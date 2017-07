Nachschlag: Polizeistaatsfunk

Am Sonntag schien noch alles ruhig. Nachts kamen dann die Beamten mit Pfefferspray und verstießen gegen die Verfassung. Dem NDR will daran nichts weiter aufgefallen sein. Foto: Christina Sabrowsky/dpa-Bildfunk

»Wir haben immer klargemacht, dass wir einen Rückzugsraum für Militante nicht dulden werden, das heißt Übernachtungszelte wird es dort nicht geben können«, zitierte der Radiosender NDR 90,3 den Hamburger Polizeisprecher Timo Zill im O-Ton. Es geht um den brachialen Angriff von 1.000 Polizisten mit Pfefferspray auf ein Zeltlager im »Elbpark Entenwerder« in der Nacht von Sonntag auf Montag, bei dem es mehrere Verletzte gab. Der NDR-Journalistin gelingt es nicht, den Ablauf der Ereignisse korrekt darzustellen: Die Zelte standen bereits, die Menschen schliefen darin, dann kamen die Ordnungshüter, um die Wiese zu räumen. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes, dass Schlafzelte nicht gestattet seien, folgte erst am Morgen, nachdem die Polizei bereits gegen das Grundgesetz verstoßen hatte. Auch ist in keiner Weise die »Militanz« der Zeltenden nachgewiesen – Waffen wurden nicht gefunden. – Eine Stimme der geschundenen Camper wurde auch nicht gesendet. Eine Übung in »Polizeistaatsfunk«? (ale)