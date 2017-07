Kampf der Kapitalfraktionen

Ben Magara, Chef des Bergbauunternehmens Lonmin, umzingelt von streikenden Arbeitern (Johannesburg, 3. April 2014) Foto: REUTERS/Siphiwe Sibeko

Am morgigen Donnerstag trifft sich in Frankfurt am Main eine ganze Reihe von Weltverbesserern. Den Eindruck muss zumindest bekommen, wer die Pressemitteilung zur Ankündigung des diesjährigen Bergbaubranchentreffens »Mining on Top: Africa Summit« liest. Über das »Integrieren« des Bergbaus in »Entwicklungspolitik« wollen sich Konzernvertreter, Minister und Gesandte von Wirtschaftsverbänden demnach unterhalten. Vom »Fokussieren auf eine neue Ära der Nachhaltigkeit« ist die Rede. »Gemeinsame Werte durch Bergbauinvestitionen aufbauen« lautet das Motto.

Wie die Realität aussieht, lässt sich aktuell in Südafrika sehr gut nachverfolgen. Dort hat der zuständige Minister für Bodenschätze, Mosebenzi Zwane, Mitte Juni eine Bergbaucharta vorgestellt, mit der schwarze Menschen stärker an den Konzernen beteiligt werden sollen. Der Industrieinteressenverband Chamber of Mines (CoM) boykottierte jedoch eine letzte Anhörung und hat inzwischen Klage gegen das Regelwerk eingereicht.

Um 51 Milliarden Rand (3,4 Milliarden Euro) sei der Wert der in Südafrika operierenden Bergbaukonzerne innerhalb weniger Tage gefallen, erklärte die CoM am vergangenen Montag in einer Stellungnahme zu ihrer Klage. Die Einwände der Industrievertreter seien in der neuen Charta nicht berücksichtigt worden, deren Veröffentlichung sei ein »absolutes Desaster«, heißt es in dem Papier, aus dem das Portal Daily Maverick zitierte.

Südafrikas Regierung und die vereinten Bergbaukonzerne befinden sich auf Konfrontationskurs, weil der innere Zirkel um Staatschef Jacob Zuma nicht mehr die Interessen des Kapitalflügels vertritt, in dessen Besitz sich das Gros der Minen im Land befindet.

Die realen Veränderungen, die Zwanes neue Charta vorsieht, fallen dabei eher klein aus. Von 26 auf 30 Prozent soll der festgeschriebene Anteil schwarzer Südafrikaner an Bergbaubetrieben im Land künftig steigen, darin eingeschlossen sind dem Regelwerk zufolge acht Prozent Beteiligungen für Arbeiter sowie weitere acht Prozent für die Gemeinden rund um die Minen. Dieses knappe Drittel der Aktionäre soll zudem ein Prozent des Umsatz bekommen, zusätzlich zu etwaigen Dividenden. Zwane will die Bergbaukonzerne verpflichten, 70 Prozent ihres Materialeinkaufs von südafrikanischen Händlern zu beziehen. Neue Förderlizenzen sollen nur an Unternehmen vergeben werden, die zu mindestens 51 Prozent in Händen schwarzer Südafrikaner sind.

Die Charta, die alles andere als eine radikale Veränderung der aus Zeiten der Apartheid übernommenen Besitzverhältnisse im Bergbau bedeutet, scheint der Chamber of Mines zufolge dennoch eine Art Weltuntergang einzuläuten. »Desaströse Effekte sowohl auf die gesamte Bergbauindustrie als auch auf Investoren und Angestellte« prognostiziert die Kammer dem neuen Regelwerk in ihrem Klageschreiben. Die Konzernlobby schwingt sich gar zum Rächer des kleinen Mannes auf und warnt, die Regulierung des Bergbaus in der angestrebten Form würde »Versuche wirtschaftlicher Transformation unterminieren«. Darin kennen sich die zumeist in London notierten Konzerne bestens aus. Seit knapp drei Jahrzehnten haben sie schließlich alles in ihrer Macht Stehende getan, um einen Wandel weg von den Ausbeutungsverhältnissen der rassistischen Apartheidzeit aufzuhalten. Das Unternehmen Lonmin beispielsweise, einer der weltweit größten Platinförderer, Zulieferer der deutschen BASF und spätestens seit dem Massaker an den Arbeitern von Marikana 2012 Synonym für skrupelloseste Ausbeutung, brüstete sich über Jahre in Hochglanzprospekten mit dem Bau familienfreundlicher Arbeiterunterkünfte. Tatsächlich geschaffen wurden zwei Häuser. In der Realität hausten die Kumpel in Wellblechhütten, die meisten ohne Strom und fließendes Wasser.

Aufgedeckt hatte diesen Skandal die Bench Marks Foundation, eine von Südafrikas Kirchen getragene Organisation, die sich mit Arbeits- und Lebensbedingungen vor allem von Bergarbeitern befasst. Deren Leiter John Capel sei »tief besorgt«, dass die neue Richtlinie, anstatt den Gemeinden zu nützen, nur die »Bereicherung einiger Chiefs« oder eine weitere »Veruntreuung von Mitteln« zur Folge haben werde, erklärte er in einer Stellungnahme. Die Bergarbeitergewerkschaft National Union of Mineworkers, die die neue Charta insgesamt begrüßte, kritisierte, dass Zuzahlungen der Konzerne zum Wohnungsbau nicht klar festgelegt wurden. Die Gewerkschaft bemängelte auch, dass bei einer Vergabe von jeweils acht Prozent der Anteile an Arbeiter und Bergbaugemeinden noch immer 84 Prozent in den Händen von Unternehmern verblieben.

Genau daran will die Zuma-Regierung aber auch kaum etwas ändern. Unter der proklamierten »radikalen ökonomischen Transformation« versteht sie vor allem den Aufbau und die Förderung einer Klasse schwarzer Kapitalisten. Den Gewinn werden vor allem politisch vernetzte Unternehmer zu Lasten des alten, nun vor Wut schäumenden Establishments davontragen. Nach dem Wortlaut der neuen Charta werden nicht mehr »historisch benachteiligte Südafrikaner«, sondern »schwarze Personen« (und damit alle, die das Apartheidregime als »nichtweiß« betrachtete) profitieren. Südafrikas Regierung vollzieht so einen Machtwechsel, die Produktionsverhältnisse allerdings werden bestenfalls kosmetisch geändert.