Plumpe Fragen

Hey Jungs! Schon mal gesehen? Das ist eine Pfeife! Bibiana Steinhaus 2015 in der Zweiten Liga Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Frauen, die im Machobusiness Profifußball reüssieren wollen, werden oft abgelehnt, »weil sie Frauen sind«. Kriegen sie den Job, heißt es: »Weil sie Frauen sind.« Das wichtigste Kriterium ist die Kompetenz. Davon ist selten die Rede. Bei Bibiana Steinhaus ist das keine Frage. Sollte es zumindest nicht: Seit 2007 ist sie Schiedsrichterin in der zweiten Liga. Wegen ihrer konstant guten Leistungen wird sie ab kommender Saison ins Oberhaus befördert – sie ist dort die erste Schiedsrichterin. Unzählige Male musste sie die Frage beantworten, ob sie denn keine Bedenken habe, aufgrund ihres Geschlechts an einem Mangel an Autorität zu leiden. Und das, obwohl sie nach eigener Aussage zu Beginn ihrer Profikarriere versuchte »unter dem Radar zu fliegen – eins mit den anderen Schiedsrichtern zu werden«. Sie lernte aber, »diese andere Rolle anzunehmen«, wie sie der Süddeutschen Zeitung erzählte.

Seit ihrem Debüt steht die 38jährige unter besonderer Beobachtung. Die damalige Aufregung um ihre Person nennt sie heute »einfach verrückt – wie ein Naturspektakel«. Doch irgendwann legte sich das ganze Bohei. Eine ganz normale Schiedsrichterin wurde sie trotzdem nicht. Das musste sie auch vor eineinhalb Jahren erfahren, als sie Neunationalspieler Kerem Demirbay während eines Spiels frauenfeindlich beleidigte. Er habe sich danach bei ihr entschuldigt; sie sei nicht nachtragend. Ziemlich befremdlich wirkte die Strafe, die Demirbay von seinem vormaligen Verein Fortuna Düsseldorf aufgebrummt bekam: Er musste ein Mädchenspiel pfeifen. Die berechtigte Frage von Steinhaus: »Wieso soll das eine Strafe sein?«

Nun wird der Druck auf Steinhaus größer. Ihre Spiele werden zu Beginn unter besonderer Beobachtung stehen, wie sie selbst sagt. Angst habe sie jedoch keine. Vielmehr formuliert sie die Hoffnung, dass ihre Leistungen unabhängig von ihrem Geschlecht beurteilt werden.

Das möchte auch die französische Trainerin Corinne Diacre. Sie coacht bereits seit 2014 in Clermont-Ferrand im Zentralmassiv den Zweitligisten Clermont Foot 63, und zwar die Männer. Die 42jährige ist damit europaweit die einzige weibliche Trainerin im männlichen Profibereich.

Seit ihrem Amtsantritt sicherte Clermont zweimal souverän den Klassenerhalt. In ihrem zweiten Jahr schrammte der Verein – trotz eines der niedrigsten Etats der Liga – nur knapp am Aufstieg vorbei. Diacre wurde aufgrund dieser Leistung zum besten Coach der zweiten Liga gewählt.

Mit der Presse spricht Diacre dabei allerdings ungern. Kein Wunder, werden doch auch weiterhin plumpe Fragen nach den Verhältnissen in der Umkleidekabine gestellt. Diacre reagiert darauf meist mit der Replik, im Frauenfußball sei die große Mehrheit der Trainer männlich. Hier würde auch niemand eine große Sache daraus machen. Was aber die FAZ nicht davon abhielt, 2015 genau dies zu tun und in ihrem Artikel über Diacre von »züchtiger Bekleidung« der Spieler zu schreiben, da diese während einer Kabinenfeier die Trikots anbehalten hätten.

Im Patriarchat des Profifußballs werden solche Marginalien wohl so schnell nicht verschwinden. Vielerorts schwirrte im Zuge der Einstellung von Diacre bei Clermont Foot das Wort »Marketinggag« umher. Auch Diacre selbst war sich zu Beginn ihres Engagements nicht restlos sicher, ob sie den Job nur aus sportlichen Gründen bekommen hatte. Zumal er vorher ebenfalls an eine Frau vergeben worden war. Vor Diacre hatte der Unternehmer und Clermont-Präsident Claude Michy die Portugiesin Helena Costa verpflichtet. Die schmiss jedoch noch vor ihrem offiziellen Amtsantritt hin. Einer der Gründe: Der Sportdirektor hatte sie nicht in die sportliche Planung mit einbezogen. Costa sprach von »amateurhaften Verhältnissen« sowie »mangelndem Respekt«. Michy feuerte daraufhin seinen Sportdirektor.

Bleibt die Frage, warum Michy unbedingt eine Frau verpflichten wollte. Er selbst spricht davon, alte Gepflogenheiten im Fußball brechen und Grenzen überwinden zu wollen. Gleichzeitig betonte Michy immer wieder, er habe Diacre, die zwischen 2007 und 2013 parallel die Erstligamannschaft der Frauen von ASJ Soyaux sowie als Kotrainerin auch die Frauennationalmannschaft trainiert hatte, nur aufgrund ihrer sportlichen Fachkompetenz engagiert. Zwei Aussagen, die sich eigentlich widersprechen. Auch die Äußerung Michys, der Druck in den Spielen von Clermont liege nun ausschließlich bei den Gegnern, da gegen eine Frau ja niemand verlieren möchte, sind zudem nicht sonderlich hilfreich, um Normalität zu schaffen.