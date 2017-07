Risse, immer neue Risse

Das Atomkraftwerk Tihange, aufgenommen am 21. Oktober 2015 bei Huy in Belgien Foto: Oliver Berg/dpa

Zu Beginn der Woche hat in Japan der Reaktor 3 im AKW Takahama westlich von Tokio seinen regulären Betrieb wiederaufgenommen. Takahama-4 war bereits Mitte Juni ans Netz gegangen. Damit werden in dem 2011 von einer folgenschweren Reaktorkatastrophe getroffenen Land ab dieser Woche wieder fünf Atommeiler laufen. 37 weitere stehen nach wie vor still, aber weder die Betreiber noch die konservative Regierung haben sie bisher abgeschrieben. Gegen den Widerstand größerer Teile der Bevölkerung versuchen sie seit Jahren der Atomindustrie wieder auf die Beine zu helfen.

Auch in Europa ist die Atomenergie noch kein Kapitel der Vergangenheit. Für besonders viele Schlagzeilen haben in den letzten Jahren die beiden belgischen Reaktoren Tihange-2 und Do el- 3 gesorgt. Ersterer ist Teil eines AKW südwestlich von Liège (Lüttich), rund 60 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Das AKW Doel hat seinen Namen von einem kleinen flämischen Schelde-Dorf an der niederländischen Grenze, gegenüber dem Containerhafen von Antwerpen. Am 24. Juni hatten sich nach Veranstalterangaben 50.000 Personen aus Belgien, Luxemburg, den Niederlanden und Deutschland an einer Menschenkette gegen den Weiterbetrieb der beiden Anlagen beteiligt.

Die beiden seit 1982 aktiven Reaktoren sind inzwischen wegen Tausender Haarrisse an ihren Reaktordruckbehältern berüchtigt. Diese waren 2012 bei einer Ultraschalluntersuchung entdeckt worden, weshalb die Reaktoren zunächst zur Sicherheit vom Netz genommen wurden. Es folgte ein jahrelanges Hin und Her. 2013 wurden die Anlagen wieder hochgefahren, jedoch im März 2014 wieder vom Netz genommen. Materialversuche hatten zwischenzeitlich ergeben, dass die Widerstandskraft der Reaktordruckbehälter durch die Risse stärker als gedacht beeinträchtigt wird.

In den Reaktordruckbehältern wird das dadurch unter hohem Druck stehende Wasser durch die nukleare Kettenreaktion erhitzt. Die Wärmenergie muss ständig über einen Kühlkreislauf abgeführt werden und wird zum Betrieb einer Dampfturbine genutzt. Der größte Teil der Radioaktivität bleibt im Normalfall im Reaktordruckbehälter. Platzt dieser – dies ist zum Beispiel in Tschernobyl und bei gleich drei Reaktoren in Fukushima geschehen –, gelangen große Mengen radioaktiven Materials in die Umwelt. Durch den Verlust des Wassers gerät dann außerdem die Kettenreaktion außer Kontrolle, und es kommt zur Kernschmelze, bei der sehr viel Energie und weitere große Mengen radioaktiven Materials freigesetzt werden. In Fukushima ist die Kernschmelze bis zum heutigen Tag nicht völlig unter Kontrolle gebracht.

Trotz ihrer gravierenden Mängel werden beide Reaktoren weiterbetrieben. Belgiens Stromproduktion kommt zu gut 50 Prozent aus den sieben Atommeilern des Landes, von denen die ältesten bereits seit 1974 und 75 laufen. Am 21. Dezember 2015 wurde Doel-3 wieder in Betrieb genommen, musste jedoch vier Tage später schon wieder wegen eines Lecks im Kühlsystem abgeschaltet werden. Am 6. Januar 2016 ging er wieder ans Netz. Anfang Juni wurde dann bekannt, dass schon im November 2016 bei einer erneuten Untersuchung 300 zusätzliche Risse gefunden wurden. Auch in Tihange-2, der seit Mitte Dezember 2015 wieder läuft, gibt es 70 neue Risse. Das Kühlwasser muss in beiden Reaktoren inzwischen vorgewärmt werden, damit die Druckbehälter keinen thermischen Schock erleiden und dadurch platzen. Bei Doel-3 wird auf 45 Grad Celsius erwärmt, ab 50 Grad Celsius wäre das Wasser zu warm, um noch ausreichend kühlen zu können.

Die Bundesregierung hat bereits im letzten Jahr Brüssel gebeten, die beiden Reaktoren endgültig stillzulegen. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks verhandelt mit ihren belgischen Kollegen in einer neu eingerichteten Kommission darüber. Am Wochenende wurde allerdings bekannt, dass die Bundesregierung über einen Pensionsfonds am AKW Tihange beteiligt ist. Die Bundesumweltministerin erklärte daraufhin, nichts davon gewusst zu haben.