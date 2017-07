Merkels Durchmarsch

Neue Ansprüche geltend gemacht: Kanzlerin Merkel wartet in Hamburg auf ihre Gäste (7.7.17) Foto: REUTERS/Bernd von Jutrczenka/Pool

Sie sei die »Anführerin der freien Welt«: So ist Bundeskanzlerin Angela Merkel seit dem Wahlsieg von US-Präsident Donald Trump immer wieder gepriesen worden – im liberalen Establishment der Vereinigten Staaten, das Trump loswerden will; von Liberalen weltweit jenseits der USA, die sich angewidert von Trumps dumpfem Chauvinismus abwenden; und schließlich auch von deutschen Medien, die aufgeregt und stolz immer wieder verkünden, »im Ausland« werde »unsere« Kanzlerin jetzt von einflussreichen Kräften dem US-Präsidenten, dem einst mächtigsten Mann der Welt, vorgezogen. Merkel selbst hat sich natürlich nie auf die Ebene platter Wichtigtuerei herabgelassen. Sie hat aber Trumps chauvinistisches »America first« neben allen Schwierigkeiten, die es auch für die Bundesregierung mit sich bringt, stets als Chance begriffen – seit ihrer ersten Stellungnahme zu Trumps Wahlsieg, in der sie dem President-elect »eine enge Zusammenarbeit« anbot, diese aber unter dem Beifall der liberalen Welt an Bedingungen knüpfte: an »gemeinsame Werte«.

Mit ihrem damaligen, für den bisherigen Juniorpartner unerhörten Angebot hat die deutsche Kanzlerin sich erstmals öffentlich auf Augenhöhe mit der im Abstieg befindlichen Supermacht begeben. Mit dem G-20-Gipfel hat sie jetzt bewiesen, dass sie in der Lage ist, aus den Reaktionen auf Trumps erratische Vorstöße tragfähige Koalitionen gegen Washington zu schmieden. Sie hat systematisch daran gearbeitet. In Mexiko etwa, das der US-Präsident mit seinen Mauerplänen und den anvisierten Korrekturen an NAFTA abgestoßen hat, hat sie sich kürzlich Unterstützung beim Eintreten für Freihandel und das Pariser Klimaabkommen – also: gegen Trump – zusagen lassen. China, wo man Trumps Anbandeln mit Taiwan nicht vergessen hat, hat sich ebenfalls auf die deutsche Seite geschlagen. Unmittelbar vor dem Gipfel trudelten nun noch Japans »Ja« zu einem Freihandelsabkommen mit der EU sowie Russlands öffentliche Kritik am Protektionismus ein. Ganz egal, was man in der Abschlusserklärung des G-20-Gipfels lesen wird: Das informelle Bündnis gegen Trump, pardon: für den Freihandel, steht – und vor allem: Alle wissen das. Deutschland führt.

Freilich: Der transatlantische Machtkampf hat erst begonnen. Zwar hat die Kanzlerin die erste Runde haushoch gewonnen und dem deutschen Weltmachtanspruch einen wichtigen Etappensieg verschafft. Doch hat der US-Präsident am Donnerstag in Warschau klargestellt, dass er die ost- und südosteuropäische Reaktion gegen Deutschland aufzuwiegeln gedenkt. Die Drohung ist tatsächlich gefährlich für den Bestand der EU und damit auch für die Machtbasis Berlins. Merkel wird Trump also aus wohlverstandenem Eigeninteresse nicht allzu weit in die Enge treiben, zumal Berlin und die EU mangels ausreichenden militärischen Eigengewichts auch noch eine ganze Weile auf eine gewisse Zusammenarbeit mit den USA angewiesen sind. Doch ganz unabhängig von taktischen Fragen: Der deutsch-europäische Durchbruch in der Weltpolitik hat begonnen.