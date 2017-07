Von Partnerschaften sprechen

Zu jW vom 1./2. Juli: »›Ehe für alle‹ kommt«

»Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung« – Artikel 6 des Grundgesetzes. Die Ehe ist eine uralte Institution, die seit langer Zeit in Europa vor dem Standesamt juristisch unter Zeugen geschlossen wird. Daneben gibt es die kirchliche Trauung, die von vielen katholischen und evangelischen Christen wahrgenommen wird. Nach katholischem Verständnis gilt die Ehe als Sakrament. Als »verheiratet« gilt in der BRD aber nur, wer vor dem Standesamt die Ehe geschlossen hat. Die kirchliche Trauung hat juristisch keine Gültigkeit. Es wäre zu bedenken, ob das Wort »Ehe« als veraltet aus dem Sprachgebrauch zu entfernen wäre, zumal es in Fragebögen nicht auftaucht. Dort wird nur zwischen »verheiratet« oder »ledig« unterschieden.

Im Grundgesetz wird Ehe mit Familie automatisch verknüpft. Ob zu einer »Ehe« auch Kinderwunsch gehört, ist heute umstritten. Viele Paare leben ohne Heirat zusammen, mit oder ohne Kinder. Ob Kinder unbedingt Vater und Mutter brauchen, ist ebenfalls zu hinterfragen. Gibt es doch viele Fälle, in denen Kinder ihren Eltern wegen häuslicher Gewalt oder Vernachlässigung entzogen werden. In einem Zusammenleben kommt es doch nicht auf das Geschlecht, sondern auf den Charakter (der Erziehenden) an. Das ist das Entscheidende, nichts anderes. Vielleicht sollte man nur noch von Partnerschaften sprechen. Kinder sollten zur Adoption nur verantwortungsvollen Personen anvertraut werden, gleich welchen Geschlechts.

Die Kanzlerin hat sich wieder einmal geschickt aus der Affäre gezogen: Den Konservativen kommt sie entgegen, indem sie sich öffentlich zu einem Nein bei der Abstimmung bekennt, den Progressiven, indem sie die Abstimmung durch ihr Votum für eine »Gewissens­entscheidung« erst möglich gemacht hat.

Eva Ruppert, Bad Homburg

Mutige Wortmeldung

Zu jW vom 28. Juni: »›Es werden ­Pseudoprobleme diskutiert‹«

Als Mitglied des Thüringer Bundes der Antifaschisten, dem jegliche Form von Rassismus, Ausländerfeindlichkeit und Antisemitismus fremd und verachtenswert ist, habe ich mich über das Gespräch mit Rolf Verleger zum TV-Film »Auserwählt und ausgegrenzt« (…) sehr gefreut. Es ist m. E. eine mutige, kenntnisreiche und zutiefst ehrliche Wortmeldung zu Problemen der Politik des Staates Israel und der leidvollen Geschichte der jüdischen Menschen. Der jüdische Professor Rolf Verleger malt nicht schwarzweiß, er differenziert bei komplizierten Fragen und ist bemüht, sie frei von jeder zionistischen Propaganda ausgewogen darzustellen. Dafür gebührt ihm Respekt und Anerkennung, auch wenn er sich damit nicht überall Freunde gemacht haben wird.

Ich denke, Prof. Verleger sieht klar, dass die zionistische Propaganda und die Kriegs- und Besatzungspolitik Israels weltweit den Opfern des Holocausts und ihren Angehörigen mehr schaden als nützen und dass es gefährlich ist, diese Politik auf Gedeih und Verderb zu unterstützen, weil sie den Antisemitismus fördert. Auch wenn Herr Verleger viel Ärger bekommen wird – er bleibt in meinen Augen und vieler Demokraten »ein Gerechter«. Für ihn gilt das große Wort, das meine jüdischen Freunde immer wieder sagen: »Ohne Zweifel sind alle Zionisten Juden – aber nicht alle Juden sind Zionisten.« Wie wahr, wie wahr!

Werner Rosenberg, Weimar

Mehr Rente in Österreich

Zu jW vom 27. Juni: »Arm im Alter trotz viel Arbeit«

(…) Das kleine Österreich ist in der Lage, seinen Rentnern satte 40 Prozent mehr Rente zu zahlen als die wirtschaftliche Supermacht und der Exportweltmeister BRD. Warum ist das so? Unter anderem deshalb, weil in Österreich alle ohne Ausnahme einzahlen müssen. Dort kann sich niemand der Zahlungspflicht bei der gesetzlichen Rentenversicherung entziehen. (…)

Arvid Loerke, per E-Mail

Hoffnung reicht nicht

Zu jW vom 26. Juni: Leserbrief »Linke ­Aktionseinheit notwendig«

Carsten Hanke weiß, »dass die Schaffung einer linken Aktionseinheit lebensnotwendig für die Zukunft der Menschheit ist. Man kann nur hoffen, dass jetzt zügig an deren Umsetzung gearbeitet wird.«

Die Hoffnung reicht nicht. Zunächst ist zu fragen, auf welchen Gebieten die Aktionseinheit am nötigsten ist und im Interesse möglichst vieler Menschen liegt. Wer die jüngste Geschichte zu Rate zieht, weiß, dass die Aktionen gegen die Remilitarisierung, gegen das Streben nach Atomwaffen und gegen das »Teufelszeug« Erstschlagsraketen Massen mobilisierte. Aktionen gegen die Rüstung, Kriegseinsätze der Bundeswehr und die NATO-Mitgliedschaft sind geboten. Dazu bedarf es keiner Regierungsbeteiligung der Linken, wohl aber einer Rückkehr der SPD zu den Traditionen der Bebel und Brandt.

Der Erkenntnisstand im »Dialogpapier« von SED und SPD von 1987 (die SPD war nicht in einer Regierungskoalition) würde es ermöglichen, dass Linkspartei, Sozialdemokraten und andere Kriegsgegner den Rüstungskurs bekämpfen, den Austritt aus der NATO erzwingen und den Kriegstreibern den Weg versperren. Warum macht die Linkspartei keine Vorschläge zur Umsetzung der Erkenntnisse von 1987 in aktuelle, wirkmächtige Politik?

Horst Schneider, Dresden

Zu jW vom 26. Juni: »Abstinenzler des Tages: Wladimir Putin«

Was, bitte, ist das für ein schräger Artikel? Wollt Ihr Euch damit am Putin-Bashing beteiligen – oder was? Versteh’ ich nicht. Und dann noch dieser Hinweis auf eine angebliche Freundschaft mit Berlusconi. Was soll das? Ich hoffe, Ihr geratet nicht gerade in das Fahrwasser der bürgerlichen Qualitätsmedien.

Norbert Eichstädt, per E-Mail