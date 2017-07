Vermieterterror

Gleichheit vor dem Gesetz ist ohne Gleichheit des Eigentums einen Scheißdreck wert (»Friedel 54« vor der Zwangsräumung) Foto: Paul Zinken/dpa-Bildfunk

Etwa 300 Linke schützten in der vergangenen Woche über Nacht den Kiezladen »Friedel 54« in Berlin-Neukölln vor der Zwangsräumung, wurden am Donnerstag aber von 500 Polizisten aus dem Weg geräumt. Der neue Eigentümer des Hauses in der Friedelstraße 54, die luxemburgische Briefkastenfirma Pinehill, hatte die Entmietung der Immobilie beantragt. In der Nachbarschaft war im Februar dem »Café Filou« von neuen Eigentümern, zwei englischen Investoren, mit der Begründung gekündigt worden, es würde »nicht mehr in den Kiez passen«. Die Engländer haben sich dann zum Glück noch eines Besseren belehren lassen.

Ständig finden Protestveranstaltungen gegen Entmietungen (Gentrifizierung) statt. Ein zur Räumung von Wohnraum befohlener Polizist meinte einmal: »Ich halte doch meinen Kopf nicht hin, um Privateigentum zu schützen.« Da irrte er sich gründlich: Der demokratische Rechtsstaat und seine Millionen Büttel sind dazu da, das Privateigentum und seine Expansion zu schützen. Zur Erinnerung: Der von Herodot »Demokratie-Begründer« genannte Kleisthenes bildete im 6. Jahrhundert v. u. Z. die neue Verfassung dem früheren »Stammesmodell« nach und verbarg so die Tatsache, dass mit ihr die letzten Überreste der urtümlichen gesellschaftlichen Verhältnisse hinweggefegt worden waren, und die Warenbesitzer sich nunmehr in der »Freiheit des offenen Marktes als Gleiche gegenüber« traten. Diese »Gleichheit vor dem Gesetz« (Isonomia) bezeichnete bereits Diodoros aus Agyrion im 1. Jahrhundert v. u. Z. als Farce, da sie ohne »Gleichheit des Eigentums« (Isomoiria) durchgesetzt wurde. Das gilt bis heute: Die Gleichheit vor dem Gesetz ist ohne Gleichheit des Eigentums einen Scheißdreck wert!

Wenn wir uns ferner erinnern, dass die Kommunisten die Enteignung der Kapitalisten zum Ziel hatten, die Faschisten dann aber nur noch vom verwerflichen »jüdischen Kapital« sprachen, ist es kein Wunder, dass Kapitalbesitzer, die heute in Deutschland kritisiert oder, Gott behüte, angegriffen werden, sich als Verfolgte präsentieren. Andrej Eckhardt vom Vorstand der Wohnungsgenossenschaft »Grüne Mitte« zum Beispiel beschwerte sich im Mai in einem offenen Brief an Mieter in Hellersdorf darüber, dass eine tierliebende Bürgerin und ein Mitarbeiter des dortigen Naturschutzamtes versuchen, Nester mit Jungvögeln in Fassaden zu schützen, die mit Dämmplatten versehen werden sollten. Die beiden harm- und hilflosen Vogelschützer hätten »offensichtlich zum Ziel, einen generellen Baustopp zu bewirken«, schrieb der Immobilienmanager: »Man könnte schon fast von einer kleinen Hetzjagd sprechen.« Und als dann auch noch ein Mieter von seinem Fenster aus den Bauarbeitern zurief, sie könnten doch nicht einfach Bauschaum auf die Nester sprühen, was die Arbeiter auf Weisung der Bauleitung dennoch taten, und er sich daraufhin an das Naturschutzamt wandte, verdächtigte ihn die Wohnungsgenossenschaft psychischer Probleme.

Ähnlich ist die Situation in der Kreuzberger Otto-Suhr-Siedlung, nur dass deren Eigentümer nicht ganz so blöd ist. Es handelt sich um die berüchtigte »Deutsche Wohnen«, die ihre Objekte aufwändig renovieren lässt, woraufhin üppige Mieterhöhungen fällig und die finanzschwachen Mieter vertrieben werden. Dagegen wehrt sich eine Bürgerinitiative (BI) mit Protestveranstaltungen und Flugblättern. Eine andere Kreuzberger BI, »Bizim Kiez«, lud neulich zu einer Veranstaltung über ein riesiges Ufergrundstück in der Cuvrystraße. Auf dieser Brache wohnten vor der Räumung Ende 2014 Roma, polnische Bauarbeiter und Obdachlose. Nun entstehen dort zwei gigantische Blocks, in die der größenwahnsinnige Onlinehändler Zalando mit 2.000 Mitarbeitern einziehen will. Mit Hilfe von Experten versuchte die BI zu klären, ob diese Firma nicht pleite geht, bevor sie dort einrückt – und die Gentrifizierung des »Wrangel-Kiezes« eskalieren lässt. »Nur wenn die Banken wieder Zinsen für ihre Kredite verlangen«, war die Antwort.