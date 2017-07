»Rote Peperoni« im Ferienlager

Die »Roten Peperoni« veranstalten auch in diesem Sommer ein 14tägiges Zeltlager für Kinder im Alter von 9 bis 14 Jahren. Dazu teilte die sozialistische Kinderorganisation mit:

In der Zeit vom 29. Juli bis 12. August heißt es diesmal in Babenhausen im Unterallgäu »Reich gegen Arm – Wir schlagen Alarm!« In bewährter Tradi­tion wählen sich die Peperonis jedes Jahr ein Schwerpunktthema, das bei Kindertreffs, den verschiedenen Freizeiten und insbesondere dann im Sommerferienlager in kindgerechter Form aufbereitet wird. Dieses Jahr befassen sich die Roten Peperoni mit dem wachsenden Spannungsfeld zwischen Arm und Reich. Mit Kindern auch darüber ins Gespräch kommen, ihre Sicht auf die Welt und ihre Erfahrungen, Wünsche und Vorstellungen ernst zu nehmen steht bei den Roten Peperoni ganz obenan. Mit phantasievollen und kreativen Ansätzen werden sie angeregt, Fragen zu stellen und gemeinsam Antworten zu finden.

Vorbereitet und durchgeführt werden die Sommerferienlager von engagierten Ehrenamtlichen, die sich übers Jahr in mehrtägigen Seminaren allerhand tolle Aktivitäten ausdenken, damit in den zwei Wochen Spiel, Sport, Musik, kurz Lebensfreude und Erholung auf keinen Fall zu kurz kommen.

Dabei ist Selbermachen statt nur zu konsumieren ein wichtiges Instrument. Die Zeltküche zaubert täglich in Zusammenarbeit mit den Kindergruppen die wunderbarsten Speisen auf die Tische, und selbst das Brot wird vor Ort frisch gebacken.

Anmeldungen zu den Freizeiten und weitere Informationen unter http://rotepeperoni.de/, Spenden unter Rote Peperoni, IBAN: DE75 4306 0967 7008 7981 00.

Die beiden Linke-Politiker Özlem Alev Demirel, Spitzenkandidatin zur NRW-Landtagswahl, und Andrej Hunko, Bundestagsabgeordneter, erklärten am Freitag abend ihre Solidarität mit Gefangenen im Hungerstreik in der Türkei:

Wir erklären uns solidarisch mit Nuriye Gülmen und Semih Özakça, die sich seit mehr als 100 Tagen im Hungerstreik befinden und fordern ihre unverzügliche Freilassung und Wiedereinstellung (...). Die beiden Akademiker wurden wie Tausende andere nach dem Putschversuch in der Türkei im Juli 2016 mit fadenscheinigen Begründungen entlassen. Seitdem haben sie ausdauernd und mit breiter öffentlicher Wahrnehmung gegen ihre Entlassungen protestiert und wurden immer wieder kurzzeitig festgenommen. Seit dem 9. März befinden sie sich in einem unbefristeten Hungerstreik, an dessen 76. Tag sie verhaftet wurden. Offenbar fürchtet das AKP-Regime einen Solidarisierungseffekt mit den beiden.

Nuriye Gülmen, die als Literaturdozentin in Konya gearbeitet hat, und Semih Özakça, der Lehrer an einer Grundschule in Mardin war, stehen stellvertretend für über 150.000 (...), die bei den »Säuberungen« der staatlichen Institutionen willkürlich ihre Anstellung verloren. Das Vorgehen des türkischen Staates gegen sie ist beispielhaft für die brutale Repression des AKP-Regimes gegen tatsächliche und vermeintliche politische Gegner und Andersdenkende.

Wir begrüßen unterdessen, dass sich der Generalsekretär des Europarates, Thorbjørn Jagland, für die Freilassung von Nuriye Gülmen and Semih Özakça ausgesprochen hat. Wir fordern ihn und alle anderen internationalen Akteure auf, Druck auf die Türkei auszuüben, um das Leben der Hungerstreikenden zu retten und ihnen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.