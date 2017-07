Abgeordnete verhaftet

Khalida Dscharar nach ihrer Haftentlassung am 3. Juni 2016 in Tulkarem im Westjordanland Foto: AP Photo/Majdi Mohammed

Am vergangenen Sonntag rückte die israelische Armee auf der Westbank zu einer großangelegten Razzia gegen führende Kader der marxistischen Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) aus. In Ramallah nahmen die Soldaten das Politbüromitglied Khalida Dscharar fest und missachteten dabei die Immunität der Parlamentsabgeordneten. Das meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Maan.

Neben Dscharar wurden im Umland von Ramallah auch die Vorsitzende der Union der Palästinensischen Frauenkomitees, Khitam Saafin, und der hohe Parteifunktionär Ihab Massud verhaftet, wie die PFLP in einem Statement am Sonntag mitteilte. Massud war erst im Februar aus der Haft entlassen worden – nach 16 Jahren hinter Gittern. Neben den drei prominenten Politikern sind offenbar noch weitere Aktivisten in Gewahrsam genommen worden. Nach Angaben der PFLP-nahen Organisation Addameer, die Gefangene unterstützt, handelt es sich um insgesamt elf Personen.

Israel wirft den Festgenommenen vor, terroristische Aktivitäten der PFLP zu unterstützen, erklärte eine Sprecherin der israelischen Armee am Sonntag laut Jerusalem Post. Khalida Dscharar ist vor ziemlich genau einem Jahr nach 14 Monaten Haft entlassen worden. Seitdem soll die 54jährige zur Gewalt angestachelt und terroristische Aktivitäten unterstützt haben. In Israel ist alleine schon die Mitgliedschaft in der Volksfront verboten. Die EU führt sie ebenfalls als »Terrororganisation«.

Die Razzia vom Sonntag dürfte im Zusammenhang mit dem Anschlag vor drei Wochen in Ostjerusalem stehen, an dem zwei junge PFLP-Mitglieder beteiligt waren. Eine israelische Polizistin war dabei getötet worden. Tel Aviv betrachtet offenbar Dscharar, Massud und Saafin als die geistigen Brandstifter hinter der Attacke.

»Die Festnahme unserer Führer wird uns nicht von unserem Widerstand abhalten«, erklärte die PFLP in dem Statement vom Sonntag. »Die Verhaftung folgt einer Hetzkampagne der israelischen Regierung gegen die PFLP und den anderen Fraktionen des Widerstands.« Die Verhaftung von Dscharar ist indes ein schwerer Schlag, denn sie ist im Moment wohl das bekannteste Gesicht der PFLP. Als im Februar Ihab Massud aus dem Gefängnis entlassen wurde, schickte die Partei Dscharar, um den alten Kämpfer am Gefängnistor abzuholen. Der eigentliche Generalsekretär war verhindert – Ahmed Saadat sitzt seit über zehn Jahren in einer israelischen Zelle.

Mit Dscharar und Saadat befinden sich nun zwei der drei Parlamentsabgeordneten der PFLP in Haft. Das behindert die politische Arbeit. Kein Wunder, dass Dscharar nach ihrer letzten Entlassung im vergangenen Juni gleich am nächsten Morgen wieder im Parlament saß. Eine der kleinen Geschichten, die sie auf der Straße populär machen. Der PFLP fehlt es an einer Führungsperson. Offensichtlich haben die israelischen Sicherheitsdienste Khalida Dscharar als die vielversprechendste Kandidatin ausgemacht.

Am Dienstag teilte die israelische Armeeführung den Hinterbliebenen der beiden PFLP-Angreifer von Ostjerusalem übrigens mit, dass ihre Häuser am Donnerstag von Bulldozern zerstört werden, wie Maan meldete. 22 Menschen werden durch die Kollektivstrafe obdachlos. Israel und die Volksfront kämpfen mit harten Bandagen.