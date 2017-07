Die Blase platzt

Firmenschild auf einem Loch ohne Boden: Die Privatbank in Kiew Foto: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Als im vergangenen Dezember die ukrainische Regierung die größte Geschäftsbank des Landes nationalisierte, schien deren Besitzer Igor Kolomojskij das Geschäft seines Lebens gemacht zu haben. Der Staat übernahm eine Bank, aus der Kolomojskij und sein Geschäftspartner Gennadij Bogoljubow noch auf den letzten Drücker umgerechnet fünf Milliarden Euro herausgezogen hatten, in Form von Krediten an Scheinfirmen. Diese pro forma von Bekannten der beiden Eigner betriebenen Unternehmen besaßen in der Ukraine wenig mehr als Briefkästen in Charkiwer Wohnblocks, betrieben ihre Geschäfte aber in ausländischen Steuerparadiesen, darunter dem EU-Staat Zypern. Niemand in der Ukraine rechnete auch damals schon damit, dass diese Kredite jemals zurückgezahlt würden – Kolomojskij hatte schlicht die Einlagen der rund 20 Millionen Privatkunden der »Privatbank«, die ja bilanztechnisch Schulden des Geldhauses gegenüber seinen Kunden sind, gestohlen.

Kolomojskij und Bogoljubow unterschrieben als Gegenleistung dafür, dass der staatliche Einlagensicherungsfonds die Kleinsparer entschädigte, womit er zugleich ein innenpolitisches Risiko für Präsident Petro Poroschenko entschärfte, eine Verpflichtung, bis zum 1. Juli dieses Jahres die Schulden der Kreditnehmer – jener Briefkastenfirmen – glattzustellen. Wie nicht anders zu erwarten, verstrich dieser Termin, und jetzt zählt die Ukraine die Verluste. Offiziell ist von etwa 150 Milliarden Griwna (fünf Milliarden Euro) die Rede, nicht unmittelbar involvierte Banker machen aber weit höhere Kostenrechnungen auf: Bis zu 200 Milliarden Griwna sollen es Schätzungen zufolge sein. Würde die Bank Kolomojskijs einfach in die Liquidation geschickt, käme auf die Ukraine darüber hinaus noch die Rückzahlung von demnächst fälligen Euro-Bonds der Privatbank in Höhe von knapp 400 Millionen Euro zu. Wäre die Bank in Konkurs gegangen, hätten die Investoren dieser Anleihen das Nachsehen gehabt. Es hätte aber auf dem internationalen Kapitalmarkt, von dem die Ukraine abhängig ist, einen schlechten Eindruck gemacht.

Als erstes verfiel die Nationalbank Anfang dieser Woche auf die naheliegende Idee, für die Schulden der ehemaligen Eigner deren inländisches Vermögen heranzuziehen: Immobilien und Unternehmensbeteiligungen. Daraus lassen sich aber nach Meinung von Marktbeobachtern unter günstigsten Bedingungen nur rund 15 Prozent der Forderungen begleichen, und das nicht kurzfristig. Abgesehen davon, drehte Kolomojskij zuletzt den Spieß um und verklagte den Staat auf Rücknahme der Nationalisierung. Gleichzeitig zog er seine eigene Bürgschaftserklärung vom Dezember zurück und verlangte eine Fristverlängerung für die Rückzahlung der Verbindlichkeiten. Festnehmen könnte ihn die ukrainische Justiz kaum, denn Kolomojskij hält sich seit der Nationalisierung kaum noch in der Ukraine auf. Zudem besitzt er neben dem ukrainischen noch einen zypriotischen und einen israelischen Pass. Israel liefert eigene Staatsbürger grundsätzlich nicht aus. Insofern sind die Durchsuchungen, die die ukrainische Staatsanwaltschaft jetzt, nach dem Platzen der Blase, in den Geschäftsräumen der Privatbank vornimmt, eine Aktion fürs breite Publikum; was auch immer die Beamten finden, es dürfte ihnen praktisch wenig helfen, an Kolomojskijs Geld oder wenigstens ihn selbst zu kommen.

Kolomojskij leistet sich dieses Spiel auf Zeit wegen der politischen Dimension des Skandals. Er und Präsident Petro Poroschenko waren sich bei der Umverteilung des Eigentums nach dem Euromaidan geschäftlich in die Quere gekommen. Solange Poroschenko auf die finanzielle Unterstützung Kolomojskijs für den Krieg in der Ostukraine angewiesen war – Kolomojskij finanzierte eine Zeitlang die faschistische Partei »Swoboda« und mehrere Nazibataillone und hielt seine Heimatregion Dnipropetrowsk frei von »prorussischen Separatisten« –, war der Präsident gezwungen, ihm seine räuberischen Methoden bei der Übernahme von Unternehmen nachzusehen. Im Maße, wie sich die militärische Situation für die Ukraine konsolidierte, bekam Poroschenko selbst Appetit auf die Arrondierung seines Imperiums. Deshalb hinderte er Kolomojskij Anfang 2015 mit polizeilicher Gewalt daran, die staatliche Ölfirma »Ukrnafta« zu übernehmen. Seitdem gelten die beiden Oligarchen als politische Todfeinde. Und das Poroschenko-Lager beobachtet mit einer gewissen Nervosität, ob Kolomojskij sich mit seinem verbliebenen politischen Einfluss hinter Bestrebungen von Julia Timoschenko und der »Volksfront« von Arsenij Jazenjuk stellt, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Poroschenko einzuleiten. Die Entscheidung zwischen Frontalangriff und Stellungskrieg scheint noch nicht gefallen zu sein. Doch die Kosten für diesen Clinch tragen unmittelbar der ukrainische Steuerzahler und mittelbar die internationalen Geldgeber der Ukraine.