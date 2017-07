»Die Menschen sind an der Grenze der Belastbarkeit«

Immer wieder stapfen derzeit Horden grauer Gestalten durch Hamburg: graue Kleidung, graue Haut, graue Haare. Sie hören nichts, sehen nichts, reagieren nicht. Diese stillen Märsche sollen Teil der Proteste gegen den G-20-Gipfel sein, sie gehen auf ein Zusammenkommen von Künstlern und Aktivisten im Februar zurück. Was wollen Sie mit den Aktionen ausdrücken?

Unsere Performance findet in zwei Teilen statt, diese Vorfeldaktionen sind nur ein Bestandteil. Die grauen Gestalten sollen nicht auf besondere Menschen verweisen, vielmehr sind sie ein Symbol. Mit ihnen ist jeder gemeint, der in einem System klarkommen muss, das auf Leistung, Ausgrenzung und Ausbeutung beruht, in dem die Menschen »funktionieren« müssen. Menschen werden gezwungen, eine Arbeit zu verrichten, die sie von vielen Sinneserlebnissen abschneidet. Deshalb hören auch die Gestalten unserer Performance nichts, fühlen nichts. Dieser Zustand muss aufgebrochen werden, was dann im zweiten Teil geschehen wird. Über den kann ich aber noch nichts verraten, man wird ihn sich selbst anschauen müssen, wenn wir am 5. Juli durch die Hamburger Innenstadt ziehen.

Welchen Zusammenhang zwischen Ihrer Aktion und dem G- 20-Gipfel gibt es? Dort werden schließlich nicht geknechtete Arbeiter oder gestresste Angestellte zugegen sein, sondern Spitzenvertreter verschiedener Staaten.

Die Teilnehmer repräsentieren Wirtschaftsmächte, die das Ganze noch weiter vorantreiben. Sie vertreten das Mantra »Wachstum, Wachstum, Wachstum«. Doch so funktioniert es unserer Meinung nach nicht. Der Planet ist an der Grenze seiner Belastbarkeit, die Menschen sind es schon längst. Jetzt wäre ein großes Umdenken notwendig, damit wir nicht auf den Abgrund zusteuern. Dies betrifft den kleinen Arbeiter auf dem Feld ebenso wie den Großhändler. Sie alle wollen wir dazu auffordern, über ihre Situation nachzudenken.

Eine klassische Protestform, wie etwa eine Demonstration oder Kundgebung, ist das nicht.

Bei vielen Protestaktionen fehlt mir dieser Moment des Nachdenkens. Gerade im Vorfeld von G 20 finde ich ihn sehr wichtig. Denn die Medien berichten schon jetzt darüber, dass es Ausschreitungen und Gewalt geben wird. So muss es aber nicht sein. Der zivilgesellschaftliche Widerstand gegen diese Art von Gipfel ist stark. Schließlich stehen am Ende solcher Treffen ja keine Lösungen, bei denen man denkt: »So sollten wir es machen.« Es ist aber genau unser Anliegen, die Welt solidarischer und gerechter zu gestalten.

Die Lage zu erörtern, ändert die Verhältnisse noch nicht. Werden Sie Ihrem Publikum auch Wege aufzeigen, aktiv zu werden?

Mit der Wandlung der grauen Gestalten wollen wir eine Perspektive aufzeigen, aber das bleibt symbolisch. Ich kann ja nicht für einen anderen entscheiden, was für ihn die richtige Aktion wäre, um aus dem Kreislauf auszubrechen. Aber natürlich wollen wir dazu anregen, aktiv zu werden. Dafür wollen wir zeigen: Du bist nicht allein, du musst dich nicht hilf- und machtlos fühlen. Die Kunstaktion soll beweisen, dass es möglich ist, miteinander ins Gespräch zu kommen und Netzwerke zu schaffen.

Es wird diverse Möglichkeiten geben, gegen den G-20-Gipfel aufzustehen. Rufen Sie auch zur Teilnahme an den Demonstrationen auf?

Ja natürlich. Unsere Aktion ist besonders gut für Menschen geeignet, die sich noch nicht in politischen Zusammenhängen bewegen und die noch keine Demonstrationserfahrung haben. Sie bietet eine Einstiegsmöglichkeit dazu. Und man lernt auch andere Menschen kennen. Die Performance ist Teil dieser Protestwoche, in der viele bunte Aktionen stattfinden, die auch Spaß machen – und Menschen vielleicht motivieren, zu klassischen Demonstrationen zu gehen. Wir jedenfalls werden am Abend des 5. Juli geschlossen zum Demo-Rave gehen. Auch an den anderen Protesten werden wir uns beteiligen.