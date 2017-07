Den Widerstand ins Rollen bringen

Das No-G-20-Bündnis Stuttgart organisiert in Kooperation mit Organisationen aus der Schweiz einen Sonderzug für 1.000 Gipfelgegner nach Hamburg. Dazu teilten die Veranstalter am Wochenende mit:

Am Mittwoch wird sich der Protestzug »ZuG20« mit elf Waggons auf den Weg machen – vom Süden in den Norden. Der Sonderzug ermöglicht eine kollektive und kostengünstige Anreise zu den Gipfelprotesten in Hamburg. Der Zug startet in Basel-Bad und fährt über Stuttgart, Heidelberg, Frankfurt am Main, Köln und Dortmund nach Hamburg. Eine Online-Ticketreservierung ist möglich bis zum heutigen Dienstag um 22 Uhr.

Der Sonderzug schafft einen Raum, um miteinander ins Gespräch zu kommen, sich zu vernetzen und auszutauschen. »Die Mitreisenden kommen aus unterschiedlichen Regionen, Zusammenhängen und Alltagskämpfen. Doch alle vereint ein gemeinsames Ziel: Lautstark und entschlossen ihre Vorstellung von einer friedlichen und solidarischen Welt auf die Straßen zu tragen. Gemeinsam wollen wir Hamburg während des G-20-Gipfels in eine Stadt der Solidarität und des Protestes verwandeln«, sagt Paul von Pokrzywnicki, vom No-G-20-Bündnis Stuttgart.

In 18 Städten der Schweiz und Deutschlands hat der Endspurt im Verkauf von Zugtickets begonnen. Eine Crowdfunding-Kampagne ermöglicht Solidartickets für Menschen, die sich kein eigenes Ticket leisten können, aber trotzdem an den Gipfelprotesten teilnehmen möchten. In einem Schreiben der Bundespolizei an das Sonderzug-Orga-Team vom 28. Juni werden umfassende Personenkontrollen für den Genzbahnhof Basel-Bad angekündigt. Der absurde Höhepunkt ist die Bitte der Bundespolizei schon im Vorfeld persönliche Daten und Pass­kopien aller Zugmitreisenden aus der Schweiz auszuhändigen. »Das werden wir selbstverständlich nicht machen«, so Paul von Pokrzywnicki. »An die Adresse der Bundespolizei sei unmissverständlich gesagt: Wir stehen zusammen und lassen uns nicht einschüchtern oder kriminalisieren. Wir kommen nach Hamburg, werden unsere Zelte aufschlagen und unser Demonstrationsrecht wahrnehmen. Wir lassen uns auch eine solidarische und kollektive Anreise nicht nehmen.«

www.sonderzug-nog20.org

Das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC kritisierte am Montag in einer Erklärung die Aussetzung zentraler Grundrechte bei den G- 20-Protesten in Hamburg:

»Wir fordern die Hamburger Polizei und den Senat auf, sofort auf den Boden des Grundgesetzes zurückzukehren. Was wir in Hamburg gerade erleben, ist so weit entfernt von dem versprochenen Festival der Demokratie, wie die Türkei von Pressefreiheit entfernt ist«, sagte Judith Amler vom bundesweiten ATTAC-Rat. »Erst erklärt der Senat die Stadt mit einem 38 Quadratkilometer umfassenden Versammlungsverbot zur demokratiefreien Zone, dann setzt sich die Polizei selbst über ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts hinweg und versucht ein gerichtlich genehmigtes Camp brutal zu räumen. Aus dem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ist in Hamburg Polizeirecht geworden.« In dieser Situation ist es nach Ansicht von ATTAC besonders problematisch, dass viele Verwaltungsrichter es bisher nicht als ihre Aufgabe ansehen, trotz Zweifeln an den Behauptungen von Polizei und Stadt diese auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen.