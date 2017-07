Ein Nachmittag beim »Führer«

Großindustrieller Unterstützer des Faschismus – der Träger des »Goldenen Parteiabzeichens« Emil Kirdorf gemeinsam mit seiner Ehefrau und Adolf Hitler am 9. April 1937 in Mülheim/Ruhr Foto: picture alliance / Imagno

Der 4. Juli 1927 war ein denkwürdiger Tag für Adolf Hitler. Der »Führer« der NSDAP wurde zu einem Treffen mit einem der mächtigsten Industriellen Deutschlands geladen. In der Münchner Villa des Verlegers Hugo Bruckmann wollte ihn kein Geringerer als Emil Kirdorf bei einem Gespräch unter vier Augen näher kennenlernen. Er wollte herausfinden, ob der inzwischen auch außerhalb Bayerns agierende Politiker vom äußersten rechten Flügel die politische und materielle Unterstützung großindustrieller Kreise von Rhein und Ruhr tatsächlich verdienen würde. Noch war Hitler mehr »Trommler« als »Führer«, noch schien es angesichts der mittlerweile relativ stabilen wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse in Deutschland keinen Bedarf für potentielle Diktatoren vom Schlage des Österreichers zu geben. Aber dessenungeachtet hatte der Demagoge aus München zuletzt mit Vorträgen vor Industriellen, Managern und Repräsentanten industrieller Interessenverbände an Rhein und Ruhr für Aufmerksamkeit gesorgt. Deshalb war das Interesse Kirdorfs an einem vertraulichen Gespräch mit Hitler nachvollziehbar, um Näheres über dessen Anschauungen erfahren zu können. Der noch nicht über bedeutenden politischen Einfluss verfügende Demagoge mochte zwar noch keine Option für aktuelle Regierungsbildungen sein. Vielleicht könnte eine Unterstützung seiner Partei jedoch eine lohnende Zukunftsinvestition darstellen, wenn erneut Krisenwolken über der Weimarer Republik aufziehen sollten, war offensichtlich die Überlegung.

Bruckmann und Kirdorf

Die Villa der Familie Bruckmann war seit vielen Jahren ein beliebter Treffpunkt der rechten »Münchner Szene«. Hugo Bruckmann war mehr als nur ein erfolgreicher mittelständischer Verleger, der sich durch die Publikation kunsthistorischer Werke einen Namen gemacht hatte. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg war er als Herausgeber rassistischer Literatur hervorgetreten. Besonders die »Grundlagen des 19. Jahrhunderts« von Houston Stewart Chamberlain, dem Schwiegersohn Richard Wagners, von dem der Verlag schon vor 1914 weit mehr als 100.000 Exemplare verkaufen konnte, wurden zum Bestseller der »völkischen« Leserschaft. Hugo Bruckmann war Mitglied des einflussreichen Alldeutschen Verbandes, der bereits Anfang der 1920er Jahre Hitler und seine Partei materiell und politisch unterstützt hatte und als koordinierende Agentur im Netzwerk der extrem rechten politischen Kräfte in Deutschland wirksam wurde. Doch damit nicht genug. Mit den Mitgliedsnummern 91 und 92 gehörte das Ehepaar Bruckmann zu den »alten Kämpfern« der Nazipartei. Beide sollten im »Dritten Reich« das »Goldene Parteiabzeichen« und zahlreiche Ehrenämter erhalten. Adolf Hitler war ihnen seit langem persönlich bekannt, so dass er am 4. Juli 1927 nicht zum ersten Mal Gast in der herrschaftlichen Villa am Münchner Karolinenplatz 5 war.

