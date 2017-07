Verdi baut um

Die Gewerkschaft will eine »sinnvolle Flächenpräsenz« erreichen: Der Verdi-Vorsitzende Frank Bsirske bei der Arbeit (Berlin, 31. Mai) Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild

Wer sich darüber informieren will, wie die Gewerkschaft Verdi intern funktioniert, der findet auf der Website des Verbands reichlich Material. Ein Organigramm gibt es, eine Satzung, eine Grundsatzerklärung. Überschrieben sind die Erläuterungen zur eigenen Struktur mit einem Satz, der einen die Augenbrauen heben lässt: »Komplex wie die Wirklichkeit selbst«. Das könnte künftig anders werden. Denn die Gewerkschaft steht vor der größten Umstrukturierung seit ihrem Entstehen durch den Zusammenschluss verschiedener Organisationen im Jahr 2001.

»Wir wollen uns für die bereits begonnenen und zukünftig noch bevorstehenden Branchenentwicklungen und Umwälzungen vieler Branchen insbesondere durch die Digitalisierung zukunftsgerecht aufstellen«, heißt es in einem Papier, das aktuell in der Gewerkschaft diskutiert wird und jW vorliegt. Titel des Dokuments: »Position des Bundesvorstands zur Zukunft der Fachbereiche in Verdi«. In der fünfseitigen Schrift schlägt die Leitung vor, die innere Gliederung der Gewerkschaft umfassend zu ändern. Mit der Neuaufstellung sollen, wie es im Papier heißt, Wachstumspotentiale besser genutzt werden.

In dem Text regt der Bundesvorstand an, die Zahl der Fachbereiche deutlich zu reduzieren. Derzeit gibt es in Verdi insgesamt 13 mit je eigenen Gremien, die verschiedene Branchen und Berufsgruppe betreuen. Nach Ansicht der Gewerkschaftsleitung führt diese Vielzahl jedoch dazu, dass der Verband seine hauptamtlichen Sekretäre nicht optimal einsetzen kann. Entsprechend sollen diverse Gliederungen zusammengelegt werden, bis in Verdi nur noch vier Fachbereiche bestehen. Der Vorschlag – in ihm sind noch keine Namen für die neu zu schaffenden Abteilungen enthalten – sieht folgendes vor:

Fachbereich A: Besteht aus den bisherigen Fachbereichen 1 (Finanzdienstleistungen), 2 (Ver- und Entsorgung), 5 (Bildung, Wissenschaft und Forschung), 8 (Medien, Kunst und Industrie) und 9 (Telekommunikation, Informationstechnologie, Datenverarbeitung)

Fachbereich B: Besteht aus den bisherigen Fachbereichen 4 (Sozialversicherung), 6 (Bund und Länder), 7 (Gemeinden), 11 (Verkehr) und 13 (Besondere Dienstleistungen)

Fachbereich C: Besteht aus den bisherigen Fachbereichen 10 (Postdienste, Speditionen und Logistik) und 12 (Handel)

Fachbereich D: Besteht aus dem bisherigen Fachbereich 3 (Gesundheit, soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen)

Zusätzlich zur Zusammenlegung soll auch die Zuordnung der Berufe in die Fachbereiche überprüft werden. Tatsächlich konnte es bisher passieren, dass Beschäftigte, die dieselbe Arbeit leisten, in unterschiedlichen Fachbereichen angesiedelt waren. So ergeht es etwa den Kolleginnen und Kollegen im Erziehungsdienst, für die bislang je nach dem Träger der Kita verschiedene Verdi-Gliederungen zuständig sind. Bei der Vorbereitung gemeinsamer Aktionen erwies sich das in der Vergangenheit oft als Hindernis.

Mehrfach wird im Schreiben betont, dass die Gewerkschaftsarbeit durch die Neuerungen verbessert werden soll. So heißt es etwa, dass durch die Bündelung »eine sinnvolle Flächenpräsenz [von Verdi] erreicht« werden soll oder dass den Sekretären nur Betreuungsregionen zugemutet würden, »die mit angemessenen Wegezeiten zu bewältigen sind«. Einschnitte wären demnach nicht vorgesehen.

Allerdings stellen sich mit dem Vorschlag auch diverse Fragen. Wird von den Gewerkschaftssekretären nach der Zusammenlegung nicht eben doch erwartet werden, weitaus mehr Branchen zu betreuen als bislang? Zudem würden die künftigen Großgliederungen je von einer Person geleitet – die dann beispielsweise für Angelegenheiten in der Finanzbranche ebenso zuständig wäre wie für die im Verkehrswesen. Wird es da möglich sein, auf die Belange des Fachbereichs ähnlich detailliert einzugehen, wie das in der bisherigen Struktur der Fall war?

Zum Hintergrund des Vorschlags dürfte mutmaßlich auch die Mitgliederentwicklung von Verdi gehören. Im Papier wird dieser Aspekt nicht erwähnt. Bei der Gründung vor 16 Jahren zählte der Verband noch rund 2,8 Millionen Gewerkschafter. Bis 2016 sank die Zahl auf etwa zwei Millionen. Eine Folge des Rückgangs sind auch abnehmende Mitgliederbeiträge, was den Erhalt des Gewerkschaftsapparats immer schwieriger macht. Möglich also, dass man sich von den Änderungen Einsparungen erhofft.

Jedenfalls soll es nun schnell gehen: »Die Umsetzung soll schrittweise zwischen 2018 und 2023 (erste Bundesfachbereichskonferenz in neuen Strukturen) erfolgen.« Bereits bis Mitte kommenden Jahres würden die Leitungen der betroffenen Gliederungen »eine verbindliche Entscheidung zum schrittweisen Zusammengehen« treffen. Sollte das gelingen, könnte bereits der nächste Verdi-Bundeskongress im September 2019 die neue Struktur beschließen. Bis 2023 soll der Prozess abgeschlossen werden.