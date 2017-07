Aus Liebe zum Vaterland

Selbsterniedrigung im Angesicht der Macht: Ein französischer Abgeordneter knipst am Montag im Schloss Versailles ein Selfie Foto: REUTERS/Etienne Laurent/Pool

Mit einer eineinhalb Stunden langen Rede langweilte der französische Staatschef Emmanuel Macron am Montag nachmittag nicht nur die in Versailles versammelten Deputierten aus Senat und Nationalversammlung. Sein Auftritt im Schloss des absolutistischen Herrschers Ludwig XIV. brachte wenig Erkenntnisse über seine politische Agenda – außer einer Ankündigung, die im Plenum vermutlich als Drohung empfunden wurde: Der Präsidentenkönig, der höfisches Gepränge sichtlich mehr liebt als republikanische Bescheidenheit, will den beiden Abgeordnetenhäusern die Sitze um jeweils ein Drittel zusammenstreichen. Von mehr als 900 Parlamentariern sollen am Ende etwas mehr als 600 übrigbleiben. Wenn das nicht in seinem Sinn beschlossen werde, solle das Volk in einem Referendum entscheiden.

Ansonsten »nicht viel Neues unter der Sonne«, wie nicht nur der rechtskonservative Deputierte Éric Woerth – ehemals Finanz- und Arbeitsminister des Präsidenten Nicolas Sarkozy – am Ende feststellte. Die Dinge, »die wehtun werden«, vermutete gestern morgen die rechte Pariser Tageszeitung Le Figaro, sollte dann am Nachmittag Macrons Premierminister Édouard Philippe vor der Nationalversammlung ausbreiten.

Dabei war auch die linke politische Opposition wieder präsent. Jean-Luc Mélenchon, Fraktionsvorsitzender der »La France insoumise« (LFI), und seine 16 Kollegen hatten es am Montag vorgezogen, sich auf der Place de la République im Herzen der Hauptstadt zu versammeln, statt dem von ihnen so bezeichneten »Präsidentenkönig« im nicht nur symbolischen Zentrum der französischen Alleinherrscher des 17. und 18. Jahrhunderts zu lauschen. Macron will gleichwohl »einmal pro Jahr« den Kongress – die Abgeordneten beider Häuser – nach Versailles zitieren, um ihnen den Zustand der Nation und der Welt zu erklären.

Macrons Vorstellung, wie ein Staatschef seinem Land zu dienen habe, ähnelt bisweilen bis ins Detail der des US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Wie schon in den Tagen nach seiner Wahl am 7. Mai ließ er auch am Montag erkennen, dass er als eine Art Manager den Staat »wie ein Unternehmen« zu führen gedenkt. Sein Lieblingswort in diesem Sinne ist »Effektivität«, Wirkkraft auf gut deutsch. Diese »Effektivität«, gepaart mit »Intelligenz« – seiner eigenen an erster Stelle –, werde Frankreich »wieder zu der großen Nation machen«, die sie eigentlich schon immer gewesen sei. Das zu verkleinernde Parlament werde, eben weil es dann kleiner ist, »viel effektiver« arbeiten als in den vergangenen fast sechs Jahrzehnten der Fünften Republik.

»Bockmist«, richtete Mélenchon dem Präsidenten vor einigen tausend Parisern aus. Das Land brauche im Gegenteil »mehr Leute, die euch, das Volk, wirklich vertreten«. Das scheint allerdings auch Macron so zu sehen. Dem in Frankreich bis zur Stunde geltenden Mehrheitswahlrecht – ins Parlament kommt nur, wer in seinem Wahlkreis die meisten Stimmen holt – will der Alleinherrscher immerhin »eine Dosis Verhältniswahlrecht« beimischen. Wie hoch die sein soll, sagte er nicht. Im günstigsten Fall würde das Land wie sein Nachbar Deutschland künftig die eine Hälfte seiner Abgeordneten direkt wählen, die andere über eine von Parteien, politischen Bewegungen oder Bürgerinitiativen aufgestellte Listen.

Was den »Kampf gegen den Terrorismus« anbetrifft, blieb aus Macrons Sermon zu notieren: Der »État d’urgence«, der seit dem 13. November 2015 verhängte Ausnahmezustand, soll »im Herbst« aufgehoben werden. Ersetzt werden soll er durch in ein neues Gesetz gefasste »verschärfte Maßnahmen«. Wie die aussehen mögen, hatte am gestrigen Dienstag Premierminister Philippe zu erläutern. Sein Chef beschränkte sich vorläufig auf ein echtes politisches Paradoxon: Er will einerseits »den Terrorismus zerstören« und die »anarchistisch« gewordene Welt wieder ordnen. Und andererseits seinen Gegnern sagen, »was uns alle verbindet, von den Ardennen bis zum Mittelmeer – die einfache Liebe zum Vaterland«.