt weiterhin ihre Reize. Sie wird zur liebenden Frau, er geht immer wieder seiner Wege, kommt aber auch immer wieder zu ihr zurück. Nach ein paar Jahren beschafft er ihr eine schöne Wohnung. Später darf sie seine alte Mutter pflegen. Heiraten oder sie seiner Verwandtschaft vorstellen, das ist nichts für ihn.

Filumena bekommt drei Söhne, einer davon ist Domenicos Kind, der aber nichts davon weiß. Filumena bringt die Kinder bei Bauerfamilien unter; erst als sie erwachsen sind, erklärt sie sich ihnen. Domenico will mittlerweile seine Sekretärin heiraten, worauf sich Filumena sterbenskrank stellt. Domenico glaubt, sie stirbt und heiratet sie statt dessen. Als er merkt, dass Filumena ihn veräppelt hat, lässt er die Ehe annullieren und bricht mit ihr. Filumena erzählt vom gemeinsamen Kind, verrät aber nicht, welcher der Söhne es ist. Irgendwann streiten die beiden so heftig, dass sie auf den Boden fallen, sich wälzen, sich später dann küssen – und noch später heiraten sie noch mal. Der Film spielt in Neapel. Da schmeckt das Essen sehr gut.

Pizzette alla napoletana (Frittierte Minipizzen aus Neapel): Für den Teig in einer kleinen Schüssel 10 g Hefe mit einer Prise Zucker und zwei EL lauwarmem Wasser glattrühren, zwei EL Mehl untermischen. Zugedeckt 30 Minuten stehenlassen. 180 g Mehl auf ein Backbrett häufen, eine Mulde in die Mitte drücken. Den Vorteig hineingeben, zwei EL Olivenöl und ein Viertel TL Salz hinzufügen. Mit ein Achtel Liter lauwarmem Wasser zu einem geschmeidigen Teig kneten. Kräftig durcharbeiten, dann den Teig zu einem Laib formen, zugedeckt an einem warmen Ort mindestens eine Stunde gehen lassen, bis sich das Volumen verdoppelt hat. Für die Sauce 800 g geschälte Tomaten (aus der Dose) abtropfen lassen (Saft auffangen), zerkleinern. Drei Knoblauchzehen und ein EL Oregano feinhacken. Zwei EL Olivenöl erhitzen, Knoblauch andünsten. Oregano und Tomaten dazugeben, salzen und pfeffern. Nach und nach den Tomatensaft angießen, bei kleiner Hitze einköcheln lassen. Gut aufgegangenen Teig durchkneten, auf bemehlter Fläche etwa einen halben Zentimeter dünn ausrollen. Kreise von etwa acht Zentimeter Durchmesser ausstechen. Reichlich Öl zum Fritieren erhitzen, Teigfladen portionsweise ausbacken. Auf Küchenkrepp abtropfen lassen und warmstellen, bis alle fertiggebacken sind. Ein halbes Bund Basilikum in feine Streifen schneiden, in die Sauce rühren, abschmecken. Zu den Pizzette servieren, mit Basilikum garnieren.