Eine besonders aktive Rolle spielte Frau Elsa Bruckmann. Die geborene Fürstin Cantacuzène stammte aus einer uradligen byzantinischen Familie, aus der im 14. Jahrhundert zwei byzantinische Kaiser sowie im 17. und 18. Jahrhundert mehrere regierende Fürsten der Walachei und von Moldau hervorgegangen waren. Zuletzt hatte der Zar 1892 die Einordnung der Familie in den russischen Fürstenstand bestätigt. Die Aristokratin mit verwandtschaftlichen Beziehungen zu manchen regierenden Häusern hatte es sich zur Aufgabe gemacht, Hitler als dessen »mütterliche Freundin« die nötigen gesellschaftlichen Umgangsformen zu lehren, damit er in den Salons und Kontoren der Mächtigen eine möglichst »gute Figur« machen konnte.

Emil Kirdorf gehörte zu den maßgeblichen deutschen Industriellen, die vom Kaiserreich bis in die Zeit der Weimarer Republik erheblichen politischen Einfluss ausübten. 1847 in Mettmann in eine Unternehmerfamilie geboren, erreichte er bald hohe Positionen im Management der Industrie an Rhein und Ruhr. 1892/93 wurde er als Generaldirektor, später als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Gelsenkirchener Bergwerks AG (Gelsenberg) und des von ihm initiierten Rheinisch-Westfälischen Kohlesyndikates einer der mächtigsten Männer im Revier. Die Gelsenberg AG entwickelte er zu einem der bedeutendsten Steinkohle fördernden Unternehmen in Europa und gliederte dem Konzern daneben Hochöfen, Gießereien, Röhren- und Blechwalzwerke an. Gern hörte es Kirdorf, wenn man ihn »den Bismarck des Ruhrbergbaus« nannte. 1926 überführte er die Gelsenberg AG in die Vereinigte Stahlwerke AG, den zweitgrößten schwerindustriellen Konzern weltweit mit einem Aktienwert von 800 Millionen Mark, wovon ein Anteil in Höhe von 120 Millionen der Gelsenberg AG gehörte. Seine zahlreichen Aufsichtsratsmandate widerspiegelten Kirdorfs Bedeutung für die deutsche Industrie- und Bankenlandschaft. Die Deutsche Bank, die Disconto-Gesellschaft, der Bochumer Verein für Bergbau und Gussstahlfabrikation, die Vereinigten Stahlwerke und die Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerke (RWE) seien hier nur stellvertretend genannt. Bis 1927 war er außerdem Vorstandsmitglied der Siemens-Schuckert-Werke AG.

Bereits in der Wilhelminischen Ära unterstützte Kirdorf mit großem finanziellem Aufwand verschiedene reaktionäre Organisationen und Publikationsorgane, vor allem den im Jahre 1891 gegründeten chauvinistischen Alldeutschen Verband, die Deutsche Kolonialgesellschaft, den Deutschen Flottenverein, aber auch die 1917 von Admiral Tirpitz gegründete Deutsche Vaterlandspartei, die noch im Angesicht der Niederlage und des nahenden Zusammenbruchs des Kaiserreiches im Ersten Weltkrieg auf einen »Siegfrieden« mit weitreichenden Annexionen auswar. Kirdorf war Mitunterzeichner der »Bamberger Erklärung« des Alldeutschen Verbandes vom Januar 1919, in der die Verantwortung Kaiser Wilhelms II. und der Eliten des Deutschen Reiches an der Entfesselung des Weltkrieges vehement geleugnet und eine offene Kampfansage an die in der Revolution von 1918/19 wirkenden sozialistischen und anderen demokratischen Kräfte formuliert wurde. Kirdorf lehnte die Weimarer Republik nicht ab, er hasste sie von ganzem Herzen. Bezeichnenderweise war er zu jener Zeit Mitglied des fünfköpfigen Hauptvorstandes des Alldeutschen Verbandes.

1926/27 hatte sich der Industrielle altersbedingt aus manchen seiner Funktionen zurückgezogen, behielt aber unter anderem die Aufsichtsratsmandate bei der Deutschen Bank, den Vereinigten Stahlwerken und der Gelsenkirchener Bergwerks AG. Auch jetzt blieb er – mit den Worten des Göttinger Historikers Bernd Weisbrod – »die graue Eminenz« der deutschen Schwerindustrie.

»Zum Schluss wurde geklatscht«

Vom Dezember 1926 bis zum April 1927 hielt Hitler insgesamt vier Reden vor geladenen Gästen aus der Industrie in Königswinter und Essen. In einem Brief vom 30. März 1927 schrieb der später als »Stellvertreter des Führers« amtierende Rudolf Hess an Walter Hewel, einen Teilnehmer des gescheiterten »Hitler-Ludendorff-Putsches« vom 9. November 1923 in München: »Die Stimmung war hier erst ziemlich kühl, ablehnend, teils saß man mit spöttischem Lächeln dem Volkstribunen gegenüber. Ich hatte große Freude daran, beobachten zu können, wie sich die Herren allmählich umstellten, wobei man ihnen ihr innerliches Sträuben anmerkte. Zum Schluss wurde geklatscht, wie diese Herren wohl selten klatschten.«

Begeisterter Zuhörer zweier dieser Reden war Kirdorf, der nach einem der Vorträge demonstrativ auf Hitler zuging und ihm zu seinen Ausführungen vor dem Auditorium gratulierte. Kein Wunder also, dass er sofort zustimmte, als ihm Frau Bruckmann vorschlug, sich in ihrer Münchner Villa vertraulich mit Hitler zu treffen. Den Rat, dieses Treffen zu arrangieren, hatte die Verlegergattin von Karl von und zu Loewenstein erhalten, dem Geschäftsführer des exklusiven »Berliner Nationalklubs«, zu dessen Vorstandsmitgliedern übrigens auch Kirdorf gehörte. Bereits 1922 hatte Hitler die Einladung für eine Rede vor der illustren Mitgliedschaft dieses Klubs wahrgenommen. Nun schlug die Stunde für ein Vieraugengespräch mit einem der einflussreichsten deutschen Industriellen.

Gemeinsam fuhren Kirdorf und Elsa Bruckmann von einem Kuraufenthalt in Gastein zurück nach München, wo am 4. Juli 1927 Hitler eintraf, um dem Ruhrmagnaten sein politisches Programm vorzustellen. Kirdorf erinnerte sich in einer später formulierten Aufzeichnung: »Die Unterredung dauerte viereinhalb Stunden. Adolf Hitler hat mir damals sein Programm, das mir in großen Zügen durch sein Buch ›Mein Kampf‹ schon bekannt war, im Einzelnen entwickelt. Als er geendet hatte, konnte ich mich (…) nur völlig einverstanden erklären mit allem, was er gesagt hatte. (…) Wir kamen überein, dass der Führer die Gedanken, die er mir vorgetragen hatte, in einer kleinen Schrift zusammenfassen solle. Ich versprach ihm, diese Schrift in meinem Namen zu verbreiten. Es wurde weiter vereinbart, dass Adolf Hitler ins Ruhrgebiet kommen solle, dass ich dort leitende Persönlichkeiten der Industrie einladen würde, damit er ihnen seine Gedanken auch mündlich vortragen könne. Auch diese Zusammenkunft fand statt, und es nahm eine Reihe von Herren daran teil.« Tatsächlich arrangierte Kirdorf am 26. Oktober 1927 in seinem Domizil eine vor der Öffentlichkeit abgeschirmte Zusammenkunft Hitlers mit insgesamt vierzehn leitenden Persönlichkeiten der rheinisch-westfälischen Industrie. Das wichtigste Ergebnis des Treffens am 4. Juli 1927 bestand jedoch darin, dass Emil Kirdorf sich mit der Mitgliedsnummer 71.032 der NSDAP anschloss und als »Eintrittsgebühr« 100.000 Mark zahlte, eine für damalige Verhältnisse gewaltige Summe.

Seiner auf Wunsch Kirdorfs verfassten Schrift »Der Weg zum Wiederaufstieg«, die als Privatdruck im Bruckmann-Verlag erschien und von Kirdorf an »geeignete« Persönlichkeiten übermittelt wurde, fügte Hitler ein Schreiben bei, in dem es unter anderem hieß: »Mit aufrichtiger Freude komme ich Ihrem Wunsche nach und überreiche Ihnen nachstehend die Niederschrift meiner Gedanken über die gegenwärtige Lage Deutschlands und der Hoffnungen, die ich trotz allem für einen Wiederaufstieg unseres Volkes hege. (…) Nach meinen Kräften will ich versuchen, im Dunkel dieser Tage diesem Willen den Weg zu bahnen, und werde glücklich sein, wenn Sie, sehr verehrter Herr Geheimrat, helfen wollen, diese Gedanken in Ihren Kreisen zu verbreiten. Denn ich glaube an ihren Sieg.«

Hauptfeind »Marxismus«

Worin bestanden die wichtigsten Inhalte der Hitlerschen Schrift? Mit besonderer Zustimmung dürfte der Ruhrmagnat Hitlers Absicht registriert haben, »den Marxismus« zu vernichten. Es existierten, so Hitler, im deutschen Volke zwei weltanschaulich-politische Lager, die sich »todfeindlich« gegenüberstünden. Der eine dieser beiden »Körper«, der marxistische, sei ein »Fremdkörper« innerhalb des deutschen Volkes, von dem er sich »abgekapselt« und »entfremdet« habe. Beim Marxismus handle es sich um eine »Volksseuche, deren eifrigster Propagandist der internationale Jude ist«. Sie habe, »wenn auch von vielen unbewusst, fast unser ganzes Volk ergriffen«. Der dem Marxismus verfallene Teil des Volkes müsse für nationale Ziele zurückgewonnen werden, wofür es noch nicht zu spät sei, da auch der an Tuberkulose Erkrankte nicht sofort sterben müsse. Im Folgenden formulierte Hitler drei politische Grundsätze, deren Beachtung für den Bestand und die Zukunft des deutschen Volkes angeblich entscheidend sei: erstens die Notwendigkeit der Wiederherstellung eines »rassereinen« deutschen Volkes, zweitens die hohe Bedeutung des Wertes der Persönlichkeit, und drittens behauptete er, dass »alles Leben in diesem Universum Kampf« bedeute.

In ein politisches Programm übersetzt, verlangten diese Grundsätze unter anderem nach der Einführung des »Führerprinzips« in Staat und Gesellschaft: »Anstatt der Kraft und Genialität der Persönlichkeit setzt man nach dem Wesen einer widersinnigen Demokratie die Majorität der Zahl, also tatsächlich Schwäche und Dummheit.« Weiterhin müsse die »dauernde Bastardisierung mit zum Teil minderwertigem Menschenmaterial« beendet werden, die »insbesonders in unseren Großstädten« stattfinde und eine »stetige Senkung unseres Rasseniveaus« bedeute. Der sogenannte vierte Stand, die Arbeiterklasse, müsse »restlos« in die »Volksgemeinschaft« und in den Staat eingegliedert werden. »Diese Millionenmasse unseres Volksgutes« sei »aus den Händen ihrer derzeitigen internationalen, meist undeutschen Verführer und Leiter« zu befreien. Ferner sei ein »starker nationalistischer Staat« zu errichten, denn nur er könne »der Wirtschaft Schutz und die Freiheit des Bestehens und der Entwicklung geben«.

Schließlich entwickelte Hitler sein Konzept des »deutschen Volkes ohne Raum«. »Jedes Volk«, so hieß es in seiner Broschüre, »braucht zur Entfaltung seines eigenen Ichs den nötigen Raum auf dieser Welt. Die Aufgabe der Politik ist es, dafür zu sorgen, dass einer veränderlichen Zahl der starre Raum stets angepasst und angeglichen wird.« Dieser »natürliche Imperialismus«, worunter die »laufende Anpassung der Ernährungsgrundlage an die Volkszahl« verstanden werden solle, sei für das deutsche Volk lebensnotwendig, um den »Lebenskampf der Nation zu ermöglichen«.

Wie klang das in Kirdorfs Ohren? Nun, für ihn als einen der reaktionärsten Repräsentanten der deutschen Schwerindustrie trafen diese Urteile absolut zu. »Volk ohne Raum« – dieses Konzept lag bereits den Kriegszieldenkschriften des Alldeutschen Verbandes und industrieller Interessenverbände zugrunde, die Kirdorf im Ersten Weltkrieg mit unterschrieben hatte und die auf die Einverleibung großer Gebiete vor allem im Osten Europas bis in den Kaukasus hinein abzielten. »Vernichtung des Marxismus«? Das war geradezu Musik in Kirdorfs Ohren. Bereits im Kaiserreich hatte er sich öffentlich gegen weitere sozialpolitische Zugeständnisse an die Arbeiterklasse gewandt, die Verlängerung des Sozialistengesetzes gefordert, ja selbst den Kaiser wegen seiner verbalen Zugeständnisse an streikende Arbeiter und die katholische Kirche angesichts ihrer Unterstützung für die christlichen Gewerkschaften heftig kritisiert. »Wert der Persönlichkeit«? Auch hier waren Hitlers Ausführungen und die Überzeugungen Kirdorfs, der stets ein kompromissloser Vertreter des »Herr-im-Hause-Standpunktes« der Schwerindustriellen an Rhein und Ruhr war, deckungsgleich. Auch die rassistischen Passagen der Hitlerschen Schrift dürften den Ruhrmagnaten kaum gestört haben. Sie unterschieden sich mitnichten von vielen Aussagen in den Programmschriften des Alldeutschen Verbandes, der Hitler bereits bei seinen ersten politischen Gehversuchen unterstützt hatte.

Kurzfristige Irritationen

Und dennoch: Nicht lange nach seinem Eintritt in die NSDAP, der offiziell am 1. August 1927 registriert wurde, erklärte Kirdorf wieder seinen Parteiaustritt. War aus ihm über Nacht ein Nazigegner geworden? Der im August 1928 vollzogene Austritt aus der faschistischen Partei, wird von bürgerlichen Historikern stets als Beleg für Kirdorfs schnell vollzogene »Entfremdung« von den Nazis angeführt, ja als geradezu paradigmatisch für das Verhältnis der Großindustriellen zu Hitler und seiner Partei. Die Fakten vermitteln jedoch ein anderes Bild, denn die Motive für den Parteiaustritt waren keineswegs grundsätzlicher Natur.

In einer persönlichen Stellungnahme über seine Beziehungen zur Nazipartei, die in mehreren Zeitungen nach dem Bekanntwerden seiner NSDAP-Mitgliedschaft 1927/28 im August 1930 veröffentlicht wurden, formulierte Kirdorf, dass die NSDAP »im Revier eine Richtung einschlug, gegen die ich mich wenden musste«. Deshalb habe er seine Mitgliedschaft aufgegeben. Für Hitler empfinde er jedoch weiterhin »warme Freundschaft und Hochschätzung«. Warum ist es wichtig, an diese Episode zu erinnern? Zum einen bezog sich das, was hier als die »Richtung« der NSDAP »im Revier« umschrieben wird, auf die in der Parteipropaganda stark akzentuierte antikapitalistische Phraseologie, die besonders dem Ziel diente, den beiden Arbeiterparteien möglichst viele Anhänger und Wähler abspenstig zu machen. Die NSDAP im Ruhrgebiet hatte durch entsprechende propagandistische Aktivitäten, die Hitler in ihrer zugespitzten Form nicht billigte und die schließlich zu einer personellen und organisatorischen Neustrukturierung der Parteiarbeit an Rhein und Ruhr führen sollten, tiefes Misstrauen, ja offene Ablehnung der Herren der Schwerindustrie verursacht. Emil Kirdorf und andere sympathisierende Industrielle befürchteten, dass hier die Büchse der Pandora geöffnet wurde. Sie waren besorgt, dass ein lauthals postulierter Kampf gegen »den« Kapitalismus sich am Ende nicht nur gegen das »jüdische, raffende« Kapital und die »Plutokraten«, sondern auch gegen sie selbst, das »arische, das schaffende Kapital«, richten würde. Mit dem Parteiaustritt von Otto Strasser im Juli 1930, dem Protagonisten der pseudosozialistischen Agitation und Propaganda innerhalb der NSDAP, gerieten die Vertreter einer zugespitzt antikapitalistischen Phraseologie in die Defensive. Strasser tönte: »Die Sozialisten verlassen die NSDAP!«

Kirdorf blieb der NSDAP auch zukünftig eng verbunden, auch wenn er jetzt innerhalb der Deutschnationalen Volkspartei seine politische Heimat fand, die seit 1928 vom Medienmogul und ehemaligen Generaldirektor der Krupp-Werke Alfred Hugenberg geführt wurde. Mit Hugenberg, der 1933 zum Wirtschaftsminister im ersten Kabinett Hitler avancieren sollte, hatte er seit langen Jahren politisch eng zusammengearbeitet. Dessen ungeachtet stellte Kirdorf sein großes Anwesen, den »Streithof« bei Mülheim an der Ruhr, immer wieder als Ort für vertrauliche Treffen Hitlers mit Industriellen zur Verfügung. Er war Ehrengast auf Parteitagen der NSDAP, wo er stets vom »Führer« hofiert und auf die Tribüne geleitet wurde. Kirdorf reagierte mit »Dankesbriefen«, die der Völkische Beobachter abdruckte. Durch seine stete Fürsprache verschaffte er der faschistischen Partei jedenfalls lange vor 1933 politische und finanzielle Unterstützung durch Vertreter der Großindustrie an Rhein und Ruhr.

Goldenes Parteiabzeichen

1934 bat Kirdorf Rudolf Heß, Hitlers Stellvertreter, um den Wiedereintritt in die NSDAP. Er erhielt seine niedrige Mitgliedsnummer aus dem Jahre 1927 wieder zugeteilt und sodann das »Goldene Parteiabzeichen« als ein »alter Kämpfer« der faschistischen Partei verliehen. Gern besuchte Hitler auch jetzt noch Kirdorf auf dem »Streithof«, so zum Beispiel aus Anlass seines 90. Geburtstages am 8. April 1937. Nach Kirdorfs Tod eilten am 16. Juli 1938 Adolf Hitler, Reichswirtschaftsminister Walther Funk, der »Reichsführer SS« Heinrich Himmler, der »Führer« der »SS-Leibstandarte Adolf Hitler«, Josef »Sepp« Dietrich, Generäle der Wehrmacht, darunter der spätere Generalfeldmarschall Günther von Kluge, sowie die Granden der Schwerindustrie wie Alfried Krupp von Bohlen und Halbach, Albert Vögler und Fritz Thyssen zum Staatsbegräbnis nach Gelsenkirchen. Auch Alfred Hugenberg durfte nicht fehlen. Hermann Göring, Rudolf Heß, Joseph Goebbels und Hjalmar Schacht, ehemaliger Reichsfinanzminister sowie Reichsbankpräsident, schickten Kränze. Der Sarg war geschmückt mit einer überdimensionalen Hakenkreuzflagge, Bergleute in SA-Uniform standen Ehrenwacht. So wie Kirdorf gelebt hatte, so wurde er auch beerdigt: als einer der Scharfmacher der Schwerindustrie, als aggressiver Imperialist und Faschist. Seine Begegnung mit Adolf Hitler am 4. Juli 1927 in der Villa Bruckmann war einer der Meilensteine auf dem Weg der Nazis an die Macht.