Ein Spuk, aber kein handfester

Die Männer klopfen nur gelegentlich bedrohlich an die Tür (Colin Farrell und Nicole Kidman) Foto: Ben Rothstein / Focus Features

Welcher Dämon mag Sofia Coppola geritten haben, in diesen weiterhin unübersichtlichen Zeiten ein Remake eines Teufelswerks der beiden reaktionären Großmeister Don Siegel und Clint Eastwood vorzulegen? Man mag diese beiden ja mittlerweile sehr und nicht zu Unrecht, rein filmhistorisch betrachtet (Siegel starb 78jährig 1991, Eastwood ist 87 und macht weiter). Ist es der Teufel des Kalküls gewesen, der Sofia Coppola für »Die Verführten« (»The Beguiled«) immerhin den Regiepreis in Cannes eingebracht hat?

Das Wissen, dass sich alles wiederholen darf, mehr noch, dass sich alles bereits wiederholt hat und Tragödie und Farce in unzähligen Kostümproben oft bis zur Ununterscheidbarkeit feierlich oder unfeierlich die Rollen getauscht haben, ist unhintergehbar geworden. Kein Weg mehr zurück. Zugleich ist aber kein anderer Weg zugänglich als der rückwärtige, um eben zu erkunden, was bisher so alles angerichtet wurde. Denn harmlos war sowieso nie irgendwas gewesen.

Zum einen ist »The Beguiled« für Coppola wohl eine Rückbesinnung auf ihren Debütfilm »The Virgin Suicides« (1999), in beiden Fällen eine Romanadaption (»Virgin Suicides« von Jeffrey Eugenides, »The Beguiled« beruht auf einem Roman aus den 1960ern von Thomas Cullinan), eine Geschichte über nicht ganz freiwillige Gemeinschaften junger Frauen in strenger sozialer, nichtsdestotrotz märchenhaft »atmosphärischer« Abgelegenheit, ein Rückblick auf Zeiten von Krieg und Krise – zum einen Detroit Mitte der 1970er, nun das ländliche Virginia gegen Ende des US-amerikanischen Bürgerkriegs. Und, nicht zuletzt, Kirsten Dunst ist auch wieder dabei.

Zum anderen ist »The Beguiled« (dt.: Betrogen), wie gesagt, ein Remake. Das Original von 1971 schlug mit der Zusammenarbeit von Siegel (Regie) und Eastwood (Hauptrolle) die Brücke zwischen dem ultraobszönen Spätwestern »Two Mules for Sister Sara« (1970, dt.: Ein Fressen für die Geier; Shirley McLaine spielt eine als Nonne getarnte Hure, die zwei Eseln, einer von ihnen Eastwood, gehörig auf den Zahn fühlt) und dem ikonischen »Dirty Harry« (1971), der Eastwood erst so richtig berühmt machen sollte. Kommerziell war »The Beguiled« ein Flop.

Ein märchenhaft sadistischer Humor, pervers bis ins Mark, misogyn und rassistisch, war Ehrensache. Es heißt, der den Roman ursprünglich adaptierende Drehbuchschreiber Albert Maltz (der schon bei »Two Mules …« dabei war) wollte die Härte dieses Tobaks ein wenig abmildern und lächerlicherweise in eine Art Liebesgeschichte verwandeln. Siegel wusste es zu verhindern und führte dem schlappen Autor »Rosemary’s Baby« vor, um das Minimalziel anzuzeigen; »fierce and strange« sollte es zugehen, Poe und Ambrose Bierce nicht allzuviel nachstehen: »Southern Gothic«. Das gelang.

Das »südliche« Licht

Niedertracht, Schmerz und Hass beherrschen das Bild, und das milchige, »südliche«Licht ist in erster Linie noch schweißtreibend und nicht einfach schön »exotisch« wie nun bei Sofia Coppola. Die hält sich einerseits sehr eng an die filmische Vorlage. Konstellation, Szenenablauf und Story sind quasi identisch. Ein verwundeter Nordstaatensoldat wird im Wald von einem Pilze sammelnden Mädchen aufgefunden, Schülerin eines am Waldrand befindlichen Internats für höhere Töchter. Der feindliche Soldat wird von der ausschließlich weiblichen Internatsgemeinschaft (die Männer sind draußen im Krieg und klopfen nur gelegentlich bedrohlich an die Tür) aus zwei Lehrerinnen – Nicole Kidman, Kirsten Dunst – und verbliebenen fünf Schülerinnen (die älteste und durchtriebenste davon Elle Fanning) zunächst gesundgepflegt und vor den Patrouillen der heimischen Südstaatenarmee versteckt. Man umgarnt den Feind, flirtet, intrigiert. Am Ende jedoch wird der Soldat amputiert und um die Ecke gebracht. Er hat es allerdings ebenfalls faustdick hinter den Ohren. Die Schlange, die dem Garten Eden noch gefehlt hat. Diabolisch charmant, ausufernd feige, opportunistisch, manipulativ, notgeil und cholerisch. Der Nachfolger von Clint Eastwood, Colin Farrell, ist allerdings vergleichsweise knuddelig, parliert mit irischem Akzent und bewässert als Aushilfsgärtner den vernachlässigten Garten des Schulhauses.

Dieses ist keine gottverdammte ehemalige Sklavenplantage mehr, sondern ein klassizistisches Märchenschloss, (kunst-)historischer und »exotischer« Ort einer entrückten Vergangenheit. Man befindet sich bereits mitten in den von Coppola vorgenommenen Modifikationen. Sie hat den Film leiser, weniger wahnwitzig, aber um keine Spur weniger komisch, pervers und grausam gemacht.

Fettnäpfchen vermieden

Don Siegels Film begann mit einer Reihe historischer Fotografien aus der Zeit des Bürgerkriegs. Der Krieg als (noch) immer gegenwärtiger Spuk. Man wird ihn nicht los, man muss schon davonlaufen, bevor einem die Beine abgehackt werden. Sein Soldat ist fraglos ein Deserteur, wenn auch ein seinerseits überaus brutaler.

Bei Coppola ist der Krieg als ferner Kanonendonner mehr spürbar als sichtbar. Ein abstraktes Hintergrundgeräusch (so wie alles Politische in den USA derzeit lediglich vor dem Hintergrund von Kriegen und Bürgerkriegen denkbar scheint), eine anwesende Abwesenheit, ebenfalls ein Spuk also, aber kein handfester, sondern ein angedeuteter.

Das definiert das »Atmosphärische« ihres Films, eine Welt der Quasi-Objekte, die nur in Andeutung vorhanden sind und dennoch alles schleierhaft beherrschen. Sofia Coppolas Version von »The Beguiled« ist ein Film, der gleichsam Unsichtbarkeiten markiert. Er zeigt nicht die Beinamputation, sondern lediglich, wie Nicole Kidman sich das Anatomiehandbuch und die Säge bringen lässt, um zur Operation zu schreiten.

Ersatzlos streicht Coppola auch eine zentrale Rolle aus Siegels Film: die schwarze Sklavin (Mae Mercer) des Internats, die sich (erfolgreich) gegen Eastwoods Vergewaltigungsversuche wehrt. Dieses Fettnäpfchen – die Brutalität des historischen Hintergrunds – soll dringend vermieden werden. Man bekommt dafür elegante kunsthistorische Anspielungen. Es besteht der Verdacht, dass Sofia Coppola für die Grablegung Christi von Caravaggio und ähnliches ein erhebliches Faible hat. Die Atmosphäre ist der Spuk. »Southern Gothic«, aber mit einem Examen in Kunstgeschichte. Phantomschmerz.

Einen Hau haben sie alle

Zu einem programmatischen »Axolotl Overkill« modifiziert hat Helene Hegemann ihr eigenes Romandebüt »Axolotl Roadkill«. Da ist die paradoxe Ausgangsposition – ein Rückblick auf idealerweise keinen Blick zurück – natürlich ebenfalls gegeben. Im wesentlichen geht es um Beziehungen – sexuelle wie »schwesterliche« – einer vorgeblich etwa 16jährigen (Jasna Fritzi Bauer) zu etwas älteren, sprich an Erfahrung/Sozialkompentenz überlegenen Frauen. Einen glücklich unglücklichen Hau haben sie alle. Um dies zu unterstreichen, werden durchaus weiterhin gegenwärtige Nachtlebenexzesse an ihren real existierenden Orten gewürdigt, vielleicht schon zu ausführlich (ein netter Nachbar spannt einen mit endlosen Anekdoten über die vorhersehbaren Vorkommnisse in seinen Lieblingslokalen auf die Folter), aber nicht ohne diese Exzesse andeutungsweise mit einem kulturellen (filmhistorischen) Überbau und sogar noch – für die ganz unersättlichen Connaisseure – mit Soul zu versorgen.

Es besteht dabei der Verdacht, dass Helene Hegemann an den Filmen von Alain Robbe-Grillet oder Chantal Akerman einen kleinen Narren gefressen hat. Was als Kompliment verstanden werden sollte.

»Axolotl Overkill« ist ein Film, in dem sich Frauen alle Freiheit nehmen, auch mal ein bisschen rumzuspinnen, wie sonst häufig nur männlichen Selbstdarstellern gestattet; möglicherweise sogar um dies in aller Vermessenheit als Kunst zu verkaufen, während es doch nur darum geht, allerhand Ressourcen möglichst ziellos zu verheizen (was dann wiederum ein hehres Ziel sein kann).

Auch dass diese Freiheiten durchaus schmerzhafte Konsequenzen haben, wird an keiner Stelle verschwiegen, höchstens ein wenig verklärt.