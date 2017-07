Kreisende Kredithaie

Ein Prozent Zinsen pro Tag pressen »Payday-loan«-Gläubiger aus ihren Kunden (London, 6. März 2013) Foto: Suzanne Plunkett/Reuters

Eine Frau öffnet ihren Briefkasten. Sie findet zahlreiche Rechnungen von diversen Strom-, Gas-, und Wasserversorgern. Besorgt legt sie die Hände an ihren Kopf. Im Hintergrund dieser Filmszene dominieren die Grautöne. Regentropfen prasseln an ein Fenster. Doch dann erklingt eine beruhigende Stimme aus dem Off: »Leihen Sie sich doch einfach kurzfristig Geld. Das geht ganz schnell, ohne Probleme.« Im Gesicht der Frau erstrahlt ein Lächeln. Die Sonne geht auf. Ende der Werbeeinschaltung.

Solche oder ähnliche Spots werden täglich im britischen Fernsehen gezeigt. Es sind sogenannte »Payday loans«, die hier angepriesen werden. Das sind Kredite, die Menschen angeboten werden, denen am Ende des Geldes noch viel zuviel Monat übrig ist. Über 140 Firmen bieten diese Darlehen derzeit auf der Insel an.

Diese Firmen sind die Profiteure der britischen Niedriglohnwirtschaft. Während die Löhne stagnieren, explodieren die Kosten. Allein in Nordengland sind 40 Prozent aller Haushalte verschuldet. Britannienweit sind fast neun Millionen Menschen mehr als drei Monate im Rückstand bei Ratenzahlungen. Rund acht Millionen Menschen haben Probleme bei der Zahlung ihrer Mieten. Zwei Drittel aller in Armut lebenden Kinder kommen aus Familien, in denen die Eltern arbeiten.

Die Kürzungspolitik der vergangenen Jahre hat dazu beigetragen. Ein gutes Beispiel ist der Pflegebereich. Pflegekräfte müssen für ihre Berufsausbildung drastische Studiengebühren hinlegen. Der durchschnittliche Berufseinsteiger hat so schon 52.000 Pfund Schulden angesammelt. Diese wird er so schnell nicht mehr los, denn die Reallöhne für Pflegekräfte sind in den vergangenen sieben Jahren um 14 Prozent gesunken. Allein in den ersten sechs Monaten des Jahres 2017 haben 3.000 britische Pflegekräfte die Angebote von »Payday-loan-Firmen« angenommen.

»Payday loans« sind Kredite, die auf Menschen abzielen, denen von »normalen« Banken die Aufnahme von Krediten verweigert würde. Vor allem als mit Beginn der Finanzkrise im Jahr 2007 die Banken sehr vorsichtig mit der Vergabe von Krediten an die arbeitende Bevölkerung wurden, schlug die große Stunde der modernen Kredithaie. Allein im Jahr 2009 wurden laut Daten der Regulierungsbehörde FCA 4,1 Millionen »Payday loans« vergeben. Betrug der Gesamtwert der Branche laut staatlichen Statistiken im Jahr 2008 noch 900 Millionen Pfund, waren dies im Jahr 2014 bereits 4,8 Milliarden Pfund.

Ihre Attraktivität für verzweifelte Menschen liegt in einer Reihe von Details. Die Kredite werden innerhalb von Minuten zur Verfügung gestellt. Die Anbieter stellen keine Fragen zur Kreditwürdigkeit der Antragssteller. Auch sonstige Sicherheiten wie etwa der Besitz von Immobilien werden nicht verlangt. Und: Die entsprechenden Onlineplattformen sind 24 Stunden am Tag erreichbar.

Natürlich lassen die Anbieter sich ihre »Dienstleistungen« mit Zins und Zinseszins zurückzahlen. Bis 2014 forderten Anbieter wie etwa die Onlineplattform Wonga bis zu ein Prozent Zinsen am Tag auf ihre Kredite. Hinzu kamen Gebühren, wenn ein Kredit nicht pünktlich zum vereinbarten Zeitpunkt zurückgezahlt wurde. Konnten Kunden nicht zahlen, wurden ihnen Inkassofirmen auf den Hals gehetzt. Teilweise führten diese Praktiken zu Selbstmorden. Wonga wurde zum Sinnbild dieses Geschäftsmodells. Besonders zynisch war, dass Wonga zeitweise als Shirtsponsor des nordenglischen Fußballklubs Newcastle United auftrat. Newcastle ist eine der Städte, in denen es besonders viele Nutzer von »Payday loans« gibt.

Aufgrund wachsender Kritik trat deshalb im Jahr 2014 eine Reform des Unwesens in Kraft. Neue Gesetze wurden eingeführt, mit denen die geforderten Zinsen auf maximal 0,8 Prozent des Kreditwerts pro Tag beschränkt wurden. Außerdem wurden die Anbieter verpflichtet, ihre Kunden auf die Risiken ihrer Angebote hinzuweisen.

Tatsächlich scheinen diese Maßnahmen eine gewisse Wirkungskraft zu haben. Wonga musste beispielsweise insgesamt 15,4 Millionen Pfund an Kunden zurückzahlen, die der Konzern vorher in Form von Forderungen und Strafgebühren erpresst hatte. Auch die Zahl der Beschwerden gegen die Kreditfirmen steigt an. Im Jahr 2016 gab es immerhin 10.000 von ihnen. Verbraucherschützer werten das als ein Zeichen für das gewachsene Selbstbewusstsein der Kunden.

Niedriglöhne werden in Großbritannien zunehmend zu einem Politikum. Die Forderung nach einem gesetzlichen Mindestlohn von zehn Pfund pro Stunde war einer der beliebtesten Wahlkampfslogans von Labour-Parteichef Jeremy Corbyn. Auch seine Pläne für einen Schuldenerlass nach Abschaffung der Studiengebühren fanden großen Anklang. Aktuell gibt es zunehmend Konflikte innerhalb der britischen Regierung über die Frage einer Gehaltserhöhung im öffentlichen Dienst. Eigentlich sollen die Löhne hier bis 2020 eingefroren bleiben. Solange solche Maßnahmen nicht durchgesetzt werden, werden die Kredithaie weiter in britischen Gewässern kreisen.