Eigentumsfrage in Südafrika

Zu jW vom 20. Juni: »Auf dem Rückzug«

Bei uns in China betrachtet man Krisen auch als Chancen. Die Linke Südafrikas steht vor einem Kurswechsel. Was auch immer während des demokratischen Wandels als Kompromiss abgeschlossen wurde, steht nun auf dem Prüfstand. Es geht nicht nur um soziale Belange. Da hat die Regierung des African National Congress (ANC) und seiner Verbündeten sicherlich sehr viel getan, obwohl noch Riesenprobleme zu bewältigen sind.

Die Eigentumsfrage steht voll auf der Tagesordnung. Und Cyril Ramaphosa, der, auch wenn er schwerreich ist (Engels war auch kein Sozialfall), sich (glaubhaft) als Sozialist bekennt, muss da radikale Reformen durchführen. Der Bergbau gehört in Staatshände. Selbst konservative Staaten wie Saudi-Arabien haben die Ölindustrie verstaatlicht. Oder Chile, wo die Codelco – als wichtigste nationale Industrie – selbst unter konservativen Regierungen in Staatshänden blieb. Auch die wichtigsten Infrastrukturen und Banken sollte der Staat kontrollieren.

Aber es geht auch um eine Beteiligung der Beschäftigten am Management. Südafrika braucht starke Genossenschaften, um die Eigentumsfunktion einem breiten Kreis nahezubringen. Die Bekämpfung der weitverbreiteten Kriminalität sollte schon in Staatshänden bleiben. Aber auch da könnten Nachbarschaftskomitees usw. mitwirken. Südafrika ist im Umbruch. Die Linke hat durchaus gute Chancen, auch wenn momentan vieles trist aussieht!

Achim Lippmann, per E-Mail

Kampf der Kurden

Zu jW vom 20. Juni: »Die Kinder der ­Serhildans«

Peter Schaber hat hier einen sehr guten Beitrag über die aktuelle Lage des Kampfes der Kurden gegen Recep Tayyip Erdogan geschrieben. Das Entscheidende für die nächsten Wochen und Monate wird sein, ob sich die türkischen Soldaten und Polizisten weiter von ihren Befehlsgebern missbrauchen lassen oder nicht. Solange aber die EU sich weiterhin Erdogan anbiedert, wie soll man da von einfachen Soldaten erwarten können, dass sie sich dessen verbrecherischen Befehlen widersetzen?

Thomas Klinger, per E-Mail

Verarmung stoppen

Zu jW vom 17./18. Juni: »›Kanonen statt Rente‹«

(…) Wessen es dringend bedarf, ist der politische Wille, diesen Prozess der beschleunigten Volksverarmung endlich zu stoppen und in die entgegengesetzte Richtung zu lenken. Und wo bleibt dieser politische Wille bei den Gewerkschaften? Sie haben die von den etablierten Parteien qua Agenda 2010 betriebene multiple Spaltung der Arbeitnehmerschaft, welche die fortschreitende Prekarisierung erst möglich gemacht hat, noch in Sondertarifverträgen für Leiharbeiter und Billigjobber festgeschrieben, somit arbeitsrechtlich legalisiert und bis auf weiteres gesellschaftlich zementiert.

Selbst der DGB beschäftigt in seinem eigenen Unternehmen zunehmend unterbezahlte Teilzeitkräfte mit befristeten Verträgen. Es gibt nur eine Lösung dieses Skandals: Alle Beschäftigten müssten mal geschlossen eine Woche der Arbeit fernbleiben. So etwas nannte man früher »Generalstreik«.

Reinhard Hopp, per E-Mail

Schulz traut sich nicht

Zu jW vom 26. Juni: »Pfeifen im Walde bei der SPD«

Die SPD ist seit den letzten Meinungsumfragen stark in der Wählergunst abgerutscht und kämpfte nun auf dem Sonderparteitag vergeblich gegen die Desillusionierung an. Wer etwas grundlegend Neues oder zukunftsweisende Perspektiven für unsere Gesellschaft erwartet hatte, wurde enttäuscht. Der Kanzlerkandidat Martin Schulz blieb bei seinen vorgetragenen Konzepten nur im Ungefähren und vermied klare Aussagen genauso wie seine Herausforderin Kanzlerin Merkel. An eine Vermögenssteuer traut er sich nicht ran, weil die SPD nach wie vor für einen neoliberalen Wirtschaftskurs steht. (…)

Thomas Henschke, Berlin

Völkerrechtswidrige Aggression

Zu jW vom 17./18. Juni: »Geheuchelte ­Empörung«

Wagenknechts Gleichsetzung von Russland und NATO ist irreführend und schadet der Glaubwürdigkeit der Linkspartei. Russland hat das Völkerrecht im Gegensatz zur NATO nicht gebrochen. Russland unterstützt mit der Legitimation der syrischen Regierung, d. h. völkerrechtskonform, Syrien gegen die völkerrechtswidrige Aggression der NATO-GCC-Kriegsallianz. Ohne diese russische Unterstützung wäre die NATO-Kriegsstrategie gegen Syrien erfolgreich, und die von der NATO geschaffenen und bewaffneten Terrornetzwerke würden – wie es von diesen offen propagiert und praktiziert wird – im gesamten Land Völkermord an Alawiten und anderen Minderheiten verüben.

Es sei hier nur an die Ermordung und Vertreibung der Serben, Roma und Juden aus dem Kosovo durch NATO und UCK-Terroristen sowie an die »Operation Sturm« der von der BRD bewaffneten kroatischen Faschisten erinnert. Die Anzahl der Flüchtlinge aus Syrien würde sich mindestens verdoppeln, und die NATO würde mit ihren Terroristen wie bereits nach der Zerstörung Libyens das nächste mit Russland verbündete Land überfallen. (…)

Michael Schmidt, per E-Mail

Demagogische Schaumschlägerei

Zu jW vom 26. Juni: »Schäuble freut sich auf Bündnis mit FDP«

Ob Wolfgang Schäubles Parteifreund Peter Tauber wohl auch so geil auf eine Koalition mit der derzeit außerparlamentarischen FDP ist? Der verglich in einem lichten Augenblick Christian Lindners demagogische Schaumschlägerei mit jener der AfD. Und leider eint beide nicht nur das Sprücheklopfen, sondern auch die rigorose programmatische Negation jeder Wirtschafts-, Sozial- und Infrastrukturpolitik. Vielleicht freut sich Schäuble ja, weil das Einsacken von Steuern ohne Ausgaben – es sei denn fürs Militär – so natürlich am besten klappt. (…)

Bernhard May, Solingen