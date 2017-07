Altermedia-Prozess im Herbst

Etliche Rechte dürften sich durch auf Altermedia veröffentlichte Pamphlete zu Taten wie dieser Schmiererei auf dem jüdischen Friedhof in Herrlisheim im deutschsprachigen Elsass animiert gefühlt haben Foto: Vincent Kessler/ Reuters

Mit »Altermedia Deutschland« (Altermedia) wurde im Januar 2016 eines der wichtigsten Internetportale der neonazistischen Szene im deutschsprachigen Raum abgeschaltet. Fünf der insgesamt acht mutmaßlichen Betreiber sollen sich nun ab dem 14. September vor dem Oberlandesgericht Stuttgart für die Inhalte der Website verantworten. Neben dem Prozessauftakt sind zunächst 14 weitere Verhandlungstage bis Januar 2018 in Stuttgart-Stammheim terminiert.

Darüber informierte vergangene Woche die Bundestagsabgeordnete Martina Renner (Die Linke). Sie verwies auf die Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage ihrer Fraktion unter anderem zum Stand der Ermittlungen gegen die neonazistische Internetplattform.

Aus der Antwort geht hervor, dass die Bundesanwaltschaft gegen acht Beschuldigte im Zusammenhang mit deren Tätigkeit für Altermedia ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hatte. Gegen fünf von ihnen hat die Strafverfolgungsbehörde am 29. Dezember 2016 Anklage vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart erhoben. Gegen drei weitere Verdächtige laufen die Ermittlungen noch.

Laut Anklageschrift geht der Generalbundesanwalt davon aus, dass Jutta V. und Ralph-Thomas K. sich mit »einer unbekannt gebliebenen Person« zusammengeschlossen haben, um als Betreiber des Internetportals »Altermedia Deutschland« volksverhetzende Äußerungen zu verbreiten. Zu diesem Zweck hätten sie eine kriminelle Vereinigung gegründet und sich an ihr als Rädelsführer beteiligt. Den Beschuldigten Uwe P., Irmgard T. und Talmara S. wird in der Anklageschrift eine Mitgliedschaft in diesem Zusammenschluss vorgeworfen.

»Nach dem Willen der Angeschuldigten diente die Internetseite der massenhaften und systematischen Verbreitung rechtsextremistischen und nationalsozialistischen Gedankenguts«, erklärte die Bundesanwaltschaft im Januar. In den Veröffentlichungen wurde der Holocaust geleugnet und aggressiv gegen in Deutschland lebende Menschen anderer Herkunft gehetzt.

Die Beiträge sollten, schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort, »andere Rechtsextremisten zu weiteren Straftaten ermuntern und dadurch ein Klima der Angst bei den betroffenen Personengruppen schaffen«. Aber nicht allein deshalb, sondern auch »mit Blick auf das Ansehen der Bundesrepublik im Ausland« sei »eine Übernahme in die Strafverfolgung des Bundes geboten«.

Auffällig in der Geschichte des neonazistischen Internetprojekts war dessen ungewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen Versuche, juristisch gegen deren Betreiber vorzugehen. »Obwohl hier mehr oder weniger offen gegen diverse Gesetze verstoßen wurde, schienen die Betreiber aus Stralsund keine juristischen Folgen fürchten zu müssen", schrieb das Antifaschistische Infoblatt Ende 2009. In Sicherheitskreisen und unter Fachjournalisten sei daher bald vermutet worden, dass dieses Projekt »im besonderen Interesse von Geheimdienstkreisen« stehe.

Vor diesem Hintergrund ist die Frage der Linksfraktion nach der Anzahl möglicher Quellen der Verfassungsschutzbehörden und der Polizei im Umfeld der Plattform zu sehen. Hier mauert die Bundesregierung. Man könne hierauf nicht antworten, »da die rechtsextremistische Szene daraus Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand der Sicherheitsbehörden ziehen und ihre weitere Vorgehensweise gezielt danach ausrichten könnte«. Außerdem gehe Quellenschutz vor Aufklärung.

Im Oktober 2011 wurde erstmals über ein Ende von Altermedia spekuliert, als das Landgericht Rostock Axel Möller und Robert R. nach einem Bericht der Taz als Betreiber des Portals wegen Volksverhetzung, Aufruf zu Straftaten, Beleidigung und Verwendung von verfassungsfeindlichen Parolen zu Haftstrafen verurteilte. »Ich bereue nichts«, habe Möller im Gerichtssaal gesagt. Im Plädoyer der Staatsanwaltschaft habe es geheißen: »Axel Möller ist untrennbar mit Altermedia verbunden, man könnte sagen, er ist Altermedia.«

Dennoch erschienen auch nach der Inhaftierung des »Schriftleiters« regelmäßig Beiträge auf dem Portal. Möller konnte dort aus der Haft heraus weiter veröffentlichen. Zum Jahreswechsel legte dann ein Cyberangriff auf rechte Internetseiten unter anderem »Altermedia Deutschland« lahm. Die Ini­tiatoren einer »Opera­tion Blitzkrieg« wünschten via Twitter »allen Nazis und vor allem Altermedia einen guten Start ins neue Jahr«.

Altermedia war jedoch bald wieder uneingeschränkt erreichbar. Erst im Oktober 2012 schaltete der in den USA ansässige Provider das auf seinen Servern vorgehaltene Internetangebot ab. Den Betreibern gelang danach ein Umzug von »Altermedia Deutschland« auf die Server eines russischen Unternehmens.

Erst im Zuge der aktuellen Ermittlungen konnte Altermedia am 27. Januar 2016 endgültig abgeschaltet werden, wie die Bundesregierung berichtet. Kurz zuvor hatte Innenminister Thomas de Maizière (CDU) das Portal nach dem Vereinsgesetz verboten.

Das kam reichlich spät. Seit 2002 war die Internetseite online. Rechnet man das seit 1997 bestehende Vorgängerprojekt Stoertebeker.net ein, konnte die Plattform fast 20 Jahre neofaschistische Propaganda im Internet verbreiten und galt lange als wichtigstes Medium dieser Art. Mit der Zeit büßte Altermedia allerdings an Bedeutung und Attraktivität für die Szene ein, weshalb ein Teil der Nutzer abwanderte – zu Netzwerken wie Facebook und, wie Berlins damaliger Innensenator Frank Henkel (CDU) mit Blick auf die erzwungene Schließung von Altermedia im März erklärt hatte, vor allem dessen russischem Pendant »VKontakte«.