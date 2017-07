Victoria Baxter, Initiatorin der Organisation »Die Basis«, in Berlin: »Wir Sklavenhalter« Foto: ZDF/ NDR/Joanna Michna

Ware Mädchen

Prostitution unter Zwang

Es steht zu befürchten, dass viele Linke, die derzeit von »Sexarbeit« reden, während sie gleichzeitig den Veganismus als moralisches Must-Have propagieren, dereinst ein ähnlich ungemütliches Erwachen haben werden wie vor nicht allzu langer Zeit die Grünen mit ihrer Propagierung kindlicher Sexualität, die erwachsenen Bedürfnissen zur Verfügung zu stehen habe. Punkt. Und: Der Film ist sehr, sehr gut.

3sat, 20.15

Wir Sklavenhalter

Ausbeutung in Deutschland

In ihrem Film macht sich Joanna Michna auf die Suche nach Menschen, die wie Sklaven behandelt werden. Sie trifft Schlachtarbeiter, Pflegekräfte privater Haushalte, Frauen, die in die Bundesrepublik verkauft und prostituiert wurden, und Flüchtlinge, die in Gefahr sind, Deutschlands nächste Schattenarbeiter zu werden. Weltweit sind 20,9 Millionen Menschen Zwangsarbeit ausgeliefert, so schätzt die Internationale Arbeitsorganisation (IAO). Dazu kommen laut Hilfsorganisationen mehr als 100 Millionen Menschen, die in sklavereiähnlichen Verhältnissen leben. Auch der Kinderhandel nimmt laut UNICEF weltweit zu. 500.000 Menschen seien hierzulande von Zwangsarbeit betroffen, warnt der Europarat, die 1949 entstandene Organisation mit heute 47 Mitgliedsstaaten.

3sat, 21.00

Weltspiegel extra: Machtpoker G 20

Syrien-Krieg, Ukraine-Krise, Nordkorea-Konflikt, Nationalismus, Protektionismus, Terrorismus. Deswegen muss man natürlich ein Protestcamp verbieten.

Das Erste, 22.45

Lufthansa in Turbulenzen

Was wird aus Service und Sicherheit?

Mit 1,75 Milliarden Euro Gewinn wurde 2016 eines der besten Ergebnisse der Lufthansa-Geschichte erreicht. Doch die Airline will rigoros »sparen«. Ganze Betriebsteile werden in Deutschland abgebaut oder ins Ausland verlagert. Das Unternehmen verweist auf den harten internationalen Wettbewerb. Autor Detlef Schwarzer untersucht die kritisierten Maßnahmen. Bei der Konzerntochter »Lufthansa Technik AG« ist gerade der Bereich Flugzeugüberholung geschlossen worden. 400 sogenannte qualifizierte Arbeitsplätze fallen weg. Die Beschäftigten sind fassungslos. Die Generalüberholung der Flugzeuge soll nur noch im Ausland, etwa in Manila auf den Philippinen, auf Malta oder in Bulgarien, stattfinden.

ZDF, 23.15