Gleiche Renten, mehr Kontrolle

Rentner gehen einkaufen. Aber mit wieviel im geldbeutel? 2025 bekommen Senioren BRD-weit die gleichen Anspruchsvoraussetzungen. Von ökonomischer Gerechtigkeit, oder zumindest der Abschaffung der Altersarmut, wird nicht die Rede sein können Foto: Silas Stein/dpa-Bildfunk

Die Renten in Ost- und Westdeutschland werden bis 2025 vollkommen angeglichen. Nach 35 Jahren wird damit eine Gleichstellung von Rentnern auf dem Gebiet der BRD nach der Annexion der DDR erreicht. Eine Dauer, die länger ist als das durchschnittliche aktive Berufsleben eines Menschen. Der Bundesrat ließ das entsprechende Gesetz am Freitag in Berlin passieren.

Der Angleichungsprozess soll in sieben Schritten erfolgen und 2018 beginnen. Parallel dazu wird die höhere Bewertung der Löhne für die Rentenberechnung im Osten ebenfalls in sieben Schritten abgesenkt und Anfang 2025 entfallen. 2018 betragen die Mehrkosten für die Rentenkasse maximal bis zu 600 Millionen Euro, sie steigen 2025 bis auf maximal 3,9 Milliarden.

Die Länderkammer hatte in ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause am Freitag noch mehr zu beschließen. Eine Reihe von Gesetzen soll die aufmüpfige Bevölkerung mäßigen. Internetplattformen wie Facebook und Twitter müssen deshalb künftig gegen »Hass« und Falschnachrichten vorgehen. Das sogenannte Facebookgesetz verpflichtet die Betreiber aller sozialen Netzwerke, verbotene Inhalte binnen 24 Stunden nach Eingang einer Beschwerde zu löschen. Die Konzerne werden verpflichtet, dafür eine ständig verfügbare Funktion zur Entgegennahme von entsprechenden Anzeigen anzubieten.

Noch mehr Kontrollmöglichkeiten für Behörden ermöglicht der vom Bundesrat durchgewunkene Staatstrojaner, ein Programm, das auf Mobiltelefonen und Rechnern installiert wird, um auf Messenger-Dienste wie »WhatsApp« zuzugreifen. Das Gesetz hatte den Bundestag in Form einer Mogelpackung passiert (jW vom 22.6.). Am Freitag wurde das als Änderung an der der Strafprozessordnung getarnte Gesetz anstandslos durch die Länderkammer gewunken. Bei der Quellen-Telekommunikationsüberwachung können die Behörden die laufende Kommunikation sowie Speichermedien eines Verdächtigen auf einem Gerät mitlesen und aufzeichnen.

Zum im Bundesrat auch am Votum der Bündnis90/DieGrünen-regierten Länder gescheiterten Modellprojekt zur Freigabe der Cannabispflanze, die für Arzneien und leichte Rauschmittel eingesetzt wird, erklärte Frank Tempel, stellvertretender Parteivorsitzender von Die Linke: »Die Grünen reden mit doppelter Zunge«. Im Bundestag würben sie sogar für die vollständige Freigabe, im Bundesrat verhielten sie sich gegenteilig oder neutral. Er sei »enttäuscht«. – Das Gesetz zur gleichgeschlechtlichen Ehe wurde wie erwartet bestätigt.

(mit Agenturen)