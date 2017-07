Union fordert »Migrationssteuerung«

Kanzlerin Angela Merkel am Montag bei der Vorstellung des Bundestagswahlprogramms von CDU und CSU (im Hintergrund CSU-Chef Horst Seehofer) Foto: Michael Kappeler/dpa

Die Spitzen von CDU und CSU verabschiedeten am Montag in Berlin ihr gemeinsames Wahlprogramm. CDU-Chefin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer stellten das 67seitige Papier auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in der Hauptstadt vor. Die Unionsparteien wollen nach der Wahl ein »Fachkräfte-Zuwanderungsgesetz« auf den Weg bringen. Das Ziel sei, dass »kein Arbeitsplatz unbesetzt bleibt«, euphemisierte Bundeskanzlerin Merkel. Dafür brauche es ausreichend Fachkräfte. Die Union will also auf einen Kurs der »goldenen Mitte« zwischen offener Fremdenfeindlichkeit und bürgerlicher Gehässigkeit gegenüber Erwerbslosen spekulieren; erst am Freitag hatte Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) die Arbeitslosenzahl von annähernd 2,5 Millionen Menschen bekanntgegeben. In dem neuen Gesetz sollten bestehende Regeln gebündelt und gegebenenfalls »verbessert« werden. Unter dem Tarnbegriff »Migrationssteuerung« macht die Union soziale und ökonomische Auslese im Inneren und an den Außengrenzen zum Hauptthema ihres Wahlkampfes. Sie will damit die »Lufthoheit« über ein rechtes Thema behaupten.

In ihrem Programm geben die Unionsparteien zudem das Ziel aus, bis 2025 Vollbeschäftigung zu erreichen. Sie wollen bei der Einkommenssteuer die »Mitte« um 15 Milliarden Euro entlasten. Der Solidaritätszuschlag soll ab 2020 bis 2030 schrittweise abgeschafft werden. Zudem soll es ein »Baukindergeld« geben: Wer eine Immobilie kauft, bekäme pro Kind jährlich 1.200 Euro Zuschuss über einen Zeitraum von zehn Jahren. Kindergeld und Kinderfreibetrag wollen die Unionsparteien erhöhen

Insgesamt reklamiert die Union »Wohlstand und Sicherheit für alle«. Unter dem Slogan wollen die Schwesterparteien nach Angaben der Kanzlerin in den Bundestagswahlkampf ziehen. Arbeit sei der Schlüssel für mehr Investitionen und eine stärkere Unterstützung von Familien. Das Land solle zusammengeführt und nicht gespalten werden. Seehofer sagte, bei der Erarbeitung des gemeinsamen Wahlprogramms habe »ein echter Gemeinschaftsgeist« geherrscht. Anders als bei anderen Parteien, beschließt bei der Union kein Parteitag und keine Delegiertenkonferenz das Wahlprogramm.

Die Partei Die Linke warf der Union indes »unbezahlbare Wahlversprechen« vor. »All diese Versprechen sind ungedeckte Schecks, die nach der Wahl platzen werden«, sagte Parteichefin Katja Kipping mit Blick auf die versprochenen Steuererleichterungen und Förderprogramme. In ihrem Papier lasse die Union Angaben zur Finanzierung vermissen. Generell sei es ein »Programm der konservativen Einfalt«. Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht sagte der dpa: »Die Union bleibt eine Partei der Niedriglöhne und der Altersarmut, denn sie setzt auf ein konsequentes ›Weiter so‹«. Nur wer sich der Realität verweigere, könne die starke Zunahme schlechtbezahlter, ungesicherter Jobs als »Beschäftigungswunder« verkaufen, führte Wagenknecht aus. Das Vollbeschäftigungsziel solle durch noch mehr Minijobs, Leiharbeit, Werkverträge und unfreiwillige Teilzeitarbeit erreicht werden. Die drohende Altersarmut von Millionen Menschen sei Kanzlerin Angela Merkel offenkundig gleichgültig. Wagenknecht warf der Union zudem vor, mit einem Anstieg der Militärausgaben auf 63 Milliarden Euro das größte Aufrüstungsprogramm seit 1945 durchsetzen zu wollen.

Der Vorsitzende der im Bundestag nicht vertretenen FDP, Christian Lindner, verkündete, das Unionsprogramm »atmet weiter den Geist der großen Koalition«. Seine Partei hatte von 1982 bis 2005 als »natürlicher« Koalitionspartner der Union gegolten, bis den Platz als Mehrheitsbeschaffer an der Seite der Konservativen die SPD eingenommen hatte. (ale/mit Agenturen)