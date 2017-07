»Die Polizei bestimmt die Linie«

Foto: Bodo Marks/dpa-Bildfunk

Auf der Halbinsel Entenwerder sind am späten Sonntag abend Zelte von der Polizei brutal abgeräumt worden. Wie ist die Stimmung jetzt, am Montag vormittag, dort?

Momentan ruhig. Insgesamt ist die Stimmung in der Stadt aber angespannt, weil die Polizei offenbar versucht, mit ihrer Strategie der Provokation und Eskalation eine Situation herbeizuführen, die niemand wollen kann.

Die Situation ist grotesk: Die Aktivisten dürfen Zelte aufbauen, aber nicht schlafen und duschen.

Dahinter steht die Linie der Polizei: Anwesenheit ja – übernachten, essen, Hygiene nein. Das ist natürlich absurd, weil es die behördliche Zusage für das Camp konterkariert: Ihr dürft hier schon sein, ihr dürft euren Protest ausdrücken – aber ihr dürft euch nicht waschen.

Um diese Fragen gab es in den letzten Tagen ein juristisches Verwirrspiel. Erst hieß es, das Verwaltungsgericht erlaube das Camp, dann gab es wieder Auflagen und die Polizei räumte.

Wie so oft sind die unteren Instanzen der Gerichte verbandelt mit den politischen und polizeilichen Kräften vor Ort und fassen auch Gefälligkeitsbeschlüsse. Interessanterweise hat sich das Verwaltungsgericht am Samstag abend nicht zu einer Verfügung durchringen können, die das Camp in Entenwerder explizit erlaubt hätte, oder einer Duldung, sondern gesagt: Wir heben das Verbot weitgehend auf, aber wir verzichten auf den Erlass einer Einstweiligen Verfügung, weil die Polizei sich an unsere Vorgaben halten wird.

Hat sie aber nicht.

Genau, und damit hat sie Rechtsbruch begangen. Das wurde dann wiederum nachträglich legitimiert von einer anderen Kammer des selben Gericht. Das ist tatsächlich das Gegenteil von Rechtssicherheit.

Die Polizei hat offenbar das Kommando an der Elbe übernommen.

Sie macht ganz klar politische Vorgaben. Das ist erst mal erstaunlich, weil eigentlich die Vorgaben von den Stadtoberen kommen müssten. Aber hier scheint es eine politische Linie des Senats zu geben, die den G-20-Gesamteinsatzleiter Hartmut Dudde, der ja extra für den Gipfel aus dem Ruhestand geholt wurde, gewähren lässt, was seine Strategie der Eskalation anbelangt.

Innensenator Andy Grote, SPD, ist anscheinend abgetaucht. Man hört nichts mehr von ihm.

Doch. Er twittert zu den Einsätzen. Die Polizei bekommt schon Rückendeckung vom Senat.

Aber in den Medien machen nur noch Dudde und Polizeipräsident Ralf Martin Meyer die Ansagen.

Ja, die Polizei bestimmt die Linie, und die ist klar: Es soll jede Infrastruktur für die gegen den Gipfel Protestierenden zer- oder zumindest gestört werden. Es gibt jede Menge Vorkontrollen, es werden z. B. Stromgeneratoren nicht durchgelassen. Offenbar soll von vornherein jeder Protest unmöglich gemacht werden. Dieses Gerede vom weltoffenen Hamburg ist eine Farce.

Vor Fernsehkameras erklärte der Pressesprecher der Hamburger Polizei, Timo Zill, die Protestcamps seien »Rückzugsorte für Militante«, dort könnten Gewaltaktionen geplant werden.

Das ist eine Dämonisierung der Demonstrationen, die man hier in Hamburg schon seit Wochen beobachten kann. Jeder Protest wird als gewalttätig und militant diffamiert, ohne irgendwelche Belege vorzulegen.

In den nächsten Tagen kommen Tausende Gipfelgegner nach Hamburg. Das Plenum des Kulturzentrums Rote Flora hat angedroht, dass öffentliche Plätze und Grünanlagen besetzt werden könnten. Heißt das, es breiten dann überall in der Stadt Aktivisten ihre Schlafsäcke aus?

Das müssten die Leute selbst entscheiden. Aber irgendwo müssen sie ja hin.

Vier, fünf Tage ohne Schlaf ist schwierig.

So ist es. Die Stadt forciert hier gerade eine Eskalation, für deren Folgen sie die Verantwortung trägt.