Laabs, Lollo

Die Fotografin winkt den Fotografen – während des Filmfestes in Venedig 2012. Da war Gina Lollobrigida 85 Jahre alt Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa-Bildfunk

»Der Fluss hat eine Gänsehaut, die Nacht, die hat die Stadt geklaut, bis auf die paar Laternen …« So beginnt Joochen Laabs’ Gedicht »Vier Tage vorm Stipendium«, das, von Ralf Hoyer vertont, ein anspruchsvolles, heiteres Chanson abgab. Der Autor, der am Montag schon 80 wurde und mal als Straßenbahnfahrer in Cottbus begann, schrieb es in seiner frühen Phase, als er sowohl in Gedichten wie auch Erzählungen das Lebensgefühl junger Leute in der DDR punktgenau traf. Ein populäres Produkt dieser Zeit war sein vielgelesenes Buch »Das Grashaus oder Die Aufteilung von 35.000 Frauen auf zwei Mann«, das Helmut Krätzig 1976 u. a. mit Michael Christian und Bernd Storch verfilmte. Der seit langem mit seiner Kollegin Daniela Dahn verheiratete Autor arbeitete in der Redaktion der Literaturzeitschrift Temperamente, war schon zu DDR-Zeiten Gastprofessor in den USA und seit den neunziger Jahren Präsident des ostdeutschen und Vizepräsident des deutschen PEN-Zentrums sowie mehrfacher Literaturpreisträger.

In internationalen Unterhaltungsfilmen der fünfziger Jahre kann man die damals schönsten Frauen der Welt bewundern. Marilyn Monroe wäre im vergangenen Sommer 90 geworden, gestern erreichte Gina Lollobrigida dieses Alter. Während die Monroe vielleicht aufgrund ihrer Beziehungen zu den Kennedy-Brüdern nur 36 wurde, hatten die politischen Provokationen der »Lollo« keine schlimmen Folgen. Seit den frühen siebziger Jahren war sie eine anerkannte Fotografin, die sowohl Land und Leute ihrer Heimat als auch zahlreiche Promis aus aller Welt auf Film bannte. Zu ihnen zählte Fidel Castro, der die Lollo so faszinierte, dass sie über ihn und das nachrevolutionäre Kuba 1973 trotz Warnungen einen kleinen Film drehte – als Produzentin und Regisseurin.

Ziemlich undemokratisch zeigte sie sich auf der Berlinale 1986 als Jurypräsidentin. Sie schätzte Reinhard Hauffs RAF-Film »Stammheim«, der mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet wurde, gar nicht und brach auf der Pressekonferenz ihre Schweigepflicht. »Eine vorfabrizierte politische Entscheidung« nannte sie das Votum. Auch wenn Gina Lollobrigida am Beginn der neunziger Jahre eine neue Laufbahn als Bildhauerin begann, blieb sie ein politischer Mensch und kandidierte 1999 für die als »Mitte-links« eingeschätzte Partei Romano Prodis für das Europäische Parlament, allerdings vergeblich.

Ich hatte das Glück, ihr in jenem Jahr zu begegnen. Sie kam zur Premiere des Stage-Musicals »Der Glöckner von Notre Dame« (nach einem ihrer großen Filmerfolge von 1956) an den Potsdamer Platz, ging in alter Schönheit an mir vorüber zu ihrem Logenplatz, aber weil ich ein ziemlich abgefahrenes Jackett trug, stutzte sie einen Moment. Schade, dass sie keine Zeit hatte, ihren Fotoapparat zu zücken